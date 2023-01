FCSB, ironizată pentru strategia abordată în cantonamentul din Antalya: „Driblează mai mult în afara terenului decât pe teren”

FCSB a mers în Antalya, pentru cantonamentul de pregătire, fără Leo Strizu, antrenorul cu licență Pro, , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Decizia roș-albaștrilor a ajuns în , iar Gabi Balint a precizat că nu înțelege abordarea vicecampioanei, fiind convins că scandalul putea fi evitat.

Gabi Balint nu înțelege strategia abordată de FCSB: „Îi costă o mie și ceva de euro”

Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori a Federației Române de Fotbal, s-a autosesizat după decizia celor de la FCSB de , antrenorul în acte al FCSB-ului. Situația a degenerat, oficialul FRF fiind implicat într-un război al declarațiilor cu oficialii roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Gabi Balint, , s-a declarat confuz în privința strategiei puse în aplicare de FCSB, mărturisind că situația putea fi evitată. FANATIK a anunțat în exclusivitate îl încasează pe banca echipei patronate de Gigi Becali.

„Nu m-a surprins că FCSB a plecat în cantonament fără antrenorul cu licență. Știm că Leo Strizu nu făcea nimic.

ADVERTISEMENT

E curios că îi costă o mie și ceva de euro, o persoană în plus. Ca să nu dea naștere la atâtea probleme, cu școala de antrenori, cu licențele, puteau să-l ia”, a declarat Gabi Balint, la emisiunea .

Balint ironizează abordarea FCSB-ului în Antalya: „Driblează mai mult în afara terenului decât pe teren”

Totodată, fostul component al „Generației de Aur” a lansat ironii la adresa situației celor de la FCSB. „E bine că Neubert are licență, face bine pregătirea, nu sunt probleme acolo.

ADVERTISEMENT

Nu e FCSB de vină, dacă poți să driblezi și știi să driblezi… se driblează mai mult în afară decât pe teren”, a mai spus Gabi Balint.

După ce Gigi Becali l-a atacat dur pe Lucian Burchel, a venit rândul lui Mihai Stoica să-l amenințe cu dezvăluiri bombă pe oficialul FRF.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, atac dur la adresa lui Lucian Burchel: „Prea vorbesc mult unii și n-au idee pe ce lume trăiesc”

Mihai Stoica l-a amenințat pe Lucian Burchel, menționând că există un antrenor în SuperLiga care nu are carnet. „Știu pe cineva care nu are carnet de antrenor, dar îmi păstrez un as în mânecă atunci când o să mă întâlnesc cu domnul Burchel. E antrenor din prima ligă.

ADVERTISEMENT

O țin pentru mine, aștept să văd ce mișcări face domnul Burchel, șeful antrenorilor. Eu m-am interesat dacă președintele Federației a condus un club. Nu a condus! M-am interesat și dacă domnul Burchel a antrenat vreun club. Nu a antrenat!

Vă imaginați ce inepție a putut să spună Burchel? Că e un pericol pentru jucători să moară că nu e structurat antrenamentul.

Noi avem medic peste tot, sunt echipe în Liga 1 care merg fără medici la meciuri, asta nu mai contează pentru Burchel. Lui îi place mult la televizor, mă aștept să-l văd și la Disney și apare să spună că va studia regulamentul. Păi studiază regulamentul, băi, șeful antrenorilor”, a fost o parte din declarațiile lui Mihai Stoica, la .