A jucat la CFR Cluj și FCSB și știe unde se va face diferența în derby: „Le lipsesc jucătorii cu personalitate!” Exclusiv

CFR Cluj – FCSB este derby-ul etapei a 7-a din Liga 1, un meci așteptat de către toți microbiștii din România, mai ales prin prisma evenimentelor recente de la cele două echipe.

Edi Iordănescu a rămas fără , și înainte de meciul din Gruia, în timp ce Neluțu Varga l-a demis pe Marius Șumudică și toată conducerea clubului, iar la echipă s-a produs un scandal-monstru care s-a lăsat cu o bătaie generală.

Ionuț Rada analizează pentru FANATIK derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB: „E un moment dificil pentru ambele echipe!”

Fostul jucător al lui CFR Cluj și FCSB nu își explică cum a ajuns într-o asemenea situație o echipă care domină de ani de zile campionatul, care are victorii pe linie în Casa Pariurilor Liga 1 și e calificată în cupele europene. În opinia sa, la CFR s-au acumulat tensiuni care în cele din urmă au ieșit la iveală în cel mai urât mod cu putință: „E ca într-o familie. Se adună tensiunile și la un moment dat se sparge toată tensiunea asta. Nu cred că e din cauza rezultatului cu Steaua Roșie. Nu se poate întâmpla așa ceva doar din cauza tensiunii unui singur meci! Erau niște lucruri acolo care nu erau în regulă între oamenii care sunt acolo, nu neapărat doar în vestiar.

Jucătorii cu antrenorii se mai ceartă. Nu e prima oară. Mai ciudat e când se întâmplă și la nivel de conducători. E ciudat! O echipă care câștigă titlul bani ani la rând, e în Europa și pe primul loc în campionat și apar astfel de lucruri…. E clar că o tensiune mai demult creată și cumva era ascunsă de exterior. Uite că nu e totul frumos și lucrurile nu merg așa bine”.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce s-a întâmplat în vestiarul ardelenilor după meciul cu Steaua Roșie Belgrad, când au clubului: „Ivașcu era în club când jucam, dar era la început. Venise de puțin timp și interacționam foarte puțin cu el. Era mai mult pe la birouri. Am înțeles că a mai avut o alterncație și cu Daniel Stanciu.”

Fostul fundaș central al CFR-ului condamnă cele întâmplate și e de părere că echipa va avea foarte mult de suferit la capitolul imagine: „Sunt lucruri care ne depășesc dar care dăunează foarte mult pentru imaginea clubului, mai ales că se construiește foarte greu și se dărâmă foarte ușor! Ne chinuim să chemăm suporterii la stadion și să transmitem o direcție sănătoasă și toate aceste lucruri alungă sponsorii mari și se întreabă dacă merită. Nu e doar o simplă bătaie și e vorba de mult mai mult! E clubul unde am jucat cinci ani și sper ca aceste lucruri să dispară și situația să se schimbe în scurt timp.

Semne de întrebare cu privire la Șumudică: „Au fost probleme și la Astra și în Turcia!”

Ionuț Rada e de părere că , ținând cont că a fost în mijlocul mai multor scandaluri, doar la Astra reușind să țină lucrurile sub control: „Șumudică este antrenorul pe care așa cum îl vedem la conferințele de presă reacționează și în vestiar. Și mă refer la discuția cu Chipciu și cele apărute în presă dintre jucătorii importanți din vestiar care s-au întors împotriva lui. Am văzut chiar o declarație a lui Lovin că și la Astra au fost probleme, ceea ce s-a întâmplat și în Turcia.

Deci e clar că e genul de antrenor care s-a ajutat de atmosfera din vestiar să facă rezultate, dar în același timp lucruri de genul ăsta în care ori a ajuns la un numitor comun și s-a terminat totul cu bine ca la Astra, sau ca în Turcia când a trebuit să plece. La fel și la CFR Cluj. E clar că aici trebuie să îmbunătățească pentru că oamenii încep să își pună semne de întrebare. Antrenorii au responsabilitate cu privire la ceea ce declară, ce transmit și toate astea se pot întoarce împotriva ta la un moment dat.

În opinia sa, Dan Petrescu este cea mai bună și cea mai facilă variantă, deoarece cunoaște foarte bine echipa și își poate implementa rapid filosofia de joc: „E un moment dificil pentru ambele echipe. Iordănescu și-a dat seama cu siguranță că are de muncă mult la FCSB și sigur urmărea meciurile înainte să vină. E clar că și la CFR Cluj vor pleca mulți din conducere. Dacă va veni Petrescu va fi mult mai ușor pentru toți cei de acolo pentru că el cunoaște foarte bine atât clubul cât și echipa. Poate așeza lucrurile rapid.

FCSB din punct de vedere al rezultatelor are nevoie să facă cât mai repede puncte, iar CFR-ul chiar dacă are maximum de puncte are mare nevoie de liniște. E clar că va fi interesant de văzut cum cum se vor comporta într-un meci important, chiar dacă miza nu este una mare în economia campionatului”.

Ce trebuie să facă Edi Iordănescu: „E mult mai important!”

Fostul jucător al FCSB-ului e de părere că pentru Edi Iordănescu este mult mai important cum va reuși să transforme echipa rapid, decât rezultatul din partida cu CFR Cluj: „Chiar dacă o să piardă cu CFR Cluj și se duc la 12 puncte, e mult mai important cum și dacă Iordănescu va reuși să transforme echipa. Punctele se pot recupera și se înjumătățesc și te ajută asta. Ambele echipe nu au liniște. FCSB își caută jocul, iar CFR-ul are probleme interne. Eu mă aștept la un meci destul de închis și tare mi-e că vom vedea din nou un rezultat de egalitate.

Ionuț Rada a găsit explicația ratării titlului de către FCSB în ultimele sezoane și știe unde s-a făcut diferența între cele două echipe: „FCSB-ul are mai multe individualități și chiar credeam că vor câștiga titlul anul trecut după ce au avut o serie bună de meciuri cu victorii pe linie. Diferența s-a făcut în meciurile importante, în momentele grele. Le lipsesc jucătorii cu personalitate”.

Singurul jucător care din punctul său de vedere dă dovadă de personalitate este brazilianul Paulo Vinicius, , în timp ce ardelenii au în lot cel puțin cinci-șase astfel de jucători: „Îmi place când văd reacțiile lui Vinicius, cum îi ceartă, le atrage atenția, ridică un pic tensiunea și presiunea, dar e tipul de jucător cu experiență și personalitate de care FCSB are nevoie și duce lipsă. În afară de Vinicius nu mai este niciun astfel de jucător. Poate doar Tănase. Atât.

Ori la CFR sunt Burcă, Arlauskis, Deac, Camora, jucători importanți care țin vestiarul, un ritm bun la antrenamente, în timpul meciurilor și în momentele dificile știu să reacționeze. Exemplul cel mai bun e ce se întâmplă acum la Rapid. Într-o echipă de tineri se întâmplă chestii de genul: «Bine, mă, îmi spui tu mie ce să fac?». Asta a făcut diferența”.

Marele avantaj al lui Edi Iordănescu față de ceilalți antrenori ai FCSB-ului: „El este acum numărul unu!”

Fostul fotbalist e convins că Edi Iordănescu poate compensa această stare de fapt dacă îi readuce disciplina la echipă pe teren și în afara lui și dacă jucătorii vor realiza că antrenorul deține puterea de decizie: „Edi Iordănescu poate suplini acest handicap prin disciplină și cumva să preia controlul echipei. Știm foarte că tot ceea ce discuta în jurul echipei înainte și după meciuri se ducea către patron.

Cu patronul rămas în umbră, Edi Iordănescu este cel care va lua în piept toate criticile și care va trebui să justifice rezultatele și să dea socoteală suporterilor: „Acum responsabilitatea cade pe umerii lui Edi Iordănescu și sunt sigur că din punctul ăsta de vedere îl va ajuta asta foarte mult atât pe el, dar mai ales pe jucători. Ei vor ști că puterea e la antrenor și Edi va avea liniște. Deci repet: disciplina în vestiar și pe teren. Jucătorii să înțeleagă că el este acolo numărul unu, după care vine patronul și restul, iar în momentul în care se ia o decizie vine de la antrenor și nu din altă parte”.

Rada explică și e de părere că jucătorii FCSB-ului vor evolua mult sub comanda lui Edi Iordănescu și a argumentat de ce se va întâmpla asta: „Sunt foarte mulți jucători cu mult potențial care ar putea să crească și mai mult alături de un antrenor care nu îi pune doar să joace, să îi învețe anumite lucruri legate de poziție, temperament, cum să citească și să interpreteze o fază. Tu nu ești antrenor doar ca să îi pui în teren și aia e, joacă! Trebuie să crești prin valoarea antrenorului și Edi are deja o experiență și a învățat multe chiar dacă este tânăr”.

Semn mare de întrebare în privința lui Florinel Coman: „Traversează de foarte mult timp o perioadă nefastă!”

Ionuț Rada atrage atenția asupra , care nu și-a mai revenit niciodată la forma de dinainte de accidentarea Backa Topola, iar acum va lipsi din nou perioadă lungă de timp: „Coman traversează de foarte mult timp o perioadă nefastă din punct de vedere al jocului cât și medical. Pentru el și cei din club trebuie să fie un mare semn de întrebare situația lui, pentru că Florinel Coman la un moment dat era peste Tănase, Moruțan și Dennis Man.

Era numărul unu la FCSB prin joc și cum arăta. Acum e la un nivel destul de jos și toate acestea ar trebui să fie un mare semnal de alarmă pentru el pentru că e foarte ușor acum să fie dărâmat psihic, mai ales dacă se gândește că trebuie să prindă un transfer afară”.

În privința lui Moruțan, Rada consideră că Edi Iordănescu are destule variante și nu se va simți lipsa lui, mai ales că în ultimul timp nu a avut evoluții apreciate: „Moruțan e un jucător cu mare potențial însă a avut multe meciuri în care juca sub așteptări, a stat și pe bancă sau era schimbat. De la mijloc în sus eu cred că FCSB are destul de multe soluții”.

Ionuț Rada, despre problemele de la FCSB: „Multe dintre greșeli vin pe fondul unor tensiuni și probleme de la echipă!”

Ionuț Rada îi apărarea lui Andrei Vlad, pe care îl consideră un portar valoros ale cărui evoluții au fost afectate de declarațiile și intervențiile patronului în sânul echipei: „În rest, pe linia de apărare unde e Cristea cu Vinicius, cu Radunovic și probabil Haruț în dreapta și cu Vlad care mi se pare un portar bun, pot oferi siguranță echipei ușor-ușor. Vlad nu are cum să nu greșească ținând cont de situația de la echipă! Sunt multe lucruri care se întâmplă în interiorul echipei și pe care nu le știm, dar care afectează jucătorii. Multe dintre greșeli vin pe fondul unor tensiuni și probleme din sânul vestiarului sau la antrenament, fie că vorbim despre relaxare sau nervozitate. Vine pe fondul unor lucruri care întâmplă în interiorul unei echipe”.

Fostul fotbalist este încântat de evoluțiile lui Andrei Cordea, pe care îl compară cu Claudiu Petrila de la CFR Cluj, în timp ce Octavian Popescu este într-o scădere de formă: „FCSB are însă un Cordea care spre surprinderea mea a intrat foarte bine. Îmi place mult și are atitudine bună, e un jucător în stilul lui Petrila de la CFR Cluj. Pe lângă lucrurile tehnice pe care le fac, amândoi sunt extrem de motivați, își doresc, pun osul, aleargă, nu renunță ușor. Asta îmi place cel mai mult.

Nici Octavian Popescu nu este un moment foarte bun și el a dat acum de greu. Adversarii îi dau o altă atenție, încep lucrurile din exterior să îi atragă atenția și să fie cunoscut și totul devine brusc mult mai dificil. Are un potențial foarte bun dar stagnează acum și trebuie să se trezească pentru că anii trec și trebuie să facă pasul la următorul nivel”.

FANATIK a anunțat în exclusivitate transferul lui la FCSB, despre care Ionuț Rada crede că vine ca o mănușă pe stilul de joc al echipei lui Edi Iordănescu: „Claudiu Keșeru a mai jucat la FCSB. E tipul de atacant pe care îl caută FCSB, un fals nouă, care nu e acel vârf clasic de talie care stă nemișcat în careu. E un marcator, un jucător de execuție care simte golul. Vom vedea însă care e nivelul lui din punct de vedere fizic, trebuie să se acomodeze și va dura un pic. Dacă forțează lucrurile se poate accidenta pentru că nu mai are nici el 20 și ceva de ani. Sunt curios cât de pregătit va fi”.

În final, consideră că Edi Iordănescu ar fi continuat la CFR Cluj dacă lucrurile ar fi decurs așa cum ar fi dorit, iar noul antrenor al FCSB va încerca să profite la maximum de problemele campioanei: „Eu zic că e o provocare și pentru Dan Petrescu să se întoarcă. Nu mai are același lot la dispoziție. De cealaltă parte Edi Iordănescu a plecat de la CFR și chiar dacă a fost alegerea lui, nu cred că dacă se simțea foarte bine nu ar fi rămas acolo. Cu siguranță vrea să profite de problemele de la CFR Cluj și să se apropie în clasament”.

Am amintiri frumoase și din meciurile dintre CFR Cluj și FCSB. Îmi aduc aminte când jucam la Steaua și am făcut un 0-0 în Gruia. Goian a luat un roșu în prima repriză și a fost ca o victorie rezultatul pentru noi. Și pentru CFR Cluj un meci pe Ghencea în 2011 cred. Ne-au condus cu 2-0 și s-a terminat 2-2. Am egalat în a doua repriză. Cred că a dat Traore gol. Meciuri frumoase, cu emulație, entuziasm și mulți suporteri la stadion. Sper să reîntoarcă acele vremuri”, a declarat fostul jucător al lui CFR Cluj și FCSB, Ionuț Rada, în exclusivitate pentru FANATIK.