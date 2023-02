Șprițuri de poveste. Băuturile „naționale”. Episodul 3 Asia. Bem Baijiu în China, sake în Japonia sau un Singapore Sling

Șprițuri de poveste la nivel mondial! După ce am „degustat” cu puterea imaginației , de la țuica românească la scotch-ul scoțian, apoi , de la bourbonul (whiskeyul) din SUA la romul din Cuba, vă invită în Asia cea nesfârșită.

De la bun început trebuie lămurită o „cestiune”, vorba nemuritorului mereu „la zi” Ion Luca Caragiale. FANATIK vă prezintă băuturile naționale alcoolice, nu diferitele ceaiuri, cafele, iaurturi, sucuri sau combinații ale acestora consumate la scară națională în multe țări asiatice care, musulmane fiind, nu pot avea o băutură tradițională alcoolică.

China: baijiu. Cel mai consumat lichior din lume!

Baijiu este cel mai… consumat lichior din lume în ceea ce privește cantitatea anuală, puțini cunoscut, însă, în afara Chinei. Se beau mai mult de 10 miliarde de litri pe an în toată lumea! Miliarde! Mai mult decât gin, rom, votcă, whisky și tequila la un loc, conform revistei Chemical & Engineering News (), „grosul” fiind consumat, evident, de cei peste 1.453.928.328 de chinezi (în momentul postării acestui articol!), număr în creștere continuă, conform „contorului” live

Baijiu este un lichior alb (clar), obținut prin fermentarea sorgului în principal, dar, ocazional însă, și a altor cereale (grâu, orz, mei, orez), cu o tărie de 35% – 60% alcool în volum (ABV). Primele menționări scrise despre baijiu au fost făcute de poeții Dinastiei Ming (618-907) la începutul anilor 800.

450 de dolari SUA per litru este prețul mediu al celui mai popular brand de baijiu, Moutai, lichiorul preferat la mesele de lux din China, cu o concentrație de 53% ABV.

Mongolia: airag. Pe bază de lapte de… iapă sau măgăriță!

Airag (sau ayrag) este o băutură alcoolică obținută prin fermentarea laptelui de… iapă sau măgăriță! În afara Mongoliei mai este denumit și kumis, băutură foarte importantă pentru toți oamenii care trăiesc în stepele Asiei Centrale și pentru cei cu origini turcești, tătare și, bine-nțeles, mongole.

Airag are un gust ușor acrișor, considerat „delicios” de populațiile din Asia Centrală. Duce cu gândul la kefir, dar este alcoolic, chiar dacă, de obicei, are până la 2% ABV, conform având în vedere materia primă din care se face, airag este și o sursă puternică de vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, B13, C, D, E, K) și minerale (Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, Na, K, P).

Peninsula Coreeană: soju. „Lichior ars” care întruchipează „inimile inocente și tandre” ale poporului nord-coreean

Soju înseamnă „lichior ars” („so” – ars, „ju” – băutură alcoolică). Soju este un distilat obținut, tradițional, prin fermentarea boabelor de orez, conform În timp, s-a ajuns și la folosirea, ca materie primă, a grâului, orzului și cartofilor, inclusivi cei dulci. Atenție, însă: pentru că această procedură de distilare tradițională necesită mult timp (20-25 de zile) și investiții mari, multe dintre mărcile de soju de astăzi preferă metoda „modernă” de „producție” diluarea etanolului.

Producătorii cumpără etanolul în cantități industriale, îl diluează cu apă și fortifică îndulcitorii. Această tehnologie de producție necesită un timp incomparabil redus, doar câteva ore și un suport financiar modest, care permite o producție de soju „în masă”, la un preț mic.

Soju are o concentrație de „plajă” largă, între 13% (variantele fructate) și 53% AVB. O sticluță „tip” cu soju, de 375 ml, costă, în medie, 1,7 dolari SUA în magazine și în jur de 6 dolari SUA la restaurant. Mărcile de top sunt Jinro, Chum Churum și Good Day.

18 iunie 2019 este data la care președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, impunea Pyongyang Soju drept băutură națională care întruchipează „inimile inocente și tandre” ale poporului nord-coreean, potrivit serviciului de propagandă al „fericitului” stat comunist unde curge doar lapte și miere…

Japonia: sake. De fapt, foarte corect spus, „nihonshu”

Sake, pronunțat „sah-keh” (denumit și „vin de orez”), este o băutură alcoolică obținută din orez fermentat. În Japonia, sake este un termen general pentru orice băutură alcoolică, iar ceea ce lumea numește „sake” se referă, de fapt, la „nihonshu”, conform , o băutură preparată și fermentată în mod tradițional.

18–20% ABV este concentrația alcoolică a sake-ului nediluat, coborâtă de cele mai multe ori la 15%-16% ABV prin diluarea cu apă înainte de îmbuteliere.

Singapore: Singapore Sling. Cocktail pe bază de gin

Singapore Sling este un cocktail pe bază de gin, creat prin 1915. Sunt mai multe rețete pornind de aici, „The Times” oferind-o pe cea, evident, „originală” ca fiind combinație dintre două măsuri de gin cu câte o măsură de lichior de cireșe, de portocale, de ananas și suc de lime.

Cambodgia: vin de orez infuzat cu lichior Sombai cu 8 arome diferite

Vinul de orez este un distilat din orez cu un conținut de alcool între 18% și 25% ABV. Sombai este, de fapt, numele unui producător de lichioruri din Siem Reap, al doilea oraș ca mărime din Cambodgia, situat în Nord-Vestul țării.

8 arome diferite au lichiorurile „marca” Sombai, care provin dintr-o combinație de două fructe, cu condimente și sunt ingredientul de bază în multe cocktailuri cambodgiene, cum ar fi Sombai Sour, Sombai Fizz, Sombai Blue, Lemon Lemongrass Tini, Siem Reap Monsoon sau Asana Sling

Laos : Lao-Lao. Pronunțate diferit, cele două „Lao” însemană fiecare altceva!

Laos este vechea denumire a actualei țări socialiste Republica Populară Democrată Lao, iar Lao-Lao este denumirea unui whisky de orez. Dulce, cu gust de… drojdie! Concurat pentru titlul de „băutură națională” de berea Beerlao (5% AVB). Produsă din orez-iasomie, orez cu bobul lung și parfumat, cu aromă și gust de… nucă!

Atenție: Lao-Lao nu este un același cuvânt spus, repetat de două ori, ci sunt două cuvinte care se diferențiază prin pronunțarea pe… tonuri diferite! Primul „Lao”, spus pe un ton jos, scăzut înseamnă „alcool”, în timp ce al doilea „Lao”, spus pe un ton crescendo spre înalt înseamnă „laoțian”, conform

Vietnam: vin de orez… lipicios!

În Republica Socialistă Vietnam, vinul de orez se face din orez glutinos, cu boabe opace, conținut foarte scăzut de amiloză, deosebit de… lipicios când este procesat, de unde îi vine și denumirea, nu fiindcă ar conține gluten pentru că… nu conține!

Vinul de orez vietnamez este obținut prin fermentarea tipului de orez amintit cu drojdie, „opărit”, aburit, copt, fiert, luați ce termen doriți, ce termen vi se pare mai potrivit, „între” frunze mari, flexibile, impermeabile de bananieri.

Armenia: vin armenesc, Ararat, Oghi. La alegere!

Vinul armenesc – ce ar mai fi de spus în afară de „amănuntul” că în Armenia s-a găsit cea mai veche… cramă… sau vinărie… spuneți-i cum credeți că e mai corect… important este că ar fi, conform specialiștilor britanici, cine alții?, cea mai veche din lume?!

A fost descoperită în 2007 într-un labirint de peșteri din satul Areni, provincia Vaytos Dzor, din capătul de Sud-Est al țării. Nu are „decât” vreo 6.000 de ani! Văile din Caucazul de Sud, zonă geografică în care se găsește Armenia, sunt considerate de mulți arheologi ca locurile primelor culturi ale viței-de-vie din lume. Și, implicit, a primelor vinuri „neolitice”.

Ararat – brandy armean. Din struguri albi și apă de izvor, după o rețetă tradițională. Învechit în mod obișnuit între 3 și 6 ani. Pentru calitatea cea mai… calitativă, între 10 și… 30 de ani!

Cel mai cunoscut iubitor de Ararat a fost Winston Churchill. S-a „înamorat” de brandy-ul armean în februarie 1945, la Conferința de la Ialta (de foarte tristă amintire pentru noi, românii…), unde a primit un cadou „lichid” de la tovarășul criminal mondial Iosif Vissarionovici Stalin. De atunci, „legenda” spune că în fiecare an, 400 de sticle de „Dvin”, marca agreată și de Stalin, au fost trimise lui Churchill, până la moartea dictatorul sovietic (1953).

Oghi – alcool din fructe, atât domestice, din grădină, cât și sălbatice, din pădure. A nu se confunda cu votca. Servit în toate casele Armeniei ca băutură de „Bun venit” pentru musafiri.

Variantele de oghi sunt multiple: salori (prune), honi (cireșe), khundzori (mere), tsirani (caise), tandzi (pere), tuti (dude), khaghoghi (struguri), moshi (mure), tzi (smochine).

Georgia: Chacha. „Țuică” de tescovină care urcă spre „pălincă”

Chacha este o țuică georgiană care urcă spre palincă (are de la 30% la 80% AVB). Un distilat din tescovina care rămâne după presarea strugurilor în procesul de vinificare. Pot fi adăugate smochine, portocale, mandarine, dude și… tarhon!

Georgia, la fel ca Armenia amintită mai sus, se află în Caucazul de Sud, unde au fost cultivate primele vii din lume, în urmă cu 6.000 de ani. Așa că tradiția de producere a băuturilor din struguri, de la vin la Chacha, este străveche.

Multinaționalul Arak domină Asia de Sud-Vest

Arak este un lichior distilat, după rețeta tradițională, numai din struguri și anason. Arag înseamnă în arabă „transpirație”. Și poate fi considerat in extenso băutura alcoolică națională în Israel, Palestina, Liban, Israel, Siria, Iordania, Irak.

Se servește, de obicei, într-un amestec de o parte arak cu două părți apă, cu gheață, care transformă limpezimea alcoolului de bază într-o culoare translucidă alb-lăptoasă.