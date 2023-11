Ultimul Campionat Mondial din cariera Cristinei Neagu! Starul României riscă să nu evolueze deloc: “Nu ştiu dacă voi putea juca!”

La 35 de ani, Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă din lume în 2010, 2015, 2016 și 2018, joacă al șaptelea ei Campionat Mondial. Ea spune că este ultimul deşi nu este sigură nici măcar că va putea intra măcar în confruntările din grupele principale.

Ultimul Campionat Mondial din cariera Cristinei Neagu: “Nu ştiu dacă voi juca!”

, dar în ultimele două săptămâni nu a putut face niciun antrenament de intensitate. La primul antrenament din Jyske Bank Boxen, , fără să poată să intre în şedinţa de pregătire.

Starul naţionalei României nu a vrut, pentru moment, să acorde interviuri presei din România, în schimb a dat o declaraţie în presa daneză în care a spus că prezenţa ei la acest turneu final este sub semnul întrebării:

„Situația mea este puțin neclară, nu m-am antrenat de două săptămâni. Am încercat să alerg, să-mi țin corpul în formă, dar sigur nu știu cum ar fi la antrenamentul specific sau în joc.

Nu este cea mai bună situație pentru mine. Este ultimul meu Campionat Mondial, aș evolua într-una din sălile mele favorite din Danemarca, dar nu știu când voi fi aptă de joc sau dacă voi juca. Mintal nu mă simt prea bine acum, dar fac tot ce pot, ca să revin cât mai repede”, a spus Cristina Neagu pentru TV2 Sport.

Naţionala de handbal feminin, singura care se califică an de an la turneele majore!

România merge cu mari speranţe, dar şi cu o presiune importantă la Campionatul Mondial de handbal feminin din Danemarca, Suedia şi Norvegia (29 noiembrie – 17 decembrie).

Naţionala condusă de Florentin Pera a rămas ultima reprezentativă „tricoloră” care se califică an de an la turneele finale, însă obiectivul selecţionerului este calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, vara viitoare, acolo unde „căpitanul” Cristina Neagu vrea să îşi încheie cariera internaţională.

România are, însă, un munte de urcat până să ajungă la Paris, iar Mondialul din acest an este „ultimul tren” spre Jocurile Olimpice. Neagu & comp. trebuie să ajungă între primele 8 echipe ca să-și asigure prezenţa la turneele preolimpice din 2024.

Obiectivul finalului de carieră internaţională: calificarea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris

Superstarul naţionalei noastre a lipsit de la Campionatul Mondial din 2021. Atunci, Cristina şi-a luat un an „sabatic” de la echipa naţională, motivând faptul că vrea să se refacă complet înainte de a da totul pentru ultimul obiectiv din cariera internaţională: prezenţa la încă o ediţie a Jocurilor Olimpice.

Dar, România va trebui să se descurce mai bine ca la ultimele 4 turnee finale europene şi mondiale, toate încheiate în afara TOP 10. Doar campioana mondială are locul asigurat direct la Paris, dar obiectivul „realist” este accederea în sferturile de finală, care ne duce în turneele preolimpice.

La 19 ani, de la Lotul B direct la Mondiale: „Bă, eu o chem pe asta!”

Povestea Cristinei Neagu la Campioantele Mondiale a început cu… trofeul Carpaţi! La doar 19 ani, interul stânga era în lotul B al României şi nimeni nu se aştepta să o vadă în lot.

Meritul îi aparţine selecţionerului de atunci, Gheorghe Tadici, care a povestit într-un interviu pentru FANATIK cum s-a gândit să o ia pe Neagu: „Am convocat-o la lotul B cu generația ei de 88-89. A fost Trofeul Carpați la Cluj, a jucat acolo, a mers destul de bine. Erau două, trei «senatoare de drept» care credeau că sunt de neînlocuit.

Iar când am făcut lotul după Trofeul Carpați a fost o pauză de vreo trei zile și i-am spus lui Muși: «Bă, eu o chem pe asta!», «Hai, mă, că e mică, are 19 ani, ce poate să ne ajute?», spunea el. Și i-am spus «Băi, fii atent, decât să ducem de astea care sunt însoțitoare oricum (n.r. – râde), vine Neagu! Nu mai discutăm…». Nu cred că am greșit”.

A strălucit la Paris, acolo unde vrea să îşi încheie „serviciul” pentru România

Cristina Neagu a strălucit la doar 19 ani în meciul România – Franţa din „sferturile” CM 2007, la Paris Bercy, în faţa a 18.000 de oameni. Neagu a dat tonul revenirii „tricolorelor”, care s-au impus cu 34-31:

„Meciul cu Franța, patru reprize de prelungiri, nu s-a mai întâmplat niciodată, Paris Bercy, 18.000 de oameni… Meci direct cu ele pentru calificare în 1-4. Aveau echipă mare. Am stat și m-am gândit: «Risc cu asta? Aia din poartă nu o știe pe Neagu. Două-trei atacuri, ce-o fi să fie»…

Am băgat-o și a pocnit una de nici nu a mișcat portărița Franței. Am discutat cu Cristina: «Băi, tragi numai în lung». Avea aruncarea asta pe întors. A dat trei goluri, am intrat în joc și ne-am calificat. Apoi am băgat-o imediat în meciul cu Germania (n.a. – finala mică). Nu a mai fost același lucru. Avea 19 ani. De atunci a rămas în echipa națională”.

17 ani mai târziu, Cristina Neagu visează să îşi încheie cariera internaţională tot la Paris, la Jocurile Olimpice 2024.

„Fiind la lotul B, era mult mai rea, ca joc, și avidă de performanțe. Pe fapte, nu pe dat din gură. Și am dus-o la Campionatul Mondial din Franța, în 2007” – Gheorghe Tadici despre momentul în care a debutat-o la Mondial

A dus România până pe podiumul Mondial

Cel mai bun turneu final al României în „era Neagu” a fost cel din 2015, desfăşurat tot în Danemarca, . „Tricolorele”, conduse de Tomas Ryde, au reuşit să urce până pe podiumul mondial, reuşind să încheie pe locul 3, cea mai bună performanţă de la argintul din Rusia, obţinut în 2005 cu Tadici pe banca tehnică.

România a început greu turneul, fiind abia pe locul 4 al grupei, ultimul care ducea în faza eliminatorie. Au urmat apoi victorii spectaculoase cu Brazilia (25-22 în optimi) şi cu gazda Danemarca (31-30 în „sferturi”). Semifinalele au fost de infarct, Norvegia reuşind să câştige cu 35-33 după prelungiri. În finala mică, „tricolorele” au spulberat Polonia cu 31-22.

Ultimul dans la Mondiale!

Cristina Neagu va juca în decembrie, la Herning, la ultima sa ediţie a Campionatelor Mondiale. România este în grupa E cu Danemarca, Serbia şi Chile. O grupă echilibrată, dar „tricolorele” au avantajul de a rămâne în acelaşi loc dacă se califică în fazele superioare ale competiţiei.

În grupele principale se califică primele 3 echipe din grupele preliminare, care se „împerechează” cu cele din grupa F, de unde, cel mai probabil, vor veni Germania, Polonia şi Japonia.

Primele două clasate din grupa principală merg în sferturile de finală, obiectivul naţionalei „tricolore”. Pentru Cristina Neagu se încheie un capitol strălucitor din carieră şi superstarul naţionalei României vrea să îşi facă ieşirea din scenă în stil mare, cu o clasare printre cele mai bune 10 formaţii ale planetei.

A lipsit la doar două turnee finale între 2007 şi 2023!

Aşa cum avea şi Gheorghe Tadici să anticipeze, Cristina Neagu a scris istorie în echipamentul echipei naţionale. Interul stânga a lipsit doar la două turnee finale europene şi Mondiale între 2007 şi 2023. Se întâmpla la CM din 2011, când a suferit o accidentare gravă la umărul drept, şi la CM din 2021, când a decis să îşi ia o pauză de un an de la naţionala României.

Naţionala României la turnele finale cu Cristina Neagu în teren

Campionate Europene

2008 – locul 5

2010 – locul 3

2012 – locul 10

2014 – locul 9

2016 – locul 5

2018 – locul 4

2020 – locul 12

2022 – locul 12

Campionate Mondiale

2007 – locul 4

2009 – locul 8

2013 – locul 10

2015 – locul 3

2017 – locul 10

2019 – locul 19

A jucat la două ediţii ale Jocurilor Olimpice

Visul Cristinei Neagu este de a mai juca o dată la Jocurile Olimpice. În cariera sa de excepție, cel mai bun inter stânga din lume a evoluat la două ediţii ale Jocurilor: în 2008 la Beijing şi în 2016 la Rio de Janeiro. În 2008, „tricolorele” au evoluat excelent în faza grupelor, unde au încheiat pe locul 2, în urma Norvegiei.

Dar, în sferturile de finală naţionala lui Tadici a fost învinsă cu 34-30 de Ungaria şi a ieşit din lupta pentru medalii, încheind doar pe locul 7 competiţia. La Rio de Janeiro, România a suferit o eliminare ruşinoasă încă din faza grupelor.

„Tricolorele” au pierdut cu Angola, Brazilia şi Norvegia şi au încheiat grupa pe locul 5. Echipa condusă de Tomas Ryde a terminat turneul pe locul 9 din 12.

„Simt că îmi voi încheia cariera internațională după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Sper ca naționala României să se califice acolo. Știm că va fi dificil, dar am demonstrat și în trecut că putem” – Cristina Neagu despre momentul retragerii

Programul României la CM 2023

Campionatul Mondial din 2023 este găzduit de Norvegia, Danemarca şi Suedia. „Tricolorele” vor juca toate meciurile la Herning, în Jyske Bank Boxen Arena, cu o capacitate de 12.500 de locuri, atât în grupele preliminare, cât şi în cele principale şi fazele superioare, dacă este cazul.

Programul României:

1 decembrie: România – Chile (19:00)

3 decembrie: România – Serbia (19:00)

5 decembrie: România – Danemarca (21:30)

Meciurile din grupele principale se dispută pe 7, 9 şi 11 septembrie, cu echipele care se califică din grupa F. Primele 3 formaţii din grupele preliminare merg în grupele principale, fiind şterse punctele obţinute cu echipa eliminată. De acolo, primele două formaţii se califică în „sferturi”.

Accidentările grave care îi puteau încheia cariera

Cristina Neagu a fost în pericol să își încheie cariera la o vârstă fragedă. A trecut de cele mai grave accidentări din sport, inclusiv o… gaură în cartilajul umărului drept, brațul de aruncare! În ultimii 13 ani, a suferit 3 accidentări grave și 4 operații, care au ținut-o departe de gazon mai bine de doi ani. De fiecare dată a reușit să revină la cel mai înalt nivel. Şi doar o dată a ratat un turneu final din cauza accidentărilor, în 2011.

Accidentările grave din cariera Cristinei Neagu:

martie 2011 – octombrie 2012. Accidentare la cartilajul umărului drept, 20 de luni de pauză,. Operată la New York, la sugestia lui Ion Țiriac;

ianuarie 2013 – august 2013. Ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchiul stâng, 8 luni de pauză,. Operată în Belgia de celebrul chirurg Marc Martens;

decembrie 2018 – noiembrie 2019. Ruptură la ligamentul încrucișat anterior la genunchiul drept, 10 luni de pauză. Operată în Belgia.

„Handbalul nu se va opri în loc după ce eu nu o să mai joc pentru echipa națională. Sigur că am fost o jucătoare importantă, mai ales în ultimii zece ani și am contribuit foarte mult la cele două medalii câștigate de prima reprezentativă, însă handbalul nu a început cu Cristina Neagu și nici nu se va termina cu Cristina Neagu!” , Cristina Neagu

2 medalii a obţinut Neagu la turneele finale cu naţionala României (bronz la Euro 2010 şi bronz la CM 2015)

35 de ani a împlinit Cristina Neagu pe 26 august