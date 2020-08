Vlad Dragomir la FCSB? Mijlocașul de 21 de ani mai are un an de contract cu Perugia! Exclusiv

Vlad Dragomir la FCSB a fost o variantă avansată de presa din Italia după ce echipa jucătorului român, Perugia, a ratat barajul de rămânere în Serie B. Ce se întâmplă cu Vlad Dragomir din sezonul viitor?

Din informațiile FANATIK, mijlocașul ofensiv de 21 de ani, împliniți pe 24 aprilie, are șanse mici să se întoarcă în fotbalul românesc în această vară. Indiferent că este vorba despre FCSB sau despre altă formație. Vlad Dragomir mai are un an de contract cu Perugia, club unde a ajuns în urmă cu doi ani venind de la Arsenal!

Vlad Dragomir la FCSB? Căpitanul naționalei U21 mai are contract cu Perugia, dar sunt șanse mari să continue în Italia

Vlad Dragomir este unul dintre jucătorii români de viitor care au plecat de mici din țară. Timișoreanul semna în iulie 2015, la doar 16 ani, cu Arsenal Londra, englezii plătind celor de la ACS Poli 115.000 de euro deși Vlad era cotat undeva la 50.000!

A fost luat pentru echipa U18 a londonezilor, a promovat ulterior la U23, jucând inclusiv în Youth League pentru Arsenal, dar în vara lui 2018, când ajunsese la o valoare de piață de 400.000 de euro, a plecat la Perugia, în Italia! A primit acceptul lui Arsenal de a se transfera gratis.

Timp de două sezoane Dragomir a fost om de bază la Perugia, dar retrogradarea din acest an a echipei, după barajul pierdut la penalty-uri în fața Pescarei, îi poate schimba cariera omului în jurul căruia se poate construi acum naționala de tineret a României.

FANATIK a aflat că Dragomir mai are un an de contract cu Perugia, dar ofertele pe adresa sa îi pot schimba destinația. Probabil nu va mai prelungi cu Perugia, dar are șanse mari să continue în Italia. „Pista FCSB” pare să nu existe pentru jucător, în ciuda informațiilor apărute în media italiană. Dragomir nu vrea să se întoarcă acum în România!

Vlad Dragomir, mai multe oferte din Serie A, fiind disputat de Sampdoria, Bologna și Genoa

Și nici nu ar avea motivație să se întoarcă, atâta timp cât pe adresa sa există propuneri de la formații care evoluează în prima divizie italiană. Dragomir a jucat bine spre foarte bine la Perugia în ultimele două sezoane, a purtat tricoul cu numărul 10 și a ajuns la o cotă de piață de 1,5 milioane de euro la un moment dat.

Iar formațiile care sunt tentate să-l semneze pe Vlad Dragomir sunt, din informațiile noastre, din Serie A. Ar putea fi un mic „derby” pentru mijlocașul român între Sampdoria și Genoa, ultima salvată in extremis de la Serie B, dar pe fir sunt și cei de la Bologna. Suficiente motive pentru Dragomir să privească încrezător spre viitorul sezon.

8 partide fără gol înscris are Vlad Dragomir pentru naționala de tineret a României, pentru care a debutat pe 24 martie 2017 în Rusia – România 5-1

De ce nu l-ar putea convinge Gigi Becali pe Vlad Dragomir? Prietenul său Adrian Petre nu știe cum să plece mai repede de la FCSB!

Un transfer al lui Vlad Dragomir la FCSB s-ar încadra în strategia din ultimii ani a lui Gigi Becali, de a aduce cei mai buni tineri jucători. De fapt FCSB are în acest moment coloana vertebrală a naționalei de tineret conduse de Adrian Mutu.

Există un impediment important în calea realizării unei astfel de mutări. Vlad Dragomir și Adrian Petre, ambii colegi la U21, sunt prieteni și în afara terenului. Iar problemele pe care le întâmpină atacantul la FCSB sunt cunoscute și de Dragomir. Este unul dintre motivele pentru care mijlocașul timișorean nu-și dorește revenirea acum în România.

Adrian Petre s-a transferat la FCSB în luna februarie, de la danezii de la Esbjerg, și era văzut de Becali drept o mare lovitură. Patronul însă, în stilul caracteristic, „s-a convins” de Petre după câteva frânturi de partide, așa că acum vrea să scape de el. I s-a stabilit și prețul, Gigi Becali fiind de acord să-i dea drumul lui Adrian Petre oricui dă 300.000 de euro!

