Rapid și CSM București, în lupta finală pentru titlul de campioană! Vâlcea conduce pentru prima dată Rapidul

Rapid și CSM București dau lupta finală în lupta pentru titlu. Înaintea ultimei etape, cele două formații sunt despărțite de un singur punct, elevele lui Carlos Viver având nevoie de victorie la Râmnicu Vâlcea pentru a câștiga titlul.

CSM București așteaptă pasul greșit al Rapidului într-una dintre cele mai grele deplasări din acest sezon și pornește cu prima șansă în meciul cu Minaur Baia Mare, de la București. Însă, echipa lui Adi Vasile nu este la mâna ei.

Cele două formații au înregistrat victorii pe linie de pe 24 februarie și până acum. Atunci, CSM București învingea în meci direct Rapidul și se apropia la un singur punct. Iar această diferență se menține de 3 luni.

Cristina Neagu, acuze de blat înainte de ultima etapă: “Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați.. la o parte”

În urmă cu câteva zile, CSM București s-a impus la Zalău cu 26-24 după un meci încheiat cu un imens scandal. a acuzat echipa lui Tadici de blat, că ar fi lăsat-o mai moale cu Rapid și și-au dat viața cu CSM București:

“Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați.. la o parte. Și n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câștigătoarea se stabilește dinainte. Norocul nostru că am reușit să rezistăm, a câta oară, 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcție bună. Proud of us girls”, a fost mesajul Cristinei Neagu.

Tadici, replică dură: “M-aş duce la oglindă şi mi-aş trage câteva perechi de palme”

la finalul meciului spunând, printre altele, că CSM București nu merită titlul de campioană, mai ales că a fost ținută în șah mult timp de o echipă cu jucătoare românce tinere:

“Eu dacă m-aş numi Cristina Neagu, mi-ar fi foarte jenă după o asemenea declaraţie. M-aş duce la oglindă şi mi-aş trage câteva perechi de palme. Cu 13 jucătoare străine contra 13 jucătoare românce de la HC Zalău, clar nu merită titlul de campioană”, a spus Tadici pentru FANATIK.

Rapidul contraatacă: “Cristina Neagu este o foarte mare jucătoare, dar personalitatea ei este nocivă”

Nici replica celor de la Rapid nu s-a lăsat așteptată. Managerul secției de handbal, Bogdan Vasiliu, a declarat pentru FANATIK că în spatele acuzelor :

“În primul rând, Cristina Neagu este o foarte mare jucătoare, dar personalitatea ei este nocivă. Când ai un buget de 3-4 milioane de euro anual şi tu ai un singur titlu de campion al României în ultimii patru ani, probabil vrei să cauţi alibiuri”, a spus Vasiliu.

Acest scandal a aruncat în aer finalul de campionat, iar ultima etapă se va desfăşura într-o stare uriaşă de tensiune. Sala din Vâlcea va fi arhiplină, Rapidul având prima şansă de a obţine titlul după 19 ani.