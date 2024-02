Valeriu Iftime, reacţie savuroasă după Farul – Dinamo 0-2: „M-am liniştit când am auzit că e 2-0! Dar nu mi-au spus că e pentru Dinamo”

i-a dat mari bătăi de cap lui Valeriu Iftime. Patronului lui FC Botoșani nu i-a venit să creadă când a auzit scorul de la Ovidiu. Echipa sa e la bătaie cu roș-albii la retrogradare.

Cum a reacționat Valeriu Iftime la Farul – Dinamo 0-2

Valeriu Iftime face tot ce poate pentru a o salva de la retrogradare pe FC Botoșani. Finanțatorul moldovenilor a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a

ADVERTISEMENT

Ducan a fost protagonistul unei gafe colosale în prelungirile meciului UTA Arad – FC Botoșani 2-2. Portarul a comis-o în prelungiri, la 2-1 pentru moldoveni, care, astfel, au scăpat două puncte printre degete.

Cum remiza de la Arad nu era suficientă, câteva ore mai târziu, Valeriu Iftime a mai primit o lovitură. Contracandidata la retrogradare a Botoșaniului, Dinamo, a învins-o pe Farul cu 2-0, spre stupefacția patronului.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – ce două echipe băgați sub voi?) Nu vreau să mă pedepsească Dumnezeu, dar or fi două echipe mai slabe decât noi. Dinamo ar trebui să fie sigur una dintre ele. Mai avem un meci cu ei. Nu merge ulciorul de 3 ori la apă. Trebuie să îl spargem și noi o dată.

Mai sunt două echipe care pot să se mai împiedice, Iași și Voluntari, dar e greu de spus. Deocamdată, în toată logica lucrurilor, Dinamo și Botoșani sunt cel mai bine plasate pe ultimele două locuri”, a făcut haz de necaz Valeriu Iftime, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

„2-0 pentru Dinamo? M-ați înnebunit!”

„De la agonie la agonie am fost (luni, când au jucat Botoșani la Arad și Dinamo la Ovidiu). Vreau să vă spun că am plecat foarte trist după acel meci. Am vorbit cu Bogdan (n.r. – Andone), am mai rămas puțin cu niște prieteni și apoi am plecat. Și pe drum m-a sunat cineva, vorbeam de transferul lui Andrei Dragu (n.r. – la FC U Craiova). Și am întrebat cât e scorul la Farul – Dinamo.

Cică e 2-0. Zic, ‘Wow, Bravo!’ ‘Nu, pentru Dinamo!’ ‘Vai… 2-0 pentru Dinamo? M-ați înnebunit!’ Dar d-aia e frumos fotbalul. Eu caut jocul rezultatelor, dar Dumnezeu îi dă dreptate sau puterea celui care o merită. Și căutăm să merităm. Am văzut cum pregătește Bogdan meciurile”, a adăugat Iftime.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime are încredere totală în ultimele achiziții. și s-au întors la Botoșani. Ambele transferuri au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

„Avem un lot echilibrat. Ofosu nu e un jucător cum a fost la UTA. E cel care a fost la mine. Chiar dacă au trecut 3 ani peste el. Nu i-au scăzut mult abilitățile sau calitățile fizice. Cred mult în Dimitrov. Nu e un fotbalist care nu are loc în Liga 1. E vorba doar de motivație. Sunt mulți fotbaliști pe care i-am repus în ghete tocmai pentru că am vrut să îi rebranduiesc, să îi remotivez, să le arăt că pot”, a conchis patronul botoșănenilor.

Valeriu Iftime, REACTIE SPUMOASA dupa Farul - Dinamo 0-2: “AGONIE”