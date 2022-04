„Săgeată spre titlu!”. Marius Niculae, amintiri cu Cristiano Ronaldo: „De la mine a învățat să facă abdomene”. Video

Casa Pariurilor, sponsorul oficial al Ligii 1, a lansat un vlog cu mai multe episoade, care îl au în centrul atenției pe Marius Niculae, fostul atacant al lui Sporting Lisabona și al lui Dinamo, în care „Săgeată” își expune amintirile de neprețuit publicului larg.

„Săgeată spre titlu”, episodul 4: Marius Niculae, aminitiri cu Cristiano Ronaldo

a lansat un „car vlog”, în care Marius Niculae, vedeta seriei de episoade, este plimbat cu mașina până la Cluj, de către jurnalistul Cristian Scutariu, pentru a sta de vorbă cu jucătorii campioanei României, dar pe drum, „Săgeată” a depănat o mulțime de amintiri din perioada în care juca

Dialogul purtat de către cei doi a fost împărțit în opt episoade interesante, care sunt difuzate pe tot parcursul play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1.

a vorbit despre perioada petrecută la Sporting Lisabona, în cel de-al doilea și-a adus , țară care din nefericire se află într-un război de proporții cu Rusia în prezent, iar în a vorbit despre lupta la titlu dintre FCSB și CFR Cluj, pe care a tranșat-o fără perdea.

Acum, Marius Niculae a povestit ce l-a impresionat cu adevărat la Cristiano Ronaldo, pe vremea când starul portughez era doar un puști care încerca să se afirme într-o echipă plină de vedete de la Sporting Lisabona:

„Mulți mă întreabă despre Cristiano Ronaldo, mai ales că am fost coleg cu el la Sporting și le explic că el în afară de talent, muncea foarte, foarte mult.

Făceam cu el câte o mie de abdomene înainte de antrenament sau după antrenament. De la mine o știe. Făcea abdomene, dar nu chiar o mie.

De ce? La judo, sportul pe care l-am făcut înainte de fotbal, ca să treci de la o centură la alta trebuia să faci o mie de abdomene și 150 de flotări. Eu eram obișnuit să fac și de-aici și el. Fiind colegi de cameră, stătea mult cu mine, eu îl luam de acasă, îl duceam acasă cu mașina, nu avea vârsta să conducă mașina.

Știam că o să ajungă mare, pentru că l-am văzut. Pe mine m-a impresionat altceva, la forța în picioare. Când te întorci din vacanță, dai niște probe. Eu oricum mă antrenam, că făceam cu tatăl meu. Mă așteptam să fiu primul și când mă uit pe liste văd C. Ronaldo și am început să mă iau de cine fac testele.

L-a chemat pe Cristiano, l-a pus la aparatele de împins cu picioarele și atunci mi-am dat seama că acest jucător e bun de urmărit.

Cristiano era peste tot ce era acolo. Avea o detentă bună, avea viteză, la forță era primul, l-am bătut pe el doar la plecarea de pe loc în primii doi metri”, a continuat Marius Niculae.

Marius Niculae și întâlnirea cu Michael Schumacher

Fiind fan adevărat al lui Michael Schumacher, Marius Niculae a avut ocazia să joace alături de el într-un meci demonstrativ și l-a întrebat la finalul partidei cum se pregătește din punct de vedere mental.

Răspunsul pilotului german l-a impresionat și același obicei de pregătire mentală l-a , cei doi fiind colegi de cameră la Sporting:

„Era serios de mic, mi se părea exagerat la vremea respectivă, avea 16 ani. El făcea abdomene și în cameră, făcea flotări, se ducea în oglindă și-și spunea că o să devină cel mai bun, că o să fie cel mai bun, avea chestia asta psihologică de mic.

Asta am aflat-o de la marele campion Michael Schumacher. Am jucat un meci demonstrativ și eram în echipă cu el, fiind antrenat de Alex Ferguson.

Am avut ocazia să fiu cu el în echipă și după meci l-am întrebat, pentru că eu îl urmăream foarte des și în curse și la interviuri, l-am întrebat cum își spune mereu că e cel mai bun, că are cea mai bună echipă și că are cea mai bună mașină, chiar dacă uneori nu era așa.

El mi-a zis foarte clar că e o chestie de subconștient, că repetând foarte mult chestiile astea, vei fi ajutat în momentele dificile.

Nu știu de unde știa Cristiano asta, dar o avea în el. Eu râdeam de el, eram eu titular la Sporting în acea echipă bună cu Jardel, cu Pinto și râdeam de el, îi spuneam că întâi trebuie să-și facă loc să joace de noi, până să fie cel mai bun. Mai avea multă pâine de mâncat”, a mai spus Marius Niculae.

Cum l-a ratat Giovani Becali pe Cristiano Ronaldo, dar și pe Ricardo Quaresma

Marius Niculae a vorbit și despre momentul în care să îi impresarieze pe Cristiano Ronaldo și pe Ricardo Quaresma, mutare care nu s-a mai concretizat în cele din urmă:

„Stătea cu mama lui și cu sora lui într-un apartament închiriat de club. Avea probleme, tocmai de-asta a și cerut o sumă de bani când a venit Giovani Becali să-l semneze pe el și pe Quaresma.

100.000 de euro cerea, probabil pentru mama și sora lui ca să nu mai plătească chiria. A fost șansa lui Giovani să ia doi fotbaliști mari, din două transferuri era bine.

Quaresma mi-a centrat o dată din rabona și l-am întrebat de ce a dat-o așa. Mi-a spus că i se părea prea simplu. E diferență mare între Cristiano și Quaresma la seriozitate, plus că pe Quaresma nu l-am văzut niciodată să vină la sală”, și-a amintit amuzat Marius Niculae.