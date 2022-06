Șprițuri de poveste. Crame de poveste. Vinuri de poveste. Fotbal de poveste. Luciano Spalletti, Andres Iniesta, Marek Hamsik, Andreea Barzagli, Johan Micoud

Șprițuri de poveste. Luciano Spaletti, Andres Iniesta, Marek Hamsik, Andreea Barzagli, Johan Micoud nu mai au nevoie de vreo prezentare specială. vi-i… oferă ca exemple de meseriași nu numai în fotbal, dar și în industria pretențioasă a vinului la cel mai înalt nivel.

Luciano Spalletti – Bordocampo roșu pentru fripturi și cârnați

Născut la Certaldo, Toscana, la 35 km de Florența, pe 7 martie 1959 (63 de ani), Luciano Spalletti a jucat la Castelfiorentino, Entella, Spezia, Viareggie și Empoli, între 1984 și 1994.

A antrenat apoi pe Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, AS Roma, Zenit Sankt Petersburg, Inter Milano și Napoli. A fost desemnat „Antrenorul anului în Serie A” (2006, 2007, la AS Roma), a câștigat Cupa Italiei (2007, 2008, cu AS Roma), Supercupa Italiei (2008, cu AS Roma), titlul (2010, 2012), cupa (2010) și supercupa (2011) în Rusia (toate cu Zenit Sankt Petersburg.

Vinul produs de antrenorul lui Napoli se numește Bordocampo, produs din struguri Sangiovese și Merlot, crama este La Rimessa, podgoria se întinde pe dealurile din Montaione, aproape de Florența. Vinul perfect pentru a „însoți” fripturi și cârnați, conform .

Andres Iniesta – DO Manchuela alb pentru pește

Născut la Fuentealbilla, Castilia-La Mancha, Spania, pe 11 mai 1984 (38 de ani), Andres Iniesta este una dintre „statuile” lui FC Barcelona. Unde a jucat de la 12 la 34 de ani. În 2018 s-a „retras” la Vissel Kobe, în Japonia.

„Don Andres de la Barça” a fost campion mondial (2010), campion european (2008, 2012), campion al Spaniei (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018).

A câștigat Liga Campionilor de 4 ori (2006, 2009, 2011, 2015), Supercupa Europei de 2 ori (2011, 2015), Cupa Mondială a cluburilor de 3 ori (2009, 2011, 2015).

6 Cupe (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018) și 6 Supercupe (2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2016) ale Spaniei a câștigat Andres Iniesta cu FC Barcelona

49 de titluri individuale și distincții (premii, medalii) are Andres Iniesta în CV

Pasiunea pentru vin a super-campionului catalan a „sorbit-o” din familie, bunicul său din partea tatălui a avut „terraza-bar” în Fuentealbilla, tatăl Jose Antonio a visat mereu să aibă podgoria și crama sa, Andres i-a împlinit dorința. , cu 10 hectare de vie, acum are peste 300.

14 milioane de euro a investit Andre Iniesta în afacerea cu vinuri a familiei sale

Productia de vinuri este foarte variată, de la alb – Valeria, un chardonnay „botezat” după numele fiicei sale, la roşu – Finca El Caril, trecând prin spumantele din gama Corazon Loco: Corazon Dolce şi Corazon Spumante. Perfect pentru a acompania o masă din pește este DO Manchuela, un vin alb tânăr și ușor.

Marek Hamsik – Prosecco Treviso DOC Extra Dry Magnum este cel mai potrivit aperitiv la o cină cu prietenii

Născut în Cehoslovacia, cum se numea statul unit atunci, în 27 iulie 1987, la Banska Bystrica, acum doar Slovacia, Marek Hamsik a fost „înfiiat” de Serie A în 2004, după numai vreo 6 meciuri în prima echipă a lui Slovan Bratislava. Avea 17 ani și 273 de zile.

După 3 sezoane la Brescia, pe Marek Hamsik l-a „arestat” Napoli pentru „numai” 12 ani (2007-2019). După cariera napoletană, a mai jucat la Dalian Professional (China), IKK Goteborg (Suedia) și acum este la Trabzonspor (Turcia).

135 de meciuri, în care a marcat de 26 de ori, are Marek Hamsik la echipa națională a Slovaciei, recorduri naționale de selecții și goluri

4 trofee a câștigat Marek Hamsik: 2 Cupe (2012, 2014) și Supercupa Italiei (2014), cu Napoli și titlul în Turcia (2022), cu Trabzonspor

520 de meciuri a jucat Marek Hamsik pentru Napoli, record „di tutti tempi” de apariții la „Partenopei”

În 2018 Malek Hamsik a început, prin firma proprie „Hamsik Winery”, un parteneriat cu italienii de la „Serena Wines 1881”, antreprenori de mare tradiție și succes, ambasadori la nivel mondial ai vinului „Made in Italy”.

Compania „Serena Wines 1881” are podgoriile întinse pe dealurile însorite din Conegliano (provincia Treviso, regiunea Veneto, din N-E Italiei), protejate de vânturile reci care vin din Nordul peninsulei.

Afacerea a fost întotdeauna „de familie”, acum la a patra și a cincea generație, cu Giorgio Serena, respectiv fiul său Luca Serena în fruntea companiei.

Prosecco Treviso DOC Extra Dry Magnum, de la „Hamsik Winery”, la 1,5 l, este cel mai bun mod „umed și catifelat” de a începe o cină de grup, oricare ar fi ocazia celebrată.

Andrea Barzagli recomandă să „udați” orice victorie a echipei favorite cu un Peloro Rosso cu arome de fructe de pădure, lemn dulce și note picante

Născut la Fiesole, provincia Florența, regiunea Toscana, din centrul Italiei, Andrea Barzagli, 41 de ani pe 8 mai, a jucat al cluburi micuțe din Peninsulă, a început cariera în 1998, la Rondinella, au urmat Pitoiese, Piacenza, Ascoli, până a ajuns în Serie A, la Chievo, în 2003.

Din 2004 la Palermo, a plecat „afară” în 2008, 3 sezoane la VfL Wolfsburg (campion al Germaniei în 2009), iar din 2011 a urcat spre apogeul carierei la Juventus Torino. 8 ani cu 16 trofee, până în 2019, când s-a retras.

8 sezoane la Juventus Torino au însemnat 8 titluri de campion al Italiei pentru Andrea Barzagli: 2012-2019

8 alte trofee a câștigat Andrea Barzagli tot cu Juventus Torino: 4 Cupe (2015, 2016, 2017, 2018) și 4 Supercupe (2012, 2013, 2015, 2018)

Aproape la sfârșitul carierei sale de fotbalist, în 2017, fundașul central al lui Juventus, campion mondial în 2006, a intrat în acționariatul cramei „Le Casematte”, ale cărei podgorii, expuse spre Nord, au „vedere” la strâmtoarea Messina din Faro Superiore, satul deluros care dă numele întregului Faro Doc, în partea extremă de nord a Siciliei, la peste 500 de metri deasupra mării. Numele cramei vine de la două cazemate din zonă, rămase ale nimănui din Al Doilea Război Mondial.

Andrea Barzagli spune că „Experiența are puțin de învățat dacă nu este trăită cu smerenie” și recomandă să „udați” orice victorie a echipei favorite cu un Peloro Rosso 70% din struguri Nerello Mascalese și 30% din struguri Nocera, cu arome de fructe de pădure, lemn dulce și note picante, conform .

Johan Micoud – Château La Connivence 2017 costă, dar face!

Născut în capitala filmului european, Cannes, Johan Micoud, 49 de ani pe 24 iulie, a colindat toată Europa în cariera sa de fotbalist profesionist. De la Cannes (1992-1996), prin Bordeaux (1996-2000), la Parma (2000-2002), la Werder Bremen (2002-2006) și înapoi în Franța, la Bordeaux (2006-2008). Cu fiecare dintre aceste echipe a cucerit câte un trofeu. Plus unul cu naționala Franței.

6 trofee a câștigat Johan Micoud în cariera sa de 16 ani în fotbalul profesionist: campion european cu Franța (2000), campionatul (1999) și Cupa Ligii (2007) în Franța, (cu Girondins de Bordeaux), Cupa Italiei (2002, cu Parma), campionatul și Cupa Germaniei (2004, cu Werder Bremen)

După ce a încheiat turul Europei ca fotbalist, Johan Micoud a decis în 2008 să investească în sectorul vinicol, alături de fostul său coechipier Matthieu Chalmé. Au creat „La Convence”, o… „cuvée” (producătoare de vin) selectă, „putere, eleganță și senzualitate” (descrierea aparține… părinților lui Johan). Au lansat primul lor Merlot în 2009.

„Întotdeauna am visat să cumpăr viță de vie. Fiind fotbalist la Girondins de Bordeaux de la 23 de ani, am fost… forțat să mă interesez de oenologie de la o vârstă foarte fragedă! Sunt originar din Vallauris, iar bunicul meu era negustor de vinuri. Avea o pivniță impresionantă și îmi amintesc că deschidea o sticlă foarte mare în fiecare duminică. Îmi dădea doar să-mi înmoi buzele, să-i simt gustul. Așa că, normal, când a venit ideea de a cumpăra viță de vie în Pomerol nu am ezitat nicio secundă” – Johan Micoud

175 de euro costă sticla de „Château La Connivence 2017” (75 cl) . Costă, dar face! Este foarte cerut nu numai pentru că producția „La Convence” este de doar 2.500 de sticle pe an, ci și pentru puritatea expresiei sale aromatice, echilibru excelent, marcat de prospețimea și tipicitatea strugurilor: Merlot (80%) și Cabernet Franc (20%).

, din podgorii de poveste, cu crame de poveste, fotbal de poveste…