Viviana Sposub, episod dramatic în adolescență. A fost la un pas de a-și pierde viața

Viviana Sposub este una dintre cele mai frumoase vedete din România și s-a făcut remarcată după ce a prezentat rubrica meteo la Observatorul Antena 1. Vedeta a povestit un episod șocant care a avut loc în adolescență, atunci când a fost la un pas să-și piardă viața.

Vedeta a vorbit în cadrul unui interviu despre diverse aspecte din viața ei, dar și evenimente din copilărie și adolescență. Viviana și-a amintit de un eveniment neplăcut care i-a marcat viața pentru totdeauna.

Șatena s-a mutat la Pro TV după ce a părăsit Antena 1 și s-a alăturat echipei „Vorbește lumea”, unde este co-prezentatoare alături de Adela Popescu și Cove.

Viviana Sposub, detalii despre copilărie și adolescență

Viviana Sposub este o fire energică și mereu cu zâmbetul pe buze, care le aduce o stare de bine telespectatorilor. Vedeta TV a muncit din greu pentru a ajunge unde se află acum și s-a remarcat pe micile ecrane de lam o vârstă fragedă.

În vârstă de 23 de ani, Viviana Sposub a prezentat rubrica meteo de la Observatorul Antena 1, de unde și-a dat demisia în direct în 2019. De atunci, frumoasa șatenă face parte din echipa Pro TV, unde s-a integrat de minune.

Întrebată cine este în spatele camerelor de filmat, Viviana a oferit un răspuns complex și emoționant. Tânăra este o fire ambițioasă și optimistă și este pregătită să dea totul pentru a-și putea îndeplini visurile.

„Viviana e o tânără care încă se descoperă pe sine! E un suflet de copil într-un corp de femeie sexy, cu cheful de viață al unei adolescente rebele. Îi place mult să râdă, să se bucure, să danseze, să cânte, să iubească, să trăiască! Și toate astea le împletește cu dorința arzătoare de a munci și de a realiza lucruri frumoase în viață. E ambițioasă și perseverentă, de curând a aflat că e și foarte puternică. Așa că nimic nu îi stă în cale!”, a declarat Viviana Sposub în exclusivitate pentru VIVA!

„Am avut o copilărie atipică”

Viviana Sposub a fost rugată să dea detalii despre copilăria ei, despre care a menționat că a fost „puțin atipică”. Motivul pentru care consideră acest lucru este faptul că nu a avut foarte mult timp pentru a se juca cu alți copii întrucât petrecea mult timp cu familia.

„Am avut o copilărie tare frumoasă, dar poate puțin atipică. Am fost un copil extrem de cuminte și ascultător și m-am bucurat de multă iubire. Astfel că preferam să îmi petrec timpul cu familia și nu prea ieșeam la joacă alături de prietenii de la bloc, nici măcar în tabere nu mergeam”, a continuat vedeta.

Totodată, Viviana Sposub a fost pasionată de muzică încă de când era mică, iar studiul acestei arte îi ocupa aproape tot timpul, astfel că nu mai găsea momente în care se putea juca pe afară. Deși a fost foarte ocupată înă de când era mică, Viviana consideră că totul a fost spre binele ei și că a învățat să lupte pentru ceea ce își dorește cu adevărat.

„Asta și pe motiv că am studiat muzica de mică și ofeream destul de mult din timpul meu acestei pasiuni. Făceam ore de canto, de pian, de dans, mergeam la concursuri și festivaluri, iar timpul pentru joaca în fața blocului era puțin spre deloc. Cu toate astea, cred că faptul că de mică am fost învățată să muncesc pentru visul meu m-a format foarte frumos ca viitor adult”, a explicat aceasta.

Viviana Sposub a trăit o adevărată dramă în adolescență

Viața Vivianei nu a fost întotdeauna ușoară, mai ales după ce a suferit un șoc teribil pe vremea când era adolescentă. Un accident cu ATV-ul a marcat-o pe viață și a făcut-o să-și schimbe gândirea și percepțiile. Accidentul a fost atât de grav, încât vedeta era la un pas de moarte.

„A fost un moment care a lăsat urme asupra personalității mele, dar și asupra trupului meu. La scurt timp după ce am împlinit vârsta de 18 ani, am avut parte de un accident de ATV care mi-a schimbat gândirea și traiectoria. Am fost la un pas de a-mi pierde viața, dar Dumnezeu a avut grijă de mine”, a mărturisit tânăra.

Prin urmare, Viviana a petrecut mult timp la pat pentru a se vindeca. Din moment ce avea mai mult timp pentru odihnă, tânăra a avut o revelație și s-a gândit că nu mai vrea să urmeze Conservatorul și să lase deoparte artele.

Având fața și corpul pline de răni, vedeta a decis că vrea o meserie pe care să o poată practica cât mai mult, unde să nu conteze doar frumusețea exterioară.

„După accident, am stat o perioadă bună de timp la pat, pentru că nu puteam să merg, iar tot corpul și mai ales fața erau pline de răni. Acela a fost momentul în care am realizat cât de efemer este totul, inclusiv frumusețea exterioară. Privindu-mă în oglindă, mi-am spus că nu vreau ca profesia mea să aibă nicio legătură cu felul în care arăt. Am vrut să știu că am o meserie pe care să o pot practica, chit că trupul meu suferă diferite modificări.

A fost momentul în care nu mi-am mai dorit muzică și televiziune, renunțând astfel la ideea de a urma Conservatorul. (…) Totuși, atunci când lucrurile sunt menite să se întâmple, nu mai contează cât de mult te opui. Așa că iată-mă aici!”, a mai spus vedeta.

Întrebată de ce nu a urmat o meserie artistică, Viviana Sposub a precizat că viața de artist este destul de nesigură în România și că ar trebui să urmeze o carieră care să-i asigure viitorul. Cu toate acestea, încă se gândește să se reapuce de muzică.

„ (…) sufletul de artist nu îl potolește nimeni, așa că mă bate din ce în ce mai mult gândul să mă reapuc de cântat și să fac lucrurile fix cum simt eu.”, a încheiat Viviana Sposub.

Viviana Sposub a urmat cursurile Facultății de Comunicare și Relații Publice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București. După aceea, tânăra s-a alăturat cursurilor Intact Media Academy, unde s-a pregătit temeinic pentru cariera în televiziune.

Șatena este originară din Botoșani, unde a absolvit Liceul de Artă „Ștefan Luchian” ca șefă de promoție, potrivit adevărul.ro.

Viviana Sposub, iubita lui George Burcea

Viviana Sposub a participat la „Ferma: Orășeni vs. Săteni”, unde l-a cunoscut pe George Burcea, alături de care a petrecut multe clipe împreună. Cei doi au ajuns să se îndrăgostească unul de celălalt și au făcut, recent, relația publică.

George Burcea a divorțat de Andreea Bălan în primăvara acestui an, după nici șase luni de la nunta spectaculoasă pe care au avut-o. Amândoi și-au găsit alinarea în brațele altcuiva și au mers mai departe, având grijă de cele două fetițe, Ella și Clara.

Viviana Sposub și iubitul ei au fost infectați cu coronavirus luna trecută și s-au izolat împreună, însă au trecut cu bine peste aceste momente.