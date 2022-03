Volodimir Zelenski legalizează monedele virtuale în Ucraina. Țara a primit donații de peste 100 de milioane de dolari în crypto de la debutul războiului

Monedele virtuale s-au dovedit a fi un real ajutor , astfel că președintele Volodimir Zelenski întoarce acest ”favor” și aduce în legalitate conceptul acestor bunuri digitale.

Criptomonedele devin astfel legale, după ce președintele a semnat ”legea bunurilor virtuale”, după cum a relatat chiar ministerul transformării digitale din Ucraina. Într-un mesaj postat pe Twitter, oficialii ministerului spun că ”de acum încolo, exchange-urile ucrainene și străine vor putea opera în mod legal, iar băncile vor putea deschide conturi pentru companiile crypto.”

Tot în același mesaj, ministerul arată că ”este un pas important în vederea dezvoltării pieței de bunuri virtuale în Ucraina.”

FANATIK a relatat că , însă abia acum a ajuns pe masa președintelui, pentru a putea fi promulgată. Noua lege are câteva prevederi importante, după cum arată .

Ukraine has legalized the crypto sector — signed a law. From now on foreign and Ukrainian cryptocurrencies exchanges will operate legally and banks will open accounts for crypto companies. It is an important step towards the development of the VA market in Ukraine.

— Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra)