Bănel Nicoliță, dezvăluiri despre cum și-a pierdut averea și a ajuns la divorț: “Ce patron din fotbalul românesc își bagă jucătorii în casă?”

Bănel Nicoliță a renunțat la echipa de fotbal în care și-a băgat toți banii și a decis să își deschidă , iar FANATIK cine este omul de afaceri care l-a trădat și i-a promis că va investi la CS Făurei.

Bănel Nicoliță, dezvăluiri fără precedent: „Mi-am pierdut familia. Din cauza Făureiului mi-am pierdut copilașii!”

Fostul jucător al FCSB, , a oferit un interviu pentru în care și-a spus toate ofurile și cum a reușit să piardă tot ce a agonisit o viață întreagă.

Nicoliță a dezvăluit și întâmplarea care l-a făcut să pornească noul proiect al școlii sale de fotbal: „Dezamăgirea a fost foarte mare cu CS Făurei. Dintr-o joacă am intrat pe Tik Tok, acolo am stat de vorbă cu suporterii. Iar unul dintr ei mi-a scris. „De ce nu-ți faci o școală de fotbal?. Ai jucat fotbal, știi foarte bine cu ce se mănâncă.

M-a pus pe gânduri! Am stat o zi sau două și m-am hotărât. Lunea trecută am anunțat, iar marți deja au început înscrierile. Deja am 17 copii. Părinții când sună vor să audă pe cineva de încredere. Așa că eu sunt cel care răspunde la telefon, eu fac înscrierile. Unii dintre ei chiar se sperie”.

Bănel nu vrea să mai piardă totul din cauza altor oameni în care a avut încredere și el este cel care va lua de acum toate deciziile: „Sunt pe fir mereu. Toți întreabă cine e la telefon. „Tu ești, Bănel?”, „Da, eu sunt”. Mi-am dorit ca eu să fac tot de la cap la coadă. Să nu existe greșeli. Iar dacă vor fi greșeli, să mi le asum eu, să fie făcute de mine”.

Bănel Nicoliță e resemnat: „Oamenii nu vor înțelege câți bani am băgat eu acolo!”

a trecut prin clipe grele și a riscat totul pentru a reuși în fotbal: „Mi-am pus mama să facă de mâncare zi de zi. Nu-i ușor. Dormeau la mine în casă, câte 20-30 de jucători mâncau la mine. Iar peste ani n-am primit un telefon. Unul să spună: „Băi, mulțumesc frumos”. Ce patron din fotbalul românesc își bagă jucătorii în casă? Din banii mei am făcut tot. Câți fac asta?”.

Bănel nu a vrut însă să dezvăluiască suma exactă pe care a pierdut-o, însă cu siguranță e de ordinul sutelor de mii de euro: „(n.r. Câți bani ai pierdut?) Mai contează? La momentul ăsta pentru mine nu mai contează. Bani mulți! Poate spune oricine ce vrea! Un arbitraj la Liga a 3-a e 50 de milioane. Primăria a băgat și ea cât a putut, cam 1.8 miliarde.

Dar banii ăia știi cum vin? Cu țârâita, în 3 luni îți dau 500 de milioane, apoi tot așa. Păi eu în alea 3 luni de unde bag banii? Din buzunar. Jucătorii ăia mănâncă zi de zi. Păi aveam două mașini de la București, una de la Galați, una de la Buzău.

Doar aici eu aveam de alimentat zilnic de câte 6 milioane. Mâncarea? Până îmi dă primăria 400 de milioane, eu am făcut datorii 2 miliarde. Nu mai spun de salarii, banii de meciuri. 100 de milioane doar arbitrajele, fără banii de deplasare. Oamenii nu vor înțelege câți bani am băgat eu acolo”.



Bănel Nicoliță, îndurerat: „Am pierdut familia și nu se mai poate întoarce nimic! Nu mi-e de bani, pentru că-i puteam pierde oricând”

nici măcar nu se mai gândește la banii pierduți pentru că a făcut totul din dragoste pentru fotbal, însă regretă amarnic că a pierdut cel mai de preț lucru pe lumea asta, familia: „Daaa! Da! Pentru că mi-am pierdut familia. Din cauza Făureiului mi-am pierdut copilașii. Mi-am pierdut banii, familia. Cele mai importante lucruri. Nu mi-e de bani, pentru că-i puteam pierde oricând. Puteam risca într-o afacere, să cred în ea și să pierd. Dar familia? Am pierdut familia! Și nu se mai poate întoarce nimic! S-au adunat prea multe și am pierdut tot. S-a rupt tot!

Gândește-te că eu când am început acolo veneam și plecam la Făurei. Nu mai aveam timp de familie, de copii. Discuția de aici a plecat! I-am zis așa: „Am un vis, vrei să fii lângă mine în acest vis. Eu știu că banii ăștia se duc, știu că pierd, dar am un vis și vreau să fii lângă mine”.

Bănel Nicoliță a dezvăluit momentul șocant în care soția sa a luat decizia să divorțeze: „I-am zis că nu mă duc la Făurei în fiecare zi, doar marțea și vinerea. Mi-a zis că nu vrea să fie lângă mine. „Dacă pleci la Făurei, distrugi familia. Nu ne mai oferi timpul tău, divorțăm”. M-am uitat stânga și dreapta, m-am urcat în mașină și am plecat”.

Bănel Nicoliță a recunoscut că s-a împrumutat de bani din toate părțile: „Frate, am meci mâine, dă-mi cât poți tu, 10 lei, 15 lei”

că Bănel Nicoliță s-a împrumutat la cămătari și a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a face rost de bani: „Dar acum regret. Am ales greșit, dar am făcut-o conștient. Pentru fotbal și pentru oameni. Eu asta iubesc. Dar vezi, și asta eu mi-am asumat.

Am rămas fără bani, fără familie, echipa nu mergea, nici bani nu mai avea. La un moment dat da, am cerut din stânga și dreapta. Pentru că nu mai puteam. Echipa avea nevoie de bani de antrenamente, masa, meciuri de acasă.

Mă duceam la prieteni: „Frate, am meci mâine, dă-mi cât poți tu, 10 lei, 15 lei. Strângeam până la meci”. Până la un punct! Am zis „STOP”. Nu mai puteam! Voiam o pauză. Aveam nevoie să-mi revin fizic și moral.

Ce a făcut Bănel Nicoliță în străinătate: „Am făcut antrenamente, jucam fotbal”

a mai declarat că a stat o perioadă scurtă de timp în Statele Unite ale Americii, însă a mai fost plecat și în Franța și Elveția: „Nu! Niciodată! Am fost mereu conștient. Știi de ce n-am cedat? Pentru că mereu am fost conștient, eu știam că greșesc, dar mi-am dorit asta.

N-am stat mult! Am fost și în Franța, în Elveția. Am făcut antrenamente, jucam fotbal. Oamenii au fost lângă mine acolo. În Elveția am fost la niște grupe de copii și juniori, să văd cum se antrenează. Am plecat de jos, știu despre ce e vorba”.