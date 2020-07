Un fost oficial al FCSB, atac dur la Dan Petrescu: ”Nu înțeleg de ce nu joacă Chipciu”

Un fost oficial al clubului FCSB a lansat un atac dur la adresa antrenorului Dan Petrescu, după ce CFR Cluj a remizat în deplasare cu Astra Giurgiu, scor 2-2.

Dan Petrescu a spus că speră ca Astra să-i aibe în teren la meciul împotriva Craiovei pe Denis Alibec, Constantin Budescu și Kehinde Fatai, lucru care nu s-a întâmplat la partida din tur.

CFR Cluj a pierdut poziția de lider în favoarea Universității Craiova, iar oltenii au acum prima șansă la câștigarea titlului, deoarece au un punct avans, program mai ușor, iar meciul direct va fi în Bănie.

Dan Petrescu, atacat de un fost oficial al FCSB

”Văd o echipă care joacă bătrânește și nu mă refer la vârsta din buletin a jucătorilor. Eu nu înțeleg de ce nu joacă Chipciu. Mă așteptam ca CFR Cluj să mizeze pe jucători dornici de revanșă”, a fost atacul la Dan Petrescu al lui Narcis Răducan, fost oficial la FCSB.

”Chipciu are toate motivele. E jucător de națională, vine dintr-o ală țară, are acea rivalitate cu FCSB, deci are toate motivele. Sigur că eu nu știu ce se întâmplă pe la antrenamente, dar, chiar și așa, nu înțeleg de ce nu joacă”, a mai spus Narcis Răducan la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

”Echipa și-a schimbat stilul. Primește goluri mult mai ușor, una-două cei de acolo se leagă de problemele administrative. Apoi, Omrani nu joacă nimic, Traore e un jucător care nu-și va mai regăsi niciodată valoarea de altă dată”, a afirmat el.

”CFR Cluj pare o echipă pierzătoare și dacă nu se va schimba ceva rapid, și nu mă refer aici la schimbarea antrenorului, dacă Dan Petrescu nu va reuși să-și scoată echipa din această pasă proastă, atunci nu le va fi bine. Altfel, Craiova se îndreaptă spre titlu”, a încheiat Răducan.

CFR Cluj a remizat cu Astra Giurgiu, scor 2-2, în etapa a șasea a play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1 și a rămas pe locul doi în clasament, la un punct în urma Universității Craiova. Ardelenii au condus cu 2-0, dar s-au văzut egalați.

Dan Petrescu i-a acuzat pe cei de la Craiova că au toate lucrurile în favoarea lor în acest final de sezon, iar Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, i-a dat replica tehnicianului într-un dialog cu FANATIK.

