Victor Pițurcă este aproape de revenirea în fotbal. Unde ar putea ajunge în vară

Fostul selecționer al echipei naționale a României, Victor Pițurcă, este aproape de revenirea în fotbal, un fost coleg de generație anunțând că acesta se va implica în proiectul de la CSA Steaua.

Tehnicianul a pregătit ultima dată formația Universitatea Craiova, în sezonul 2019-2020, dar a plecat la cererea sa, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, fiind nemulțumit de faptul că nu i s-au făcut transferurile dorite.

Piți este un puternic susținător al clubului Armatei și în trecut chiar a cerut că aceasta să fie promovată direct în Liga 2.

Revenire spectaculoasă în fotbal pentru Victor Pițurcă

După ce s-a vorbit în mai multe rânduri despre un parteneriat între Victor Pițurcă și CSA Steaua, fostul său coleg de generație Adrian Bumbescu a dezvăluit că tehnciianul ar putea revenit în fotbal la marea sa dragoste din vară.

”Piţurcă ajută din umbră, el se poate alătura proiectului la promovarea în Liga 2. Sigur o să vină. El ţine foarte mult legătura cu Opriţa. Se sună, se sfătuiesc. Victor Piţurcă se implică neoficial la Steaua, dar îl văd să se implice şi oficial. Piţurcă o să fie manager, aşa îl văd eu. Aşa cred că o să fie”, a declarat Bumbescu la Look Sport.

”Eu cred că dreptatea este de partea CSA Steaua. Din informaţiile pe care le am de la Talpan, aşa este. Am văzut o schimbare şi la Ilie Dumitrescu şi la Balint, Belodedici la fel. Recunosc echipa din Liga 3 ca fiind Steaua. Au avut anumite temeri, să fie de partea cealaltă. Situaţia va fi remediată, o să ştim cine are palmaresul şi toate celelate”, a mai spus fostul fundaș.

Buget uriaș la CSA Steaua

CSA Steaua și FCSB se întâlnesc din nou în instanță, într-o nouă înfățișare în dosarul pentru palmares. FANATIK a vorbit cu Tică Dănilescu, unul dintre cei mai importanți conducători din fotbalul românesc, iar acesta consideră că dreptatea este la clubul Armatei.

Deși clubul Armatei beneficiază de acest buget impresionant, fanii din Peluza Sud au decis să ajute și au creat un proiect prin Asociația SAteliștilor în care se strâng bani, iar unul dintre primii care au cotizat a fost Gabi Balint.

MAPN a publicat toate cheltuielile Clubului Sportiv al Armatei în anul 2020, iar secția de fotbal este în topul bugetelor. George Ogăraru, noul manager sportiv al CSA Steaua București, are și la un salariu deloc de neglijat pentru un club de Liga 3.

