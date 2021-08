Antrenorul lui Young Boys acuză arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj: ”A fost ofsaid la golul lor”

Ardelenii , scor 1-1, împotriva campioanei Elveției, care a reușit golul egalizator în minutele de prelungire.

ADVERTISEMENT

A fost un deja-vu pentru campioana României, care a trăit un final trist și în , în urmă cu doar opt luni.

Cu ce l-a surprins CFR Cluj pe antrenorul lui Young Boys

La finalul întâlnirii din Gruia, antrenorul formației Young Boys Berna, David Wagner, a făcut acuzații la adresa arbitrajului considerând că golul marcat de CFR Cluj a fost din ofsaid.

ADVERTISEMENT

”Nu am avut nicio problemă astăzi. Cred că a fost ofsaid acolo, la golul lor, asta a fost cea mai mare problemă. În rest am dominat, cred că am meritat acest rezultat. Este 1-1 la pauză, suntem bucuroşi că vom juca returul acasă. E un rezultat care lasă totul la mâna noastră.

Ne-a surprins sistemul cu trei fundaşi centrali folosit de CFR, mereu am văzut că au jucat cu patru fundaşi. La încălzire ne-am dat seama că vor fi trei fundaşi centrali, s-a schimbat puţin jocul, am avut nevoie de 25 de minute ca să ne adaptăm.

ADVERTISEMENT

Totul este la mâna noastră, vom juca în faţa suporterilor noştri. Vrem să ne calificăm în play-off, rezultatul este bun”, a declarat Wagner la .

Șumudică l-a pierdut pe Alibec

Nici Marius Șumudică nu s-a lăsat mai prejos și din Olanda, care l-a avut la centru pe Danny Makkelie, omul care a ajutat Anglia să ajungă în finala Euro 2020 cu penalty-ul ușor acordat în semifinala cu Danemarca.

ADVERTISEMENT

Șumudică a explicat și de ce a fost nevoit să-l schimbe pe Denis Alibec încă din prima repriză. Tehnicianul recunoaște că ieșirea atacantului a lăsat un gol imens pe care jucătorii lui l-au resimțit imediat.

Într-un moment al jocului, în care elvețienii aveau posesia mingii, Denis Alibec a încercat să recupereze balonul, însă după această încercare și a făcut semn să fie schimbat. Șumudică nu crede că se poate baza pe atacantul său la meciul retur.

ADVERTISEMENT

Imediat după fluierul final, căpitanul Mario și s-a declarat optimist în privința șanselor de a ieși învingători din această ”dublă”. Returul este programat marți, 10 august, de la ora 21:30, pe ”Stade de Suisse” din Berna. Dacă va reuși să se califice în play-off-ul cele mai importante competiții intercluburi, campioana României va da piept cu Ferencvaros sau Slavia Praga.

CFR Cluj trage cu dinții să treacă de Young Boys Berna și să-și asigure locul în grupele Europa League. UEFA a schimbat semnificativ în a doua competiție continentală și campioana României ar putea avea un parcurs mai lejer, chiar dacă partea financiară nu este cu mult superioară celeei din Conference League.