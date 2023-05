Cum a scăpat Tudorel Stoica de regretul că nu a jucat în finala cu Barcelona, pe 7 mai: “Asta a contat foarte mult”. Mesaj special pentru suporterii Stelei. Exclusiv

Tudorel Stoica, căpitanul din Ghencea și marele absent din finala Cupei Campionilor de la Sevilla cu Barcelona, despre cartonașul galben care i-a interzis marele vis și a pus în pericol șansele echipei la trofeu.

Tudorel Stoica e de părere că putea să nu primească galben în semifinala cu Anderlecht: „Numai eu știam că ratez finala!”

Ștefan Iovan a preluat banderola de căpitan de la Tudorel Stoica în finala de la Sevilla cu Barcelona, însă mijlocașul central e împăcat cu această situație: „Aș fi regretat faptul că nu am jucat finala dacă era singura și în cazul în care am fi pierdut. Dar faptul că am mai jucat o semifinală și încă o finală, asta a contat foarte mult. În viața unui sportiv e ceva special, mai ales că unii nu au ajuns nici acolo”.

Tudorel Stoica a avut însă șansa să mai joace alte trei finale: „Așa a fost să fie și bine că am reușit să câștigăm. Și le mulțumesc că datorită lor am reușit să mai joc două finale. Adică Supercupa Europei, Cupa Intercontinentală și apoi încă o finală de Cupa Campionilor Europeni”.

Faptul că Steaua a reușit să se impună în fața Barcelonei și în absența sa, l-a făcut să treacă mult mai ușor peste ratarea finalei: „Ar fi fost regretul mare dacă pierdeam. Era prima noastră finală și eram o echipă nouă în fotbalul european, formată numai din jucători români. Bucuria a fost foarte mare pentru că am reușit să facem această performanță în Spania și împotriva Barcelonei. E o mare performanță”, a declarat .

Fostul mare jucător al Stelei salută decizia UEFA care a luat măsuri în această privință: „Numai eu știam când am luat galbenul că o să ratez finala! Nu mi-a reproșat nea Imi. S-a făcut o nedreptate, însă acum s-a corect. Acum jucătorul care ia galben în semifinale nu mai e suspendat în finală și stă următorul meci. Așa e normal. Ai jucat toate meciurile, joci semifinale și se întâmplă să ratezi dintr-o prostie”.

Tudorel Stoica a putut să stea pe bancă la finala de la Sevilla printr-un artificiu: „Am trecut antrenor secund”

putea să scape neavertizat și să joace în finala cu Barcelona: „Acum sincer nu știu nici dacă meritam să iau! A fost un fault la jumătatea terenului, făcusem o alunecare. Putea să îmi dea sau nu. Deci poți să iei un cartonaș galben nevinovat și atunci pierzi o finală după o muncă și o luptă extraordinară.

Nu am vrut să stau în tribune și am fost trecut antrenor secund ca să pot sta pe bancă. Pentru că Anghel Iordănescu fiind jucător, eu am trecut secund. Deci eu am câștigat Cupa Campionilor Europeni ca antrenor secund! Nu puteam altfel să stau pe bancă, pentru că era un număr limitat de jucători. Și am putut să fiu alături de colegi”.

Căpitanul din Ghencea le răspunde și celor care susțin că Steaua a avut adversare mai slabe și de aceea a câștigat Cupa Campionilor Europeni: „Toate meciurile au fost frumoase și cu istoria lor în acea campanie. A fost extraordinar pentru că am jucat cu echipe foarte bune. Honved Budapesta era aproape echipa națională a Ungariei, Anderlecht câștigase înainte un trofeu european și erau numai jucători străini. Nici eu n-am păstrat nimic de la acele meciuri. Doar plachetele de la fiecare finală”.

: „Totul a fost frumos la Sevilla, am jucat foarte bine și au reușit băieții să îl facă pe Duckadam renumit în istoria fotbalului, drept singurul portar care a apărat patru lovituri de la unsprezece metri într-o finală de Cupa Campionilor Europeni. Dacă nu se termina 0-0, nu mai reușea Duckadam să fie eroul de la Sevilla”.

Mesaj pentru suporterii Stelei de 7 mai: „Sper că vom reuși să ne bucurăm de o promovare”

și sacrificiile extraordinare pe care toți jucătorii Stelei le-au făcut pe parcursul întregii cariere: „Nu am niciun regret. Am jucat finala cu Milan, am făcut destule din punctul meu de vedere. Nesperat de mult, în cei 15 ani la Steaua. Aproape în fiecare am făcut performanțe. Sacrificiile care au fost făcute…

Toată tinerețea noastră s-a dus pe terenurile de fotbal și nu se mai întoarce! Bucuria mare este că am avut și foarte multe performanțe și în final a meritat totul. După ani de cantonamente și antrenamente”.

Pe final, a vrut să transmită și un mesaj către foștii coechipieri, suporterii și actualii jucători ai Stelei: „Eu, în calitate de fost căpitan al Stelei, le transmit suporterilor să aibă încredere în echipă și sper că vom reuși să ne bucurăm de o promovare în prima ligă și să facă și performanțe în Europa.

Însă e imposibil să mai realizeze ceea ce am reușit noi. Dar jucătorii actuali și cei care vor urma să aducă măcar satisfacții prin joc suporterilor. Colegilor le doresc să sărbătorim mulți de acum încolo această performanță”.

Cum putea Steaua să câștige finala cu AC Milan: „Sunt convins că aveam șanse dacă rămâneam aceeași echipă”

putea să câștige din nou trofeul în fața marii echipe a lui AC Milan, chiar dacă au pierdut cu 0-4: „Și în finala din 1989 am demonstrat că nu a fost o întâmplare că am ajuns acolo, deși noi nu mai eram aceeași echipă. Se destrămase, adică mai eram doar câțiva: Duckadam, Boloni, Belodedici plecaseră. Lipseau vreo 7 jucători din finala din 1986!

Practic eu sunt convins că dacă rămâneam aceeași echipă, mai aveam șanse să mai câștigăm o Cupa Campionilor Europeni în 1989. Pentru că jocul nostru a fost spectaculos, frumos, pe care puține echipe îl practică și acum.

Nouă nu ni se spunea viteziștii pentru că alergam noi cu nu știu câți kilometri la oră, ci mingea circula extrem de rapid. Ăsta a fost motivul. Ca să fugi așa cu mingea la picior nu prea se poate la fotbal”, a mai spus fostul mare fotbalist al Stelei, în exclusivitate pentru site-ul nostru.