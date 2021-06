Sabrina Kvist Jensen, soția lui Christian Eriksen, a vorbit în premieră despre momentele de groază de la EURO 2020

Christian Eriksen a ținut cu sufletul la gură o întreagă planetă după ce în timpul partidei de la EURO 2020 dintre Danemarca și Finlanda.

Scăpat din „ghearele” morții, Christian Eriksen a fost operat și deja . Primul lucru pe care l-a făcut a fost să își viziteze coechipierii de la echipa națională, iar acum a revenit cu familia acasă, la Odense.

Sabrina Kivst, soția lui Christian Eriksen, răsuflă în sfârșit ușurată: „Chris e bine. Suntem acum acasă”

Sabrina a trecut prin clipe groaznice și plângâng în hohote, după ce soțul ei a căzut „fulgerat” pe teren, fiind oprită de căpitanul Danemarcei, Simon Kjaer, cel care în acele momente extrem de importante.

Acum Eriksen este în afară oricărui pericol, iar i-a fost implantat un defibrilator cardiac intern, iar partenera sa de viață poate să răsufla în sfârșit ușurată: „Chris e bine. Suntem acum acasă, avem nevoie de odihnă și de liniște după atâtea emoții”, a fost reacția Sabrinei pentru Gazzetta dello Sport, la scurt timp după ce Christian a ajuns în sfârșit acasă.

De altfel, Eriksen a avut mare noroc că a scăpat cu viață, mai ales că există o listă lungă de fotbaliști care pe terenul de fotbal. Se pare că Eriksen a mai avut ceva în urmă cu trei ani, iar în octombrie 2018, pe vremea când juca la Tottenham, Age Hareide declara destul de îngrijorat: „Suferă deja de ceva timp de dureri abdominale. Cred că aceste probleme sunt cronice. Nu știu dacă ne vom putea baza pe el la echipa națională, trebuie să întrebați medicul.”

George Ogăraru, fost coleg cu Eriksen la Ajax, a vorbit despre drama fotbalistului

George Ogăraru a fost extrem de afectat de drama lui Christian Eriksen, fostul său coechipier de la Ajax Amsterdam. Fostul jucător al Stelei pentru FANATIK despre debutul danezului la doar 18 ani pe Amsterdam Arena.

„Pe Eriksen l-am întâlnit în 2010 atunci când el venea din academia lui Ajax la echipa mare și era un jucător foarte talentat și foarte iubit de către Frank de Boer. Un băiat superpoliticos pe lângă calitățile lui fotbalistice. Un băiat care știa să se facă plăcut. Am trăit cu teamă momentul, pentru că am mai trăit așa ceva cu Abdelhak Nouri de la Ajax. Eu nu am mai vorbit cu el de când Ajax a venit la București să joace cu FCSB. Am stat puțin de vorbă cu el, în rest mai mult pe mesaje”, a spus oficialul CSA Steaua pentru site-ul nostru.

Un cunoscut medic din Premier League a analizat cazul lui Christian Eriksen, iar concluzia sa a fost că intervenția coechipierilor și echipei medicale, a fost „rapidă și eficientă”: „În astfel de situații, medicii trebuie să urmeze ceea ce noi numim ”planul de urgență”. Medicii l-au stabilizat pe teren, acesta era primul pas și cel mai important. Poza cu el pe targă, având un tub de oxigen în gură, ne indică faptul că intervenția echipei a fost rapidă și eficientă. Tot ce mai pot spune este că medicii au făcut o treabă extraordinară”, a declarat Gary Lewin, conform BBC.

Care sunt șansele ca Eriksen să revină pe teren

Jucătorul de 29 de ani legitimat la Inter Milano are , chiar dacă mai are contract cu „nerazzuri” până în vara lui 2024. Danezul tocmai își prelungise contractul cu italienii în ianuarie 2020 și este evaluat conform transfermarkt la 40 de milioane de euro.

Inter a plătit celor de la Tottenham 27 de milioane de euro pentru transferul mijlocașului, iar contractul dintre cele două cluburi cuprinde și clauze pentru astfel de cazuri. Dacă Inter nu a achitat în totalitate suma de transfer, restul de bani ar putea veni din partea firmei asiguratoare. Potrivit legislației italiene, jucătorilor li se recomandă să aibă asigurări pentru astfel de situații. În cazul în care Eriksen are o astfel de poliță, jucătorul ar putea fi dezbăgubit de asiguratori pe durata contractului cu Inter.

Există totuși posibilitatea ca Eriksen să continue să joace. Cel mai bun exemplu în acest sens este olandezul , care joacă la EURO 2020 cu un defibrilator asemănător cu cel al fostului său coleg de la Ajax: „A trebuit să depășesc un obstacol mental pentru a juca. Sunt mândru că am reușit. În cele din urmă, emoțiile au trecut. Evenimentele de acolo au avut un mare impact asupra mea”, a spus fotbalistul extrem de afectat după coșmarul trăit de Eriksen.