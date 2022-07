Dan Petrescu, nemulțumit de rezultatul scos de CFR Cluj în Armenia: ”Trebuia să marcăm”. Video

Ardelenii , scor 0-0, într-o partidă pe care au dominat-o steril, în care au ratat cele mai mari ocazii, dar în care jocul nu a strălucit.

Rezultatul obținut de CFR Cluj în Armenia nu e pe placul lui Dan Petrescu

La conferința de presă ce a urmat partidei de la Erevan, Dan Petrescu s-a arătat nemulțumit de rezultatul obținut de CFR Cluj în meciul cu Pyunik Erevan, din prima manșă a turului 1 preliminar al Champions League.

”Nu m-a surprins nimeni de la Pyunik pentru că știam că va fi un meci dificil, sunt campionii Armeniei, au jucători buni și nu a fost o surpriză pentru mine.

În ceea ce privește meciul, noi am avut mai multe ocazii, trebuia să marcăm, adversarii au avut mai puține ocazii. 0-0 nu e rezultatul just pentru că am avut mai multe ocazii, dar e fotbal și orice e posibil”, a declarat Petrescu.

Șumudică l-a făcut praf pe Dan Petrescu

Cristi Balaj, președintele campioanei României, a vorbit după remiza cu Pyunik, și s-a arătat și a dat vina pe ghinion în privința ratărilor jucătorilor lui Dan Petrescu.

Faptul că CFR Cluj nu a reușit să câștige în fața unui adversar modest în prima manșă a turului 1 al Ligii Campionilor a fost un bun motiv pentru Marius Șumudică pe seama tacticii folosite de Dan Petrescu.

În schimb, Basarab Panduru și Mihai Stoica după jocul modest al CFR-ului de la Erevan și sunt convinși că ardelenii vor merge mai departe.

Cu cine joacă în turul 2 preliminar dacă se califică

Partida retur dintre CFR Cluj și Pyunik Erevan, din turul 1 preliminar al Champions League, este programată să se desfășoare miercuri, 13 iulie, de la ora 21:30, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

În cazul unei calificări așteptate, campioana României va evolua în cu învingătoarea din ”dubla” în care se întâlnesc echipa luxemburgheză Dudelange și formația albaneză FK Tirana.