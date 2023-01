Tenis ATP & WTA, 2-8 ianuarie 2023. Primele meciuri pentru Irina Begu, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse. Ce turnee au loc la început de an

Anul 2023 nu este bogat numai în evenimente fotbalistice. În primele zile, mai precis în perioada 2-8 ianuarie, au loc primele turnee de tenis din ATP şi WTA. Avem câte două turnee la masculin, la Adelaide, în Australia, şi la Pune în India, iar la feminin, la Adelaide, respectiv Auckland, în Noua Zeelandă. Cu excepţia turneului WTA de la Adelaide, care e de categoria 500 de puncte şi premii de 500.000 de dolari, celelalte trei sunt de categoria 250 de puncte şi premii de până la 270.000 de dolari. Se joacă peste tot pe hard.

Doar trei jucătoare din România, prezente la primele turnee din 2023: Irina Begu, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse. Digi Sport transmite turneele WTA Adelaide şi WTA Auckland

În privinţa participării româneşti, avem trei reprezentante în întrecerea feminină, direct pe tabloul principal la Adelaide, Gabriela Ruse, venită din calificări, unde a învins-o pe veterana italiancă Sara Errani, la Auckland. Am fi putut avea patru, dar Jacquline Cristian a pierdut cu 2-1 în calificări la Auckland.

vor să aibă evoluţii cât mai bune la Australian Open şi pentru asta au decis să fie prezente pe teren încă de la primele ore din 2023, pentru a se acomoda şi cu clima de la Antipozi, dar şi cu suprafeţele de joc. Primul turneul de Grand Slam se va juca pe hard, acolo unde contează foarte mult calitatea serviciului şi schimbul de mingi cât mai scurt.

Turneele de la Adelaide, cel WTA, şi de la Auckland, vor putea fi urmărite în direct şi în exclusivitate pe canalele Digi Sport. Prima care va intra în scenă va fi Irina Begu contra americancei Shelby Rogers. Scorul general este 1-1, victorie Irina la Roland Garros în 2016, succes Rogers la Indian Wells în 2021, ambele cu 2-0.

ora 02:30 Irina Begu – Shelby Rogers (Digi Sport 2)

Primul an fără Simona Halep, aflată în aşteptarea verdictului pentru dopaj

Este primul an din 2012 încoace în care nu va fi prezentă la turneele din Australia premergătoare după ce anul trecut l-a început foarte bine cu un succes la Melbourne.

Din păcate, şansele ca jucătoarea cea mai valoroasă din istoria tenisului feminin românesc, având două titluri de Grand Slam în palmares şi finale pierdute de două ori la Roland Garros şi o dată chiar la Australian Open, de a fi prezentă la primul turneu de Grand Slam din acest an sunt aproape de zero ca urmare a faptului că ea are interdicţie de a juca până la rezolvarea cazului de dopaj.

Simona a cerut dreptul de a participa la Australian Open până la anunţarea verdictului şi mai înainte la audierea din faţa Comisiei care va stabili dacă românca este nevinovată sau va fi suspendată. Însă din cauza unui viciu de procedură între ATP şi WTA, foarte probabil acest lucru nu va fi posibil, în timp ce la masculin spaniolul Fernando Verdasco, şi el sub acuzaţia de dopaj, va putea participa.

Novak Djokovic prezent la Adelaide, Marin Cilic e cap de serie la Pune

Deşi sunt ambele turnee de 250 de puncte, competiţiile masculine de la Adelaide şi respectiv Pune nu pot suferi comparaţie în privinţa numelor de pe tablou. De departe, turneul de la Adelaide este cel mai puternic, cu prezenţa lui Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime şi Daniil Medvedev, primii trei capi de serie. De fapt, vor fi două turnee consecutive la Adelaide, Adelaide 1 şi săptămâna viitoare Adelaide 2.

La Pune, în India, are loc a 27-a ediţie a Tata Open Maharashtra, turneul care îl are cap de serie pe croatul Marin Cilic, urmat de batavul van den Zandschulp şi de finlandezul Ruusovori, practic nici un jucător din top 10. La Pune, nu au venit deloc jucători de top, dovadă faptul că ultima ediţie a revenit portughezului Joao Sousa.

Iga Swiatek, liderul mondial feminin, nu e prezentă, pentru că participă la United Cup, fosta Cupa Hofman

Liderul mondial feminin, poloneza Iga Swiatek, nu este prezentă la Adelailde sau la Auckland dintr-un motiv bine întemeiat. Face parte din echipa mixtă a Poloniei care participă în aceste zile la fosta Cupă Hofman, care acum a fost rebotezată United Cup şi are loc tot în Australia. La Adelaide, cap de serie sunt tunisianca Ons Jabeur, bielorusa Aryna Sabalenka şi rusoaica Daria Kasatkina.

În turneul feminin din Noua Zeelandă, la Auckland, două americance sunt primele favorite: Cori Gauff şi Sloane Stephens, urmate de canadianca Leyla Fernandez. Singura româncă prezentă, Gabriela Ruse, ar avea teoretic o misiune facilă în turul 1, urmând a juca marţi cu reprezentanta gazdelor, Eryn Routliffe, 27 ani, situată undeva după locul 1000, beneficiară de wild-card.