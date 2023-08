Florin Tănase semnează noul contract de milioane! Va juca alături de Ronaldo și Benzema. Exclusiv

Florin Tănase și-a găsit echipă după , din Emiratele Arabe Unite, anunțată în exclusivitate de FANATIK. Până la finalul săptămânii, fostul „decar” al FCSB-ului este așteptat să semneze un nou contract. Din informațiile FANATIK, românul are ofertă de la Al-Okhdood Club, din prima ligă arabă.

Florin Tănase semnează noul contract de milioane! Va juca alături de Ronaldo și Benzema

Florin Tănase și-a reziliat contractul cu Al-Jazira, cu care mai avea înțelegere până în vara anului 2024. Internaționalul român , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, însă fotbalistul a ales să dea curs ofertelor mult mai avantajoase financiar din străinătate.

Din informațiile FANATIK, Florin Tănase este așteptat să semneze cu Al-Okhdood Club, nou-promovată în prima ligă a Arabiei Saudite. Românul ar urma să se dueleze, printre alții, cu Cristiano Ronaldo, la Al-Nassr, și Karim Benzema, noul jucător al lui Al-Ittihad.

FANATIK a aflat că Florin Tănase va avea la Al-Okhdood Club , dezvăluit în exclusivitate de site-ul nostru. În Emiratele Arabe Unite, Florin Tănase a încasat un salariu anual de 1,8 milioane de euro, dintre care 300.000 de euro au mers către impresari.

Florin Tănase va fi coechipier cu Andrei Burcă

Dacă va semna contractul, Florin Tănase va fi coleg cu Andrei Burcă. Fundașul central a fost transferat în această vară de Al-Okhdood Club, de la CFR Cluj pentru 1.000.000 de euro, mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Al-Okhdood Club a terminat pe locul 3 în stagiunea precedentă în a doua ligă de fotbal a Arabiei Saudite. Suficient pentru ca saudiții să promoveze în prima divizie. Al-Okhdood Club joacă în deplasare cu Al-Shabab în prima etapă a noului sezon pe 14 august.

Florin Tănase a vorbit despre viitorul său . Fotbalistul a confirmat dezvăluirea FANATIK. „Sunt în discuții cu mai multe cluburi din străinătate și probabil săptămâna asta voi semna. În acest moment, prima mea opțiune e să merg afară”, au fost cuvintele lui Florin Tănase.

Florin Tănase va reveni la FCSB: „O să mă întorc la un moment dat”

Florin Tănase a plecat de la FCSB în vara anului 2022 la Al-Jazira în schimbul sumei de 3.000.000 de euro. Fotbalistul a avut în tot acest timp . Fostul „decar” al vicecampioanei de anul trecut a anunțat că va reveni la FCSB, la un moment dat.

„Ce să semnez? Nu am semnat, mă mai gândesc, am văzut că n-avem cu cine să jucăm. Ați găsit echipă? (n.r. declarațiile lui Gigi Becali). Dacă găsiți echipă, atunci poate semnez cu FCSB. Glumesc.

Vorbind serios, cu siguranță o să mă întorc la un moment dat. A fost plăcută întâlnirea cu domnul Becali, ca de obicei. Am stat cu dânsul, am discutat. Suntem apropiați, este ca un al doilea tată pentru mine. Mă bucur că am această relație cu dânsul”, a spus „Tase”.