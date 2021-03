Universitatea Craiova, favorită la câștigarea Cupei României. Cu cine vor oltenii să joace finala

Universitatea Craiova a rămas favorită la câștigarea Cupei României, după ce a eliminat-o pe Chindia, iar în cursa pentru trofeu au mai rămas Dinamo, Astra Giurgiu și Viitorul Pandurii Târgu Jiu, o echipă din eșalonul secund. Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a anunțat că și-ar dori să dea în finală peste prietenul Eugen Neagoe, tehnicianul Astrei Giurgiu.

Badea ocupă mai nou și postul de vicepreședinte al Federației Române de Scrimă și a avut un cadou special pentru Ana Maria Popescu, fostă Brânză, campioana olimpică de la Rio. Sportiva legitimată la CSA Steaua a primit un tricou de joc al Universității Craiova și a anunțat că îl va pune la loc de cinste.

Cu Marinos Ouzounidis la timonă, Universitatea arată din ce în ce mai bine și a reușit să câștige lejer la Mediaș, scor 2-0. Andrei Ivan și Alexandru Cicâldău au punctat pentru „alb-albaștri”.

Pe 16 martie vor avea loc tragerile la sorți pentru a decide meciurile din cadrul semifinalelor Cupei României. Trei dintre echipele care au rămas în competiție au antrenori olteni. Dinamo îl are pe Ionel Gane, Astra pe Eugen Neague, în timp Flavius Stoican stă pe banca Viitorului Pandurii. A patra echipă este echipa fanion a Olteniei, Universitatea Craiova, însă formația nu are un antrenor din zonă, ci pe grecul Marinos Ouzounidis.

Lupta pentru trofeu nu va fi ușoară, anunță fostul mare fotbalist al Universității, Pavel Badea. Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova își dorește ca Știința să aibă parte în finală de un duel cu echipa lui Eugen Neagoe, Astra Giurgiu: „Îmi pare bine că sunt două echipe din Oltenia, sper ca Universitatea Craiova să joace finala și să o și câștige. Mi-aș dori să văd o finală Astra – Craiova și noi să-l învingem pe Eugen Neagoe.”

Pavel Badea a fost omul care și l-ar fi dorit pe Eugen Neagoe pe banca echipei din Bănie. Acesta i l-ar fi propus lui Mihai Rotaru înainte ca Papură să fie instalat pentru a treia oară la conducerea Craiovei.

Trupa lui Marinos Ouzounidis, a treia șansă în lupta pentru titlu: „Sperăm să fim surpriza plăcută”

Universitatea Craiova ocupă ultimul loc pe podiumul Ligii 1, iar acest lucru îi dă a treia șansă la titlu, consideră Pavel Badea. Oltenii sunt întrecuți de FCSB și CFR Cluj: „Realistic, noi avem a treia șansă în lupta pentru titlu. Poate că această a treia șansă ne dă posibilitatea să fim o surpriză pentru cele două formații care ocupă primele locuri în clasament. Sperăm să fim surpriza pozitivă. Am fost foarte aproape anul trecut de o performanță extraordinară. Anul acesta, sper să reconfirmăm cu cel puțin poziția de anul trecut.

Competiția este între mai mulți competitori și toți au șanse egale. În momentul în care am pornit cu acest obiectiv, de a câștiga campionatul, am avut în vedere că există posibilitatea, la fel ca în celelalte sporturi, să nu-ți îndeplinești obiectivul. Important este ca la sfârșitul campionatului să fim mulțumiți de ceea ce am reușit,” a mai declarat fostul mare jucător al Craiovei.

După ce i-a oferit Anei Maria Brânză un tricou cu Universitatea Craiova, Pavel Badea a spus: „Ar fi extraordinar ca ea să devină campioană olimpică, iar Universitatea Craiova să ia campionatul. Mai multe şanse are Ana, fiindcă ea este cu adevărat o mare campioană”

