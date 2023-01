Prima reacție a lui Deian Sorescu după debutul la FCSB: „Cel mai bine mă simt ca fundaș!”

Aflată în cantonament în Antalya, pe care l-a pierdut cu scorul de 0-2. Cu această ocazie,

Deian Sorescu și-a ales postul pe care vrea să joace la FCSB: „Cel mai bine mă simt ca fundaș”

anunțat în exclusivitate de FANATIK, este mega-lovitura pe care FCSB a dat-o în perioada de mercato a iernii. Internaționalul român a ajuns vineri seara în cantonamentul „roș-albaștrilor” din Antalya, sâmbătă a intrat în programul normal de pregătire, iar duminică a debutat deja în tricoul noii sale formații.

Sorescu a fost titular în amicalul cu Pogon Szczecin, fiind folosit de antrenorul Mihai Pintilii pe postul de fundaș dreapta. De fapt, se pare că aceasta este poziția pentru care a fost adus la FCSB,

„Cel mai important este să joc. Asta e prioritar pentru mine, acesta a fost și motivul plecării de la Rakow. Unde mă va folosi Mister, acolo voi încerca să dau sută la sută.

Cel mai bine mă simt ca fundaș, pentru că vin cu fața spre joc, am jocul în față și am posibilitatea să iau o decizie mai repede. Nu sunt un jucător să am jocul în spate, dar unde mă va folosi Mister, acolo voi da sută la sută.

Am vorbit cu dânsul despre poziție, despre joc. Asta rămâne între mine și el. I-am spus că oriunde va decide să mă folosească, sunt pregătit și voi da sută la sută”, a fost prima reacție oferită de Deian Sorescu după debutul la FCSB.

Chiar dacă noua sa formație a părăsit terenul învinsă, noul jucător al „roș-albaștrilor” nu este îngrijorat, fiind vorba despre un meci de pregătire, în care rezultatul nu contează. Spune că se simte obosit, dar e bucuros că a ieșit sănătos de pe teren.

”Sunt foarte obosit. A fost bine, sunt fericit că am ieșit sănătos de pe teren. Dacă eram mai atenți, putea fi altul rezultatul, dar este un meci amical, trebuie să luăm lucrurile bune și să mergem înainte”, a continuat Sorescu.

Deian Sorescu, despre transferul la FCSB: „Nu a fost o decizie grea!”

mai ales din cauza trecutului său dinamovist, Deian Sorescu spune că decizia de a semna cu FCSB nu a fost una grea de luat. Avea nevoie să joace constant, pentru a rămâne în atenția selecționerului Edi Iordănescu.

„Nu a fost grea decizia de a semna cu FCSB. Au fost mai grele momentele de dinainte, dar mă bucur că sunt la o echipă la care am posibilitatea să joc, să lupt pentru postul de titular și să rămân în vizorul echipei naționale.

Nu vreau să intru în subiect, de ce nu am jucat în Polonia. Ce a fost a fost. Așa e viața de fotbalist. Trebuie să te aștepți la orice, așa cum am pățit și eu, să schimb etajul, de la doi să mă duc la trei.

A fost din scurt, am avut o ședință cu staff-ul din Polonia, iar după trei zile am luat decizia să vin la FCSB. Mi-au mai zis în glumă, dar cred că nimeni nu credea că voi veni după două zile”, a încheiat Deian Sorescu.