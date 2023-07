Editorial Andrei Dicu. Sorana Cîrstea și gâlceava „neotradițional” vs. viral

a fost eliminată de la și moraliștii/gardienii noii ordini/civilizații mondiale și-au dat drumul ironiilor/insultelor în spațiul virtual, din cauza postării Soranei cu bărbații bărbați, femeile femei și copii inocenți. Pentru că, nu-i așa?, spațiul viral este obișnuit să înghită orice. Ca de obicei, alarmismul a cuprins forma și nu fondul, dar libertatea de exprimare nu vrea să tacă. Sorana n-a vorbit despre conservatorism, ci despre spiritul de conservare. În fond, dacă s-a inventat termenul de „neomarxism”, de ce să nu existe și „neotradiționalism”?

Sorana Cîrstea și gâlceava dintre „neotradițional” și viral

„Faceți bărbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine, faceți copiii din nou inocenți”, este textul cu care a iscat gâlceava de vară încinsă. Să ne răcorim… Asemenea mesaje nu țin de dreapta naționalistă, ci de familia tradițională, care este zguduită din țâțâni. Ele sunt speculate politic tendențios de către persoane sau de cercuri de pândari care așteaptă la cotitură momentul prielnic, pentru a-și face lobby.

Pur și simplu, și-a asumat dreptul propriei păreri, al educației și al valorilor cu care a crescut și în care crede, fără să-i fie impuse. Ea nu acționează înregimentată, la ordin, ci tresare organic. În rest, avem de a face cu un tip de publicitate care nu are legătură cu performanța, cu rezultatele sau cu o polemică de idei, ci cu exacerbarea unor lozinci. Este o libertate înțeleasă eronat, care conduce la însăși dictatura așa zisei „libertăți” artificiale.

Sorana Cîrstea și mesajul neaoș, precum vinul de țară

Cea mai haioasă grozăvie lecturată a fost că Sorana seamănă cu „bunicul care se pilește cu vinul de țară” (sursa vice.com), probabil în loc să-și infesteze ficații cu vreo poșircă „ștampilată” și de bontón.

Sorana nu a impus reguli, dar este forțată să dea din cap afirmativ, robotic, în fața magicienilor specializați în „alchimia” țânțar = armăsar. Pe ăștia nu-i interesează că a bătut-o măr pe la Wimbledon, dar dacă ar fi avut tupeul să-l snopească pe… Arnold, ce circ ar fi ieșit!

Revenind la mesajul propriu-zis, discutăm despre tradiție și despre educația primită în familie, chestiuni care trebuie respectate ca și drepturile altora. Le dau unora o veste proastă: Comuniștii erau cei mai „open-minded”, când ne explicau că ne-am născut din Traian și din Decebal, dar, paradoxal, era ca o mamă pentru noi. Am supraviețuit, pentru că am sesizat ridicolul și am făcut haz de prostie.

Sorana este liberă să gândească, să simtă și să se exprime, aidoma celor care o contestă. Libertatea este aceeași pentru toți, dacă vrem să trăim în pace și în prietenie. Dacă a existat înțelegere pentru cei care se simt „altfel” decât majoritatea, lumea s-a schimbat și acum Sorana și alții ca ea sunt „altfel”, altfel de „altfel”, dubla negație care aduce afirmația, ca să ne-nțelegem, astfel că trebuie tratați cu respect pentru propriile opinii, garantate de democrație. Sorana nu a incitat, și-a expus sentimentele. A fost sinceră, în privința trăirilor sale. Culmea (sau nu!), majoritatea contestatarilor săi fac parte din tagma acuzatorilor teoriilor conspirației, care bat apa în piuă pe ideea controlului total al maselor, începând cu cel al minților. Ei bine, tocmai aceste persoane nu fac altceva decât să experimenteze cel mai odios control, de tip sovietic, „cine nu e cu noi e împotriva noastră”.

Dictatorii „lumii noi”

Viteza cu care funcționează lumea ne ia pe nepregătite și, uneori, printre atâtea marșuri colorate, suntem tentați să cenzurăm, tocmai când avem impresia că protestăm împotriva cenzurii. Suntem obligați să ascundem adevăruri, precum acela că mulți copii se tem de colectivitate pentru a nu fi agresați de apologeții noului val de „idei inovatoare”.

Ca orice sistem dictatorial, acest mod de exacerbare a unor drepturi este creat ca spaimă, sperându-se într-o eventuală prevenție. Nimic mai fals, dar al naibii de convenabil!

Sorana a avut curajul să afirme ce simt mulți, dar tremură de frică. Și a sugerat că libertatea prost înțeleasă se poate transforma într-un soi de agresiune, într-un tribunal al verdictelor inatacabile, care se consideră zvast, sub orice curcubeu.