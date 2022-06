România – Muntenegru, Live video ora 21:45. „Tricolorii” caută revanşa şi un loc pe podium

Meciul România – Muntenegru are loc marţi, 14 iunie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 3-a a grupei a 3-a din Divizia B a Ligii Naţiunilor. Şa jumătatea întrecerii în fazele pe grupe tricolorii ocupă ultima poziţie, cu 3 puncte, iar Muntenegru, un punct mai mult, se află pe locul trei, la egalitate de puncte cu Finlanda şi la o lungime în urma liderului Bosnia-Herţegovina.

Unde se joacă meciul România – Muntenegru, din etapa a 4-a a Ligii Națiunilor

Întâlnirea se dispută marţi, 14 iunie, de la ora 21:45, pe stadionul „Valentin Stănescu” din Giuleşti, noua arenă a Rapidului, unde a avut loc şi partida , din etapa a 3-a, încheiată cu victoria „tricolorilor” cu scorul de 1-0. Este al doilea meci acasă consecutiv pentru echipa pregătită de .

Atmosfera creată de fani la jocul cu Finlanda i-a impresionat pe jucători, care au spus că s-au simţit special, purtaţi de energia care venea din tribune, însă tot a existat un moment neplăcut, în care au fost aruncate petarde, torţe şi fumigene pe teren, ducând la întreruperea temporară a meciului şi sigur urmările vor veni din partea UEFA.

Cine transmite la TV partida România – Muntenegru

Partida România – Muntenegru se joacă marţi, 14 iunie, de la ora 21:45, pe stadionul „Valentin Stănescu” din Bucureşti şi contează pentru etapa a 4-a din grupa 3 a diviziei B din . Jocul va fi transmis în direct şi în exclusivitate pe canalul Prima TV. Îl mai puteţi urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Meteorologii anunţă pentru ziua de marţi, 14 iunie, o vreme călduroasă, cu maxima ajungând până la 28-29 grade la ora prânzului şi rămânând undeva la 23-24 de grade la ora meciului. Sunt prevăzute însă şi rafale de precipitaţii şi descărcări electrice, mai ales în cursul după-amiezii şi al serii. Meciul va fi condus de un arbitru portughez de numai 34 de ani, Joao Pinheiro.

„Tricolorii” sunt foarte obosiţi, dar vor să obţină o nouă victorie

În fiecare meci dintre cele trei disputate în grupa de Liga Naţiunilor, selecţionerul Edi Iordănescu a folosit o altă formulă de echipă. Doar portarul Florin Niţă şi căpitanul Vlad Chiricheş, deşi a greşit grav în Muntenegru, unde am pierdut cu 0-2, au fost integralişti. Şi la fel va proceda şi în partida de marţi, care se doreşte a fi revanşa în faţa Muntenegrului.

“Jucătorii sunt foarte obosiţi, mulţi făceau semne de schimbare în timpul meciul cu Finlanda”, a dezvăluit Edi Iordănescu, dar tot el a precizat că în ciuda acestei stări de epuizare fizică se doreşte o nouă victorie, urmând ca în toamnă să se joace decisiv. Nu a făcut nici o precizare asupra căror jucători s-a gândit să nu îi mai utilizeze, dar există fotbalişti din lot care nu au evoluat nici un minut.

Din informațiile obținute de FANATIK, dintre titularii din meciul cu Finlanda doar în privința celorlalți „tricolori” care vor fi folosiți din primul minut urmând a se lua o decizie în ziua jocului.

Cote la pariuri la jocul România – Muntenegru

România este favorită în opinia caselor de pariuri şi la o cotă excelentă – 1,90, în timp ce un succes al oaspeţilor este evaluat la cota 4,50. Şi un gol înscris de Muntenegru are cotă foarte bună – 1,60.

Sunt şase meciuri directe între cele două reprezentative, cu un bilanţ perfect egal: două victorii „tricolore”, două Muntenegru, două egaluri. Problema este că nu am reuşit decât o dată să învingem acasă Muntenegru, cu 4-0 în amicalul din 2008, după care am făcut 1-1 în preliminariile CM 2016 şi 0-0 în grupa de divizia C din Liga Naţiunilor în 2018.