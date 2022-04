Pep Guardiola, uşurat după calificarea lui Manchester City în semifinale: “Nu putem marca de fiecare dată 4-5 goluri. Suntem oameni”. Ce a spus Simeone la final

Manchester City a încheiat la egalitate, şi se califică în semifinalele UEFA Champions League graţie golului marcat de Kevin De Bruyne în meciul tur. “Cetăţenii” au suferit mult în final de meci.

Pep Guardiola, uşurat după calificarea lui Manchester City în semifinale: “În a doua repriză au fost mai buni ca noi. Suntem norocoşi”

a răsuflat uşurat la finalul confruntării, spunând că echipa lui a ştiut să sufere şi să se apere. Antrenorul lui Manchester City a recunoscut superioritatea lui Atletico în partea secundă, spunând că echipa sa a avut şi noroc:

ADVERTISEMENT

“A fost o noapte nebună. A fost un meci împotriva campioanei Spaniei, un public cu multă energie. În a doua repriză au fost mai buni ca noi. Suntem norocoşi că nu am luat gol, în prima repriză am avut câteva ocazii bune de a marca.

“Este o echipă dificilă şi toate formaţiile care vin aici în Liga Campionilor suferă. Ştiam asta”

Suntem în semifinale, contează dubla manşă, deci este o calificare meritată. A fost un test pentru temperamentul jucătorilor. Este o echipă dificilă şi toate formaţiile care vin aici în Liga Campionilor suferă. Ştiam asta.

ADVERTISEMENT

Avem multe probleme de lot. Să nu uităm că în urmă cu trei zile am jucat un meci foarte dificil împotriva lui Liverpool.

“Nu putem marca de fiecare dată 4-5 goluri, suntem oameni”

Acum avem o mulţime de accidentaţi, nu ştim ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, dar vom celebra acasă pentru că este pentru a treia oară în istoria lui Manchester City când prinde semifinalele. Pentru noi este un succes foarte important.

ADVERTISEMENT

Nu putem marca de fiecare dată 4-5 goluri, suntem oameni. Am avut un meci extrem de dificil cu Liverpool în urmă cu trei zile. Prima repriză a mers foarte bine, dar în partea secundă nu am putut să ţinem mingea.

Sunt mândru de defensivă că nu am luat gol. Însă nu trebuie să uităm că în repriza secundă au fost mai buni decât noi şi este bine că nu am luat gol”, a spus Guardiola la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Chestionat cu privire la i , când jucătorii celor două echipe au fost aproape să se ia la bătaie, Pep a reacţionat: “Nu am nimic de spus despre acest lucru. Nu pot să vorbesc despre ceea ce fac alţii. Nu ştiu”.

ADVERTISEMENT

Diego Simeone: “Suntem mândri de noi şi de cum am jucat”

De cealaltă parte, Diego Simeone a spus că nu a văzut ce s-a întâmplat la finalul meciului şi a păstrat un ton echilibrat al discursului, având puterea să îi felicite pe rivalii de la Manchester City:

“Eram prea departe şi nu am văzut ce s-a întâmplat la faza cu Felipe. Eu nu am aplaudat spre banca lui Guardiola, am aplaudat oamenii care au apreciat munca depusă de echipă. Nu am ce să spun despre momentele când au tras de timp, există un arbitru pentru asta.

Felicit rivalii care au câştigat corect, au marcat cu un gol mai mult ca noi. Suntem mândri de noi şi de cum am jucat. Îmi place să-i văd sărbătorind pe cei care câştigă. Asta arată cât de important este să câştigi”, a spus Simeone.