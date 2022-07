Pariul lui Gigi Becali a dat lovitura în returul cu Saburtalo! Joyskim Dawa, la primul gol pentru FCSB. Video

FCSB după o execuție superbă a lui Dawa, jucător care a fost lăudat în repetate rânduri de către Gigi Becali.

Joyskim Dawa sparge gheața la FCSB în meciul decisiv cu Saburtalo

Joyskim Dawa a reușit să marcheze primul gol la FCSB, după un execuție excelentă cu capul, la un corner bătut perfect de Andrei Cordea. Stoperul mai reușise un gol și în meciul amical cu Zimbru Chișinău, câștigat cu 6-1, când a înscris cu piciorul. .

FANATIK a anunțat în exclusivitate , jucător pentru care Gigi Becali a insistat cel mai mult în această perioadă de mercatto.

Patronul FCSB și-a dorit cu orice preț un stâlp în defensivă, care să fie imbatabil în jocul aerian, iar Dawa s-a încadrat perfect la acest capitol, mai ales că are o statură impresionantă: 1,94 metri.

Joyskim Dawa a impresionat încă de la primele antrenamente la FCSB

FANATIK a aflat în exclusivitate că și i-a impresionat pe cei din staff.

Camerunezul de 26 de ani a crescut în Franța, la academia lui AS Monaco, însă abia la FC Botoșani a reușit să explodeze.

Joyskim Dawa , însă Mihai Rotaru a renunțat la ideea de a-l aduce în Bănie. FCSB a reușit să îl „sufle” în ultima clipă celor de la CFR Cluj.

Dawa, singurul jucător lăudat de Gigi Becali în acest debut de sezon: „Am crescut la fundașii centrali, că Dawa e fotbalist”

Gigi Becali se felicita pentru aducerea lui Joyskim Dawa după meciurile cu Saburtalo și Universitatea Cluj, chiar dacă FCSB nu a câștigat: „Am crescut la fundașii centrali, că Dawa e fotbalist

Dawa poate fi o super afacere pentru Gigi Becali, mai ales că a costat doar 350.000 de euro, iar omul de afaceri ar fi fost dispus să plătească și mai mult: „Bine că l-am avut pe Dawa. L-am luat pe cel mai tare din România, ce am văzut în seara asta. Dacă nu îl aveam pe el, luăm două-trei în seara asta.

Venea cu mingea la picior și nu avea cui să o dea. Eu mă felicit pentru acest transfer. Dawa e fotbalist de mare clasă. Ai văzut cum i-am criticat pe toți? Pe Dawa l-am lăudat”, spunea Gigi Becali la Digi Sport după meciul cu U Cluj.

Valeriu Iftime o ajută pe FCSB să se califice în turul trei preliminar al Conference League. Ejdouma și Dawa, decisivi cu Saburtalo

„Legiunea de la FC Botoșani” formată din Joyskim Dawa și Malcom Edjouma au marcat golurile FCSB-ului în meciul cu Saburtalo Tblisi și au fost doi dintre cei mai buni jucători în partida decisivă cu georgienii.

Mijlocașul central a reușit și el al doilea gol la FCSB, după ce marcat pentru 2-0 în minutul 54, cu un șut superb din afara careului. .

Gigi Becali l-a dorit enorm pe Malcom Edjouma, transferat în iarnă și : „I-am zis lui Meme că de vreo 20 de ani vreau un mijlocaș așa, care să urce cu mingea, să dribleze, să dea și goluri și niciodată n-am avut. Nici n-am îndrăznit să spun, eu nu prea mai voiam străini, dar am zis că nu înțeleg cum a scăpat el așa și prin Franța. Am zis că ăsta e jucătorul care ne lipsește nouă, care ne-ar da o maturitate jocului. I-am zis ‘hai să-l luăm!’.

A zis ‘n-ai cum să-l iei că sigur cere Iftime 700.000 pe el’. M-a convins în meciul cu CFR, era pe tot terenul, era și fundaș, și mijlocaș, dădea și pasă de gol. Am zis că ăsta e fotbalist de nivel înalt, de mare nivel, nu se poate așa ceva. Eu eram dispus să dau și dublu, dar i-am zis ‘îți dau 200.000’. A doua zi, l-am sunat eu, mi-a zis că are ofertă de Polonia, dar pentru mine e 350.000 de euro”, spunea Gigi Becali.