Cazurile de Covid, în continuă creștere. O nouă subvariantă provoacă îngrijorare. Medic: “Are 30 de mutații la nivelul proteinei Spike”

Odată cu venirea toamnei, ne confruntăm cu creșterea cazurilor de infectări cu Coronavirus. Boala nu alege, dovadă că inclusiv prima doamnă a SUA, . Subvarianta virusului Omicron, BA.2.86, denumită și „Pirola”, produce îngrijorare în rândul oamenilor de știință din cauza multiplelor mutații pe care le-a suferit, însă medicul infecționist Carmen Dorobăț consideră că „nu ne vom afla în fața unui val ridicat al agresivității, datorită imunizărilor realizate în timp”.

Medicul specialist Carmen Dorobăț: „Grație imunizării, spre deosebire de valurile Delta și Beta, sperăm că Pirola nu are o agresivitate ridicată”

Încă de la început, medicul primar Carmen Dorobăț a precizat, în exclusivitate pentru FANATIK, că „subvarianta Pirola este modificată față de tulpina mamă prin faptul că are 30 de mutații de la nivelul proteinei Spike. Deocamdată, specialiștii nu se pronunță cu privire la modificările care apar din punctul de vedere al comportamentului, ca și contagiozitate, dar mai ales în privința formelor clinice, mai mult sau mai puțin grave”.

„Cu adevărat, au existat câteva cazuri de decese, în Danemarca, SUA și în Africa de Sud, iar specialiștii așteaptă noi informații. Spre deosebire de valurile Delta și Beta, există speranța că nu ne vom confrunta cu un nivel ridicat al agresivității, având în vedere stratul imunitar pe care acționează, în sensul în care o mare parte a populației este imunizată, prin boală, vaccin sau prin ambele variante. Specialiștii ar așeza această subvariantă de Omicron undeva între caracteristicile tulpinei mamă și cele ale tulpinei Delta”, a continuat .

, care postează săptămânal informații referitoare la virușii respiratorii, în Danemarca, în SUA și în Israel a fost detectată, de curând, o nouă variantă a virusului SARS-CoV-2, notabilă prin faptul că prezintă diferențe genetice multiple față de versiunile anterioare. Testele realizate până acum au relevat faptul că această variantă, BA.2.86, poate provoca infecții mai degrabă persoanelor care au suferit anterior din pricina virusului sau care au fost vaccinate împotriva COVID-19. Din acest motiv, oamenii de știință studiază eficacitatea unui nou vaccin, actualizat.

Medicul Carmen Dorobăț a ținut să explice apariția acestui fenomen: „În general, virusurile capătă rezistență în fața agenților antivirali, dar își modifică structura. Acest lucru se produce prin pasaje repetate, de la individ la individ. Fiind vorba despre un virus extrem de contagios, este clar că și potențialul de a-și modifica structura prin trecerile repetate de la o persoană la alta este crescut. De asemenea, acest lucru se produce sub presiunea medicamentelor antivirale specifice, dar și prin posibilele combinații între două tulpini, între două ”.

Sezonul rece va duce la creșterea numărului infecțiilor virale

Interlocutoarea noastră a menționat faptul că acest tip de Coronavirus are o flexibilitate deosebită în privința modificărilor structurale: „Cu ghilimelele de rigoare, este un virus foarte înșelător, care își modifică structura extrem de ușor. Îngrijorarea cercetătorilor și a noastră, a infecționiștilor, este legată de apropierea sezonului rece, când infecțiile virale vor avea un trend ascendent. Din acest motiv ne așteptăm la creșterea numărului de cazuri de infectări cu virusul COVID-19”.

Specialiștii estimează că vaccinul actualizat ar putea fi folosit încă de la mijlocul acestei luni și sugerează că tratamentele disponibile în prezent, precum cele cu Paxlovid, Veklury și Lagevrio vor fi eficiente împotriva acestei variante a bolii. Medicul Carmen Dorobăț a comentat și acest aspect:

„Paxlovid este un medicament antiviral produs de Pfizer, iar următorul de pe listă este produs de firma Merck. De altfel, noi le-am folosit în clinici, în primăvara anului trecut. Apariția mai multor variante este un fenomen la fel de firesc precum în cazul infecțiilor cu alte bacterii. Dacă administrezi un medicament antiinfecțios mai multor indivizi, apare riscul de a apărea o anumită rezistență, așa cum se întâmplă în cazul bacteriilor, după tratamentul cu antibiotice”.

În așteptarea vaccinului combinat anti-COVID-19 & gripă

În privința unei posibile noi campanii de imunizare, fenomen care trezește deja rumoare în sânul unei anumite părți a populației, partenera noastră de discuție a explicat: „Trebuie să ne așteptăm ca , care a fost folosit după apariția tulpinei mamă Wuhan, să nu acopere toate modificările structurale care vor apărea de-a lungul timpului. Din acest motiv, experții anunță realizarea unui nou vaccin, potrivit unei tulpini care devine dominantă în respectivul moment”.

„Mai mult decât atât, specialiștii anunță fabricarea unui vaccin comun, destinat Coronavirusului și virusului gripal. Ideal ar fi să existe un vaccin care să acopere atât infecția cu Coronavirus, cât și pe cea cu virusul gripal și care să fie realizat în funcție de tulpinile ce vor fi dominante într-un anumit sezon și într-un anumit areal geografic”, a continuat Carmen Dorobăț.

, medicul Scott Roberts, specialist în boli infecțioase la Yale Medicine, a declarat pentru site-ul citat anterior că „deoarece BA.2.86 are atât de multe mutații care îl fac diferit de alte tulpini de Coronavirus, mulți experți se întreabă dacă are potențialul de a ocoli apărarea imunitară atât de la infecția naturală, cât și de la vaccinarea anterioară. Deocamdată nimeni nu știe acest lucru, dar studiile sunt în desfășurare. Cea mai mare îngrijorare a fost legată de numărul de diferențe dintre mutații”.

Comunicarea cu populația, prima condiție pentru evitarea haosului

Cazurile de infectare cu noua subvariantă au apărut în țări îndepărtate din punct de vedere geografic. În Germania, deja există o campanie de avertizare publică, concretizată prin amplasarea unor panouri menite să sporească atenția populației. Cum va aprecia fiecare societate în parte să reacționeze în fața acestui nou pericol, rămâne de văzut. De altfel, inclusiv în România au fost luate deja primele măsuri, prin micșorarea numărului de ore de vizită sau chiar prin .

„Fiecare țară își va alege politica de sănătate, cunoscut fiind faptul că există o hartă care se referă la grupurile populaționale, la grupele care prezintă risc din punctul de vedere al formelor grave și la calitatea sistemului sanitar din fiecare țară. După părerea mea, persoanele care coordonează activitatea medicală într-un anumit areal, respectiv într-o anumită țară, ar trebui să hotărască strategiile. În orice caz, este nevoie de comunicare aplicată specificului fiecărei populații, adică pe înțelesul tuturor, care să fie în deplină legătură cu realitatea și în totală transparență cu tot ceea ce se petrece din punct de vedere științific”, ne-a declarat Carmen Dorobăț.

În privința evaluării numărului de cazuri proaspăt apărute, medicul primar a precizat: „Deocamdată nu avem o situație oficială. Într-adevăr, numărul persoanelor infectate care se prezintă la camerele de gardă este în creștere. Fără îndoială, un număr mare de pacienți sunt îngrijiți și în ambulator de către medicii de familie, dar, în funcție de gravitatea cazurilor, se vor lua măsuri precum cea a modificării orarului de vizite în spitale”.

„Derapajele informaționale ale influencerilor au lovit în medici”

Un aspect extrem de important este legat de persoanele care percep situația actuală ca o restrângere a libertăților individuale. Subiectul este extrem de sensibil, deoarece pe această bază s-au „țesut” o mulțime de teorii conspiraționiste. Cu toate acestea, specialistul intervievat nu a evitat subiectul:

„Tocmai din acest motiv, comunicarea este un factor extrem de important. Niciodată noi, medicii, nu vom fi partizanii restrângerii drepturilor și a libertăților, ci ne dorim să protejăm populația. Greșeala a fost cauzată de sfaturile comportamentale oferit de persoane care nu fac parte din mediul indicat, precum unii politicieni sau chiar medici de alte specialități”.

„Despre acest subiect sunt îndreptățiți să comenteze infecționiștii, epidemiologii și virusologii, nu așa numiții „influenceri”, care nu au un fundament solid în privința cunoștințelor necesare pentru a putea opina în fața unui auditoriu, indiferent dacă acesta este unul mai mic sau mai mare. Influența acestor persoane ce nu au o calificare serioasă în privința dinamicii factorilor infecțioși a condus la derapajele informaționale care, până la urmă, ne-au lovit inclusiv pe noi, medicii. Practic, toate informațiile pe care noi le-am oferit în timpul pandemiei au fost duse în derizoriu”, a subliniat Carmen Dorobăț.

Bagajul de informații ține epidemiile sub control

La final, am dorit să aflăm, odată cu debutul sezonului rece, unul care pare să se anunțe amenințător, ce alte epidemii ne mai „pasc”. Răspunsul a sosit imediat: „Odată începută, o pandemie nu se sfârșește atât de ușor. Indiferent de sezon, nu trebuie uitat că ne confruntăm cu o pandemie a , pe care o ținem sub control la nivel global. De asemenea, există infecțiile cu virusul hepatic B și C, care se află sub control”.

„În privința Coronavirusului, această pandemie există, dar ne dorim să o ținem sub control. Așa cum s-a dovedit, prin atitudinea adoptată la nivel mondial și ulterior european, până în acest moment lucrurile au fost confirmate de realitate”, a explicat medicul specialist.

„Pe parcursul verii am avut o perioadă de liniște. Așa cum spuneam, ne așteptăm ca, pe parcursul sezonului rece, numărul de cazuri de infecții cu virusul COVID-19 să crească, dar important este să știm cum să folosim întregul bagaj de informații, în folosul pacientului”, a conchis Carmen Dorobăț.