Baza sportivă Năstase/Marica, start spre... Marica/Năstase! Adică „Mari ca Năstase”! Statuia lui „Nasty” vs „tovarășul Isărescu” via Mouratoglou

Vara se zbate să nu lase loc toamnei peste un București asudând aglomerat zi de zi. Vechea bază sportivă „Voința” din cartierul Aviației și-a făcut operație estetică, și-a luat haine de nuntă și s-a „măritat” nu cun bărbat, ci cu doi. „Bigamie” acceptată legal după ani de lupte… seculare. Câștigători: și . Tenisul și fotbalul. Care vor fi „acasă” în baza sportivă care a luat, cum se cuvine, numele domnilor: Năstase & Marica Sports Club.

Într-o atmosferă încălzită nu numai de un soare generos, dar și de imagini antologice cu cei doi mari foști sportivi, de la execuțiile-bijuterie a le lui „Nasty”, lăudate de , la golul lui Ciprian Marica care a deschis calea în chiar minutul 2 spre un de neuitat 3-0 cu Ungaria în 6 septembrie 2013, cei doi parteneri au vorbit despre baza lor sportivă, de la trecut la viitor prin prezent. Prima pasă a dat-o Ciprian Marica.

Visul a fost, trebuie să spun, al lui Ilie, acela de a construi cea mai mare Academie de tenis din România și astăzi suntem mândri că am reușit. În 2017 am stat prima dată de vorbă pe tema asta și mi-a spus despre visul lui. Mă bucur că alături de visul lui pot să mă bucur și eu de visul meu, mă refer la Academia de fotbal și terenul de fotbal de aici.

Tenisul și fotbalul sunt două sporturi foarte iubite în România, am reușit să le îmbinăm, să le împletim aici și să creăm o bază atât pentru o Academie de tenis, cât și pentru una de fotbal.

Ilie are o întreagă istorie de luptă în spate, pentru această bază, am participat și eu la această luptă ca să reușim să ajungem astăzi aici, la ceea ce puteți vedea și dumneavoastră. Și suntem mândri că am reușit să ajungem la acest nivel. Și ne propunem mult mai mult de atât.

Suntem încă la început, ca să spunem așa, mai este loc și pentru alți oameni în viitor, oameni de sport, dar nu numai, să vină alături de noi și să contribuie la dezvoltarea tinerilor, dar nu numai a lor, ci a oricui vrea să facă sport, pentru că sportul, mișcarea înseamnă sănătate” – Ciprian Marica