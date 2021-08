Un fost jucător la FCSB, marcat de perioada petrecută la echipa lui Gigi Becali: ”Vorbeam cu aerul condiționat în vestiar”

Fundașul dreapta de 32 de ani a fost unul dintre fotbaliștii care la FCSB pe perioada pandemiei de coronavirus și a dat clubul în judecată după ce i-a fost suspendat contractul.

El a atacat decizia patronului la Comisiile Federaţiei Române de Fotbal, dar nu a avut succes de cauză. Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor de anulare a deciziei de trimitere în şomaj tehnic.

Coșmarul trăit de un fost jucător la FCSB

Revenit în fotbal la Poli Iași, Alexandru Stan a povestit dramele prin care a fost nevoit să treacă în perioada când a fost jucător la FCSB.

”Un an și jumătate am vorbit singur cu aerul condiționat în vestiar. În acest interval a murit și tatăl meu, plus că avusesem două operații dificile la genunchi.

A fost cumplit, nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu! Am multe de spus legat de cum am fost tratat, însă nu vreau să intru în amănunte”, a declarat Stan, conform .

Stan a jucat doar 14 meciuri pentru ”roș-albaștri”

Fundașul dreapta s-a arătat încântat de faptul că a putut să se întoarcă să joace fotbal și crede că Edi Iordănescu poate avea rezultate bune la FCSB cu o singură condiție: ”Să fie lăsat în pace!”

Gigi Becali l-a transferat pe Alexandru Stan de la Astra Giurgiu, dar la scurt timp jucătorul s-a accidentat și nu a mai prins apoi echipa. Patronul roș-albaștrilor a explicat că cu fundașul dreapta atunci când i-a făcut contract pe trei ani.

Pentru formația ”roș-albastră”, el a jucat în 14 meciuri și a dat un gol două pase decisive. Pe parcursul carierei a mai evoluat pentru Concordia Chiajna, ACS Berceni și Astra Giurgiu, cu ultima câștigând un titlu în Liga 1.

Și alți fotbaliști au acuzat perioada FCSB

Alexandru Stan nu este singurul jucător care acuză perioada petrecută la FCSB, înaintea sa doi fotbaliști străini s-au plâns de condițiile pe care le-au găsit la vicecampioana României.

Lukasz Gikiewicz, polonezul dat afară după aproape o lună, deși fusese adus pentru a rezolva problema din atacul echipei, a dezvăluit umilințele la care a fost supus și a făcut lumină în privința implicării lui Gigi Becali în alcătuirea echipei.

Căzut în dizgrația patronului, Ante despre care a spus că dă indicații prin telefon în timpul meciului unui om aflat pe banca tehnică. Croatul a fost surprins de faptul că jucătorii i-au spus din prima zi că va avea probleme cu omul de afaceri.