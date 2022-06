Florin Tănase, ”agentul de transferuri” al lui Gigi Becali: ”L-am pus să-l sune pe Nedelcearu!” Ce șanse de reușită are mutarea

Imediat după ce s-a aflat că Iulian , finanțatorul ”roș-albaștrilor” a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că .

Florin Tănase, noul „agent de transferuri” al lui Gigi Becali

Este tot mai clar că Florin Tănase este omul de bază al lui Gigi Becali. Mutat pe toate pozițiile din atac, căpitanul vicecampioanei a ajuns acum să fie și ”agent de transferuri”, fiind mandatat de patron să discute cu Ionuț Nedelcearu despre o venire la FCSB, după ce a retrogradat în liga a treia italiană cu Crotone.

ADVERTISEMENT

”O să luăm un fundaș central, poate doi. L-am pus pe Tănase să discute cu Nedelcearu și el a zis că încearcă. A zis că dacă nu găsește în liga a doua din Italia, nu exclude să vină la noi. Ce problemă am eu că a fost dinamovist, ce mă interesează pe mine? Nu contează asta.

Mie îmi place de Turda. Nu prea mă uit eu la fundași, dar mi-a plăcut de el. Eu nu mai dau bani pe jucători. Dacă toți specialiștii vorbesc de criză, atunci mă acopăr și eu. Vin bani din Europa, dar de unde știu eu dacă pot să-i iau? Eu nu mai merg pe bâjbâite, fac economie, îmi văd de treaba mea.

ADVERTISEMENT

Dacă putem să-l luăm pe Nedelcearu, nici nu ne mai interesează altcineva. Vreau fundaș central care să poată juca și mijlocaș, adică să știe cu mingea. Vreau să fac o apărare beton, dar ideile se bat cap în cap. O parte din mine zice să întărim defensiva și alta îmi spune să am grijă de bani în perioada asta”, a declarat Becali, la .

Florin Tănase vrea salariu dublu ca să plece de la FCSB

În ultima perioadă s-a vehiculat varianta ca Florin , campioana ultimilor patru ani în Ungaria, însă Gigi Becali a explicat care sunt condițiile în care jucătorul poate ajunge acolo.

ADVERTISEMENT

”Pe Tănase să-mi dea 3 milioane și poate să învețe maghiara. El are aproape 400.000 pe an aici și mi-a zis că dacă nu ia 800.000-1.000.000 pe an nu pleacă. Ferencvaros are bani, e protejată”, a spus finanțatorul vicecampioanei României.

Florin Tănase are contract cu FCSB până în vara lui 2025 și o clauză de reziliere în valoare de 3 milioane de euro. La vicecampioana României, căpitanul are un , fiind unul dintre fotbaliștii cel mai bine plătiți din România.

ADVERTISEMENT

Ferencvaros va juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, la fel ca CFR Cluj. În urmă cu doi ani, echipa lui Stanislav Cherchesov a jucat în grupele competiției, iar sezonul trecut a terminat pe locul 4 în grupa de Europa League, în urma lui Bayern Leverkusen, Betis și Celtic.