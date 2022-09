Radu, Moldovan și Târnovanu, sub lupa lui Bogdan Lobonț: „Toți trei au calitate”. Mesaj pentru Andrei Vlad și Niță. Exclusiv

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , însă portarul lui Cremonese are o concurență acerbă în Horațiu Moldovanu și Ștefan Târnovanu. Bogdan Lobonț, fostul mare portar al naționalei, a analizat pentru site-ul nostru duelul celor trei goalkeeperi.

Bogdan Lobonț i-a analizat pe Ionuț Radu, Horațiu Moldovan și Ștefan Târnovanu: „Toți trei o să se achite de sarcini”

Bogdan Lobonț e convins că nu vom avea probleme între buturi chiar dacă lipsește Florin Niță: „N-au mai fost portari debutanți la echipa națională? Toți trei, oricare dintre ei, sunt convins că o să se achite de sarcini, pentru că trec printr-o perioadă bună”.

Ionuț Radu a fost titular în toate cele opt meciuri ale lui Cremonese din acest sezon, în timp ce și Târnovanu a acumulat experiență și în meciurile din Conference League: „Ionuț Radu a început să joace odată cu transferul la Cremonese. Horațiu Moldovan confirmă evoluțiile din sezonul trecut la Rapid, Târnovanu e și el pe un drum bun și crește de la meci la meci. În poartă stăm bine indiferent cine joacă. Toți trei au calitate”.

Edi Iordănescu a decis să nu îl mai cheme pe Florin Niță la națională, însă Bogdan Lobonț e de părere că portarul de 34 de ani îi mai poate ajuta pe „tricolori”: „Florin Niță nu a jucat la echipa de club. Nu știu exact care e situația lui sau cum a luat Edi decizia. Eu cred că poate în continuare să ajute România. El nu a fost cel mai bun jucător doar la ultimele meciuri, ci în ultimii doi ani la națională! Nițache e valoros. Din câte îl cunosc eu, el se ghidează pe un lucru foarte important: muncă. Munca te răsplătește mai devreme sau mai târziu. El e un exemplu pentru toți din punctul ăsta de vedere”.

consideră că Robert Popa și Mihai Popa pot face și ei parte din lotul României: „Avem portari de calitate. Sunt foarte mulți și la juniori. Și Robert Popa de la Craiova și Mihai Popa care s-a accidentat la Voluntari, pot fi convocați. Copiii vor acum să se facă și portari, nu doar atacanți sau Messi, Neymar și Ronaldo. Rămân totuși la părerea că foarte mulți dintre ei merg doar cu viteza a treia față de potențialul pe care îl au. Depinde foarte mult însă și de antrenori”.

Ce spune Bogdan Lobonț despre Andrei Vlad: „Asta e o parodie în care eu nu pot să mă pronunț”

Bogdan Lobonț consideră că Andrei Vlad trebuie să ia o decizie în privința viitorului său: „Nu știu dacă ar trebui să plece Andrei Vlad de la FCSB. Asta e o parodie în care eu nu pot să mă pronunț. Totul depinde de el și ce vrea să facă. Horațiu Moldovan trebuie să lucreze tot timpul tehnic și tactic! Tehnica e ABC-ul. Uită-te la tehnica de înot a lui David Popovici. Ajută enorm și ai mult mai multe avantaje”.

Ionuț Radu a avut câteva erori în acest start de sezon, , însă „Lobby” are încredere în el: „Radu a făcut câteva greșeli, dar ca portar ești foarte expus. Mai și greșești. Se vede cel mai ușor. Eu știu ce înseamnă să fii titular în Serie A. E un băiat puternic și trece ușor peste asta. Are toate calitățile de care are nevoie un portar, dar trebuie să lucreze mai mult să și le dezvolte. La fel și Horațiu Moldovan, Târnovanu, Popa, Andrei Vlad sau Aioanei.

Lobonț îi laudă pe Horațiu Moldovan și Ștefan Târnovanu, și îl felicită pe Ionuț Radu că a ales să plece de la Inter: „Eu sunt sigur că pe oricine va alege Edi Iordănescu va fi o opțiune bună. Toți trei pot juca. Horațiu Moldovan e la al doilea sezon de Liga 1, are și jumătate de sezon în Liga 2. E într-o creștere constantă. La fel și Târnovanu. Încă de la primele meciuri a arătat de parcă juca de nu știu câți ani. Ionuț Radu a avut perioada de la Inter și era greu să joace în fața lui Handanovic. Încet, încet, devine și el un element de bază. E greu să spun care e preferatul meu. Ține de inspirația de moment a staff-ului”.

Bogdan Lobonț, resemnat înainte de meciurile naționalei: „Ce așteptări să am? Acuma se adună ce am semănat”

Bogdan Lobonț nu e deloc încrezător înainte de meciurile cu Finlanda și Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor: „Ce așteptări să am de la meciurile naționalei? Sincer nu am niciun fel de așteptări. Nu traversăm un moment bun din punctul de vedere al rezultatelor. Practic acuma se adună ce am semănat. Dacă pui în pământ sămânță bună, ai grijă de ea, crește frumos. Dacă nu, aduni pipirig!”.

Fostul mare portar al naționalei cere răbdare pentru Edi Iordănescu: „Trebuie răbdare! Noi ca nație nu avem răbdare! Vrem pe repede înainte. Avem nevoie de o bază solidă, adică de investiții la copii și juniori: sămânța! Altfel, mai trece o campanie și tot spunem că nu trecem printr-un moment bun. Mai trec doi ani. Și încă doi. Și ne trezim iar peste vreo 10 ani și tot așa! O să vorbim aceleași lucruri”.

, însă Lobonț nu îi judecă pe el și pe ceilalți jucători care au ales să facă asta: „Fiecare jucător decide pentru el și pentru cariera lui dacă vor să mai vină sau nu la națională. Nu e vorba de frică. Tu nu vrei să stai bine în mediul în care stai și ești obișnuit? Probabil că așa sunt și ei. Sunt alte vremuri. Nu mai putem compara cu experiențele noastre și ce am făcut noi la națională. Ei au trăit alte experiențe care fac parte din bagajul lor. E greu de spus care sunt motivele pentru care jucătorii nu mai vor să vină sau refuză echipa națională”.

Bogdan Lobonț a avut și un mesaj pentru „tricolori”: „Am fost la naționala României 21 de ani, 86 de selecții. Ce pot să le transmit eu înainte de meci? Baftă și sunt alături de ei, cum ar trebui să fie orice român. Să le ținem pumnii și să aibă o evoluție bună. Ce pot să le zic eu? Să câștige toate meciurile? Dacă am juca singuri ar fi altceva”, a declarat Bogdan Lobonț, în exclusivitate pentru FANATIK.