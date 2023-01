FCSB – Rakow Czestochowa, ora 16:00, ultimul amical al ”roș-albaștrilor” în Antalya. Mihai Pintilii, schimbări majore în primul ”11”

Echipa lui Mihai Pintilii , fiind învinsă de formația poloneză Pogon Szczecin, scor 0-2.

Amicalul FCSB – Rakow Czestochowa încheie stagiul de pregătire al ”roș-albaștrilor”

La doar 24 de ore distanță de la acea înfrângere urmează un alt amical, FCSB – Rakow Czestochowa, care va avea loc la Belek, cu începere de la ora locală 17:00 (ora 16:00 în România).

Cel de-al doilea joc de verificare al vicecampioanei României va putea fi urmărit de fani pe YouTube. Antrenorul Mihai Pintilii urmează să înceapă jocul împotriva liderului din Polonia cu o echipă totală diferită față de cea care a jucat duminică.

Managerul general Mihai Stoica a anunţat că motivul pentru care FCSB are doar două amicale, programate în zile consecutive, îl reprezintă accentul pus pe pregătire. El a precizat de la început că .

”Eu am făcut exact ce au zis cei din staff. Mi-au zis ce meciuri vor. Au zis că vor două în aceeași zi. Pentru că am găsit adversari foarte buni am zis că nu e o problemă ca unii să joace într-o zi, alții a doua. Am găsit adversari foarte buni. Pogon e locul 4 în Polonia, joacă spectaculos, iar Rakow e liderul la zi”, a spus Mihai Stoica.

Cum s-a descurcat Sorescu la debutul la FCSB

În primul meci amical din Antalya, cel pierdut cu Pogon Szczecin, la FCSB , adus chiar de la adversar ”roș-albaștrilor” de luni, Rakow Czestochowa.

Sorescu a început meciul ca fundaș dreapta și a fost extrem de montat, a făcut risipă de efort și a încercat să își aducă aportul și pe plan ofensiv. În absența ocaziilor de poartă, el a reușit totuși să furnizeze o centrare foarte bună. Și-a făcut treaba și în apărare, mai ales că l-a avut adversar direct pe internaționalul polonez Kamil Grosicki.

În a doua repriză, Mihai Pintilii a schimbat sistemul de joc din 4-3-3 în 4-2-3-1 și a vrut să testeze și calitățile ofensive ale jucătorului de echipă națională. Fotbalistul venit de la Rakow a fost încercat ca extremă stânga, a avut o șansă bună, dar șutul să nu și-a atins ținta.

O altă veste bună la întâlnirea cu Pogon Szczecin a fost re . Fundașul a purtat banderola de căpitan la FCSB și a jucat toate minutele.

