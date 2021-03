“O înmormântez, ce să fac?”. Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce familia Corneliei Catanga i-a cerut bani

Familia Corneliei Catanga este disperată: nu are bani să o înmormânteze pe cântăreaţă şi i-a cerut ajutorul lui Gigi Becali. FANATIK.RO are prima reacţie a patronului FCSB, după ce Aurel Pădureanu a făcut apel la milostenia lui.

Considerată “regina muzicii lăutăreşti”, Cornelia Catanga s-a stins din viaţă, azi dimineaţă, la vârsta de 63 de ani. Complicaţiile apărute în urma infecţiei cu COVID-19 au răpus-o şi, după o viaţă dedicată muzicii, a pierit brusc, cu inima îngreunată din cauza problemelor financiare pe care le avea.

Bolnavă de mai multă vreme, artista nu mai cânta de când pandemia de COVID-19 a închis restaurantele, a anulat evenimentele şi ajunsese să trăiască de azi pe mâine, cu teama că va ajunge în stradă. Locuia cu chirie, într-o casă din Bragadiru, după ce a fost executată silit, pentru un credit de 90.000 de euro pe care nu a reuşit să-l mai achite. Problemele financiare ale soţilor Pădureanu au apărut în urmă cu mai mulţi ani, iar pandemia nu a făcut decât să-i îngroape şi mai mult în datorii.

Astăzi, Aurel Pădureanu plânge încontinuu, îşi frământă mâinile şi nu ştie încotro s-o apuce: nu poate accepta că soţia sa, Cornelia Catanga, a murit răpusă de COVID-19 şi cere ajutor disperat pentru înmormântarea artistei. Numele lui Gigi Becali a fost primul la care s-a gândit muzicianul care a rugat-o pe jurnalista Mara Bănică să-l pună în contact cu omul de afaceri cunoscut pentru gesturile sale de caritate.

FANATIK.RO l-a sunat pe Gigi Becali care a preferat să păstreze discreţia gestului său, aşa cum face de multe ori, şi s-a limitat la a spune că a dat curs apelului familiei Corneliei Catanga. “O voi înmormânta, ce să fac?!”, ne-a spus Gigi Becali.

Nu este prima dată când numele patronului FCSB este implicat în acţiuni de caritate. De-a lungul anilor, omul de afaceri a cumpărat case mai multor familii bătute de soartă sau a suportat costurile mai multor intervenţii medicale ce au salvat vieţi. A recunoscut, la un moment dat, că şi-ar dori ca mai mulţi oameni potent financiar să-i urmeze exemplul şi să nu mai fie singurul contactat pentru ajutorarea celor nevoiaşi.

Mara Bănică: “Aurel Pădureanu m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali să-l ajute”

Moartea Corneliei Catanga a fost anunțată, azi dimineață, de jurnalista Mara Bănică, iar primele informații scot la iveală o realitate dureroasă. Artista și soțul ei au refuzat să se testeze pentru COVID-19 și , după mai multe zile în care s-au tratat acasă, cântăreața a ajuns în stare critică la Spitalul Universitar din Capitală. Medicii au încercat să o intubeze, în zadar. Starea Corneliei Catanga era atât de gravă, încât artista a murit în doar câteva ore, în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 63 de ani. (Vezi și: Cine a fost Cornelia Catanga, vocea impecabilă a muzicii lăutărești. ”Moștenesc glasul și cântecul din bunici și străbunici”)

Jurnalista Mara Bănică a dezvăluit, la scurt timp de la moartea Corneliei Catanga, că familia artistei se confruntă cu mari dificultăţi financiare, iar Aurel Pădureanu – sătul să fie ignorat de autorităţi – a rugat-o să-l pună în contact cu Gigi Becali, pentru a-i cere ajutorul.

“Eu am o înregistrare cu Cornelia pe telefon, că o puneam să-mi cânte, pe 12 martie, era foarte ok. Din păcate, lipsa de informație corectă și anumite știri de la TV nu sunt ok, sunt efectul acelui fake news, pentru că ea nu credea în boală. Este absolut șocant, este o situație foarte grea. Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze. Proprietarul vânduse locuința, ea era terminată. Nu e drept ceea ce se întâmplă cu artiștii în România, este o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze, nu au un acoperiș deasupra capului. E cumplit. Aurel m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali și cu Gabi Firea să-l ajute”, a povestit Mara Bănică pentru o emisiune de la Antena Stars.

