Soluție revoluționară pentru ca FCSB să bată CFR: ”Trebuie schimbat regulamentul. Altfel nu se poate!” Video exclusiv

Campioana en-titre , printr-un gol reușit de Rangelo Janga după o fază de fixă.

Cum o poate bate FCSB pe CFR. Soluția găsită de Adrian Ilie

Prezent în studio la cea mai recentă ediție a , fostul mare internațional Adrian Ilie a glumit pe seama succesului obținut de CFR Cluj, oferind o soluție pentru FCSB să câștige la următorul meci.

”Pentru că a câștigat CFR trebuie schimbat regulamentul, să scoată fazele fixe din joc, poate așa… Dacă așa îi bate pe toți cu gol în final din fază fixă”, a declarat cu umor Adrian Ilie, complet de Robert Niță: ”Sau să nu ai voie să dai cu capul”.

Cei prezenți în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI au comentat și ratarea uriașă a lui Florinel Coman, la scurt timp după ce clujenii deschiseseră scorul. ”Când nu dai gol, nu dai gol”, a spus Adi Ilie. ”Mai bine îi dai în cap cum spunem noi. O lovești prost și se duce în poartă”, a fost și replica lui Robert Niță.

În schimb, Bănel Nicoliță este de părere că atacantul ”roș-albaștrilor” nu a lovit prost mingea și a făcut alegerea corectă când a decis să dea plasat și nu în forță: ”Nu a dat prost. Și eu în situația lui încercam la fel, să dau pe lângă el, să-l ocolesc. A dat cu latul, nu a dat tare, pe colțul lung. Situația e de secundă, depinde cum gândești”.

Andrei Vochin, impresionat de forța degajată de CFR Cluj

Andrei Vochin a făcut o analiză amplă a derby-ului FCSB – CFR Cluj 0-1 și este de părere că trupa lui Dan Petrescu este net superioară tuturor celorlalte formații din campionatul intern, iar în meciul de joi seară nu a avut probleme în a câștiga cele 3 puncte.

”Îmi pare puțin rău, și să nu fiu înțeles greșit, că CFR nu are sau nu va avea cel puțin un punct sub primul loc la sfârșitul sezonului regular pentru că aș fi așteptat cu mare interes declarația lui Dan Petrescu referitoare la înjumătățirea punctajului. Atunci aș fi vrut să aud ce părere are despre regula asta cu înjumătățirea punctelor.

Discutăm aici despre o echipă europeană care se întâlnește cu formații naționale în campionatul României. Mai sunt mici probleme de parcurs, mai pierd niște puncte, mai se păcălesc pe vreun final de meci că încearcă să conserve acel 1-0 așa cum s-a întâmplat în meciul cu Botoșani, dar la meciurile foarte importante CFR-ul obține exact rezultatul de care are nevoie.

În sezoanele trecute avea nevoie de egal, îl obținea fără niciun fel de problemă, acum a avut nevoie de victorie și a știut cum să facă să o obțină. E un singur moment psihologic în meciul de aseară în care s-ar fi putut întâmpla ceva. Momentul în care Florinel Coman are ocazia să facă 1-1. Atât.

Meciul ăsta nu mi-a dat senzația o clipă că poate fi câștigat de FCSB. Nici măcar în perioadele în care FCSB era în controlul jocului în sensul în care avea mingea, iar CFR nu părea atât de interesată să se ducă să facă presiune, să încerce să o câștige.

În momentele în care CFR a pus presiune deja s-a văzut clasa superioară a lotului pe care îl are la dispoziție. Mai e faza lui Edjouma, care vine după ocazia lui Coman, dar vorbesc despre un moment psihologic în care FCSB ar fi putut să revină în joc”, a afirmat Vochin, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.