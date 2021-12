Cea mai mare teamă a lui Rică Răducanu: “Am gânduri nasoale, nu pot să dorm”

„Tamango”, așa cum i se spune lui Rică Răducanu, fostul portar al Rapidului și al naționalei României, are un stil aparte de a povesti întâmplări pe care le-a trăit în cariera de fotbalist. Dar el poate istorisi cu aceeași naturalețe și .

Rică Răducanu simte dureri la genunchi după o plimbare de câțiva metri

„Tamango” s-a născut pe 10 mai 1946, în Vlădeni, județul Ialomița și a cunoscut consacrarea la Rapid, echipă la care a jucat 233 de meciuri între 1965 și 1975, marcând și 7 goluri. Ulterior, a mai jucat la Sportul, Steaua, CSM Reșița, Autobuzul București și Progresul.

„Sunt foarte mulțumit de mine la 75 de ani. Dar sunt supărat de beleaua asta, care nu mai trece. Sunt învățat cu lumea, pe stradă, hai la o bere, hai la o vorbă. Alt stil! Așa, statul ăsta mai rău face.

Mă dor toate. Acum, dacă mă duc până la colțul străzii și mă întorc, mă dor genunchii. Înainte mai făceam sport, chiar dacă mă mai durea una sau alta, dacă mă mișcam, nu mai simțeam.

Sunt mulțumit de mine, dantura e bună, înseamnă că am fost sănătos, mama a muncit bine la mine. M-am operat de toate alea, am și stent. Am trecut și-s bine. Treaba e că nu prea am moral. Nevastă-mea are mai mult moral decât mine”, a declarat Rică Răducanu pentru .

Marea frică a lui Rică Răducanu este că va muri în somn

Fostul portar al Rapidului se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, dar cea mai gravă este la nas. „Dacă rămân singur acasă, dacă pleacă nevastă-mea, cum s-a mai întâmplat să se ducă la munte cu sora ei, am gânduri nasoale, nu pot să dorm.

Mă gândesc că mi-a zis doctorul că o să mor în somn, mi-e frică să mai adorm. Din cauza nasului, am vrut să-l operez, dar nu se poate. Nu pot să respir bine. Ce vrei? Riscurile meseriei, nasul ăsta, așa mare cum zic unii că este, mi-a fost scut!”, a mai precizat Rică Răducanu.

Rică Răducanu are cusături pe tot capul

Satisfacția fostului portar este că nu are niciun fel de probleme cu dantura. „Câte plonjoane am făcut la viața mea și de câte ori mi-am spart capul! Păi dacă mă rad pe cap se văd cusăturile peste tot. Dar, vorba soției mele, foști colegi de-ai mei au rămas fără dinți și arată urât.

Am familie bună, sunt mulțumit. Dar aș vrea să fie cum era pe vremea mea, să fim toți sănătoși, viața aia frumoasă. Când ajungeai acasă nu mai aveai timp să te gândești că mori. Dar nu pot să fac nimic în sensul ăsta”, a mai spus Rică Răducanu.

Rică Răducanu a sărit de la etajul 1 în timpul incendiului de la Spitalul „Matei Balș”

Recent, fostul portar a dezvăluit că exact în perioada în care a izbucnit un incendiu, la finalul căruia au fost raportați .

„Am trecut prin boală. Am fost în spital și cu nevasta. Chiar atunci când a luat foc spitalul (n.r. – ), am sărit de la etaj. Am sărit!

N-am luat-o pe ușă! Eram la etajul 1, eram învățat cu săriturile. N-a fost o problemă. Nu mi-am rupt nimic. A fost rău tare!

Cred că și corpul a fost tare, fiind sportiv. Plus că am fost sportiv cuminte, n-am fumat, n-am băut cafele. Nici acum nu sunt… Poate din motivul ăsta. M-am vaccinat și a 3-a oară, mi-au zis și acolo că am anticorpi.

Înseamnă că am corpul bun! Îmi pare rău totuși pentru lume. Vreau să fie ca înainte, să ne revedem, să ne pupăm. Stăm mereu cu masca aia… E urât!”, a spus Rică Răducanu.