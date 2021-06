Simona Halep, pregătită să revină în circuitul WTA: ”Joc de 5 zile la intensitate mare!” Ce program are în vară

Sportiva din Constanța va juca pe , un turneu care va avea loc în premieră și care va începe pe 21 iunie, aceasta fiind de altfel singura competiție premergătoare Grand Slam-ului de la Wimbledon pentru ea.

Halep va merge la Londra în încercarea de a-și apăra după o finală cu Serena Williams. Turneul a fost anul în 2020 din cauza pandemiei.

Revenire pentru Simona Halep în circuitul WTA

Simona Halep a organizat vineri o întâlnire cu presa unde a apărut cu zâmbetul pe buze și a vorbit deschis despre revenirea în circuitul WTA după accidentarea de la gambă, dar și obiectivele pe care și le-a stabilit pentru următoarea perioadă.

”În ultimele 4 săptămâni am avut 4-5 ore pe zi de recuperare, exerciții și tratament. Acum mă simt foarte bine, joc de 5 zile la intensitate maximă și nu am dureri, ceea ce e cel mai plăcut. Revenirea este grea, mi-am pierdut ritmul și timingul, dar sunt sigură că în câteva săptămâni voi ajunge la un nivel ridicat.

A fost o accidentare pe care nu o așteptam, nici nu mi-am dat seama că o să se întâmple. M-am speriat, a fost un moment în care am avut o durere foarte mare la mușchi și atunci s-a produs ruptura. Am acceptat, am încercat să fiu pozitivă ca să mă recuperez mai repede”, a declarat Halep.

Pe cine mizează în finala de la Roland Garros

Campioana noastră a admis că nu știe foarte multe lucruri despre turneul de la Bad Homburg, aflat la prima ediție, și care va marca revenirea sportivei în circuit după această pauză cauzată de accidentare.

”Nimic nu știu. Știu că va fi pe iarbă, va fi greu pentru că nu am mai jucat de mult pe iarbă, de doi ani. Vin după o perioadă foarte lungă, de patru săptămâni, în care nu am jucat deloc. Sper să mă simt bine, să fiu bine fizic.

Nu prea m-am uitat la Roland Garros, cred că în total vreo două ore, dar mă bucur pentru jucătoarele care joacă finala. Au muncit toată viața pentru asta. Cred că Anastasia (n.r. – Pavliuchenkova) chiar merită să câștige, să ia trofeul, am jucat împreună încă din perioada junioratului”, a comentat Halep.

Halep vrea să joace toate probele la Jocurile Olimpice

În încheiere, ocupanta locului 3 WTA a vorbit și despre planurile pe care le are cu privire la Jocuriule Olimpice și a spus că încă nu știe dacă va juca și în probele de dublu și dublu mixt.

”Orice se poate. Nu știu dacă Horia (n.r. – Tecău) o să se califice, pentru că trebuia să facă finală la Roland Garros, dar nu am apucat să vorbesc cu el încă. Dacă va veni Irina (n.r. – Begu), o să joc cu ea la dublu. După Wimbledon vin acasă și apoi voi pleca la Tokyo”, a spus ea.

Simona Halep radiază de fericire în ciuda momentelor grele prin care a trecut în ultima perioadă. Jucătoarea a fost de partenerul ei, Toni Iuruc, care i-a oferit deja inelul de logodnă mult visat. Cei doi formează un cuplu încă din vara anului 2019, ambii fiind aromâni, așa cum atât Simona cât și familia ei și-a dorit.