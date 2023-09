Sepsi anunță cât a oferit, de fapt, Gigi Becali pentru Ștefănescu: “Vă spun sincer!”

Patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, a anunțat că în acest moment este exclus ca atacantul să mai plece, dar pe viitor și să fie peste 1,5 milioane de euro.

Ultima ofertă a lui Gigi Becali pentru a-l lua pe Ștefănescu de la Sepsi

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Atilla Hadnagy, directorul general al clubului Sepsi, a mărturisit că ultima ofertă făcută de Gigi Becali pentru transferul lui Marius Ștefănescu a fost de 700.000 de euro.

”Venirea lui Florin Ștefan nu are nicio legătură cu interesul Rapidului pentru Ștefănescu. Noi am primit două oferte, de la Rapid și de la FCSB, dar am refuzat. Sunt prostii că am primit un milion de euro de la FCSB sau de la Rapid. Nu am primit.

Ultima ofertă de la FCSB a fost 700.000 ce a zis domnul Becali. Altceva nu am primit și de aceea nu l-am lăsat să plece, mai ales că 50% din drepturile jucătorului nu ne aparțin. Ne-am zis că dacă nu luăm minim un milion pe Ștefănescu, nu are de ce să facem tranzacția. Așa că mai așteptăm.

Doamne ajută atunci dacă domnul . Trebuie să joace, i-am zis și lui să nu se grăbească. Trebuie să joace bine la noi și apoi 100% vor veni și ofertele. Nu cred că este dezamăgit, cred că este fericit aici la Sfântu Gheorghe.

A avut rezultate foarte bune, doi ani la rând a dat peste 10 goluri, sperăm și sezonul ăsta să ne ajute mult. Nu cred că este afectat, pentru că știe sigur, și noi știm, că vor veni ofertele dacă el o să joace bine”, a declarat Hadnagy.

Deranjat de jucătorii convocați de Edi Iordănescu

Oficialul grupării covăsnene s-a arătat dezamăgit de faptul că selecționerul Edi Iordănescu nu l-a convocat pe Marius Ștefănescu la echipa națională pentru meciurile cu Israel și Kosovo și consideră că mai sunt și alți jucători de la Sepsi care ar fi meritat să fie chemați.

”Eu cred că Ștefănescu merita la națională. Și mai sunt jucători care ar merita. Și la Niczuly mă gândesc, și la Păun care a jucat foarte bine, și la un Bălașa care în spate joacă foarte bine, să nu uităm de Cosmin Matei care a revenit foarte bine și la noi e la a doua tinerețe. Este decizia selecționerului, acum nu mai vreau să comentez.

A fost un meci foarte solicitant în Norvegia pe terenul acela sintetic și din cauza aceasta mai mulți jucători au avut probleme. Majoritatea jucătorilor se plângeau de probleme la inghinali, din cauza terenului acela sintetic care nu a fost foarte bun”, a mai spus Atilla Hadnagy, la FANATIK SUPERLIGA.

