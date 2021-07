George Neagu, fostul preparator fizic al lui Dinamo, trage un semnal de alarmă: „E dezastru în acest moment!” Exclusiv

Dinamo suferă pierderi în toate compartimentele, după plecările lui și , anunțate în exclusivitate de FANATIK. Tot site-ul nostru a anunțat plecările lui George Trandafir, a administratorului bazei de la Săftica și a doctorului .

Ultimul pe listă este preparatorul fizic, , unul dintre oamenii cei mai importanți din staff-ul lui Dusan Uhrin, datorită căruia Dinamo s-a salvat de la retrogradare în sezonul precedent.

Interviu cu George Neagu, preparatorul fizic al „câinilor”: „Mă plimbam singur pe la 4-5 dimineața la Săftica!”

Ți-ai terminat contractul cu Dinamo. Te mai întorci?

– Viitorul lui George Neagu la Dinamo depinde de viitorul clubului Dinamo! Știe cineva ce se întâmplă în momentul ăsta la Dinamo? Aparențele de multe ori înșeală, mai ales la niște cluburi foarte mari, unde apare vopsit gardul și înăuntru e leopardul. Îmi aduc aminte că ajunsesem să mă plimb singur prin Săftica pe la 4-5 dimineața, era o tensiune mare! Cam asta se întâmplă în momentul ăsta la Dinamo.

Ca să revin, în momentul ăsta în incertitudine, e destul de greu. În contextul în care trebuia să fie o săptămână intensă de acumulare și jucătorii, cu tot respectul față de ei, au făcut la antrenamente cam ce și-au dorit ei. Jucătorii trebuie să fie mulțumiți ca eu să mă întorc. Am restanțe salariale, dar nu așa de mari ca alții.

E ratat acest început de sezon pentru Dinamo?

– Această săptămână se poate recupera cam în două-trei alte săptămâni de acumulare, ceea ce Dinamo nu își permite acum din punct de vedere fizic. Iar eu ca să mă întorc și să suport ceea ce alții au stricat ar fi un foarte mare risc din partea mea. Jucătorii sunt neplătiți, iar cei care vor veni, vor fi de asemenea nepregătiți. Dinamo e foarte expusă în acest moment din punct de vedere al pregătirii fizice, dar și din punct de vedere al formării unei echipe.

Pe fondul acestor probleme, grupul, nucleul de la Dinamo se va rupe! Până se va forma un echlibru în pregătire, George Neagu e foarte expus! Și nu știu dacă merită riscul în momentul ăsta la Dinamo. Revenirea mea depinde de foarte mulți factori care în momentul ăsta sunt mai mult cu minus decât cu plus! Dinamo în momentul ăsta nu știe ce antrenor are! Dinamo în momentul ăsta nu are o idee despre ce e Dinamo și riscă să își piardă identitatea pe care și-a format-o de-a lungul zecilor de ani.

„E dezastru ceea ce se întâmplă acum la Dinamo!”

E în pericol Dinamo?

– E dezastru ceea ce se întâmplă în acest moment la Dinamo! Este un dezastru! Dinamo trăiește doar prin jucătorii care au format acest grup puternic și e foarte probabil ca mulți dintre ei să plece. E ținut în viață de suporteri, care acum au mâinile legate din cauza insolvenței. Dinamo cu ce identitate rămâne? Ăsta e cel mai mare risc. Ştiam că acolo sunt niște jucători care sunt „câini” adevărați, care au caracter și care sunt plătiți. Toate astea au dispărut acum. Eu le ziceam că sunt „câini”, că sunt o haită. Acum pot să le mai zic ceva băieților? Nu îi mai pot motiva.

Cum a fost cantonamentul din Turcia?

– În Turcia s-au comportat exemplar! Nici vorbă de revoltă sau vreun conflict cu Dusan Uhrin, cum s-a scris în presă! A fost acel moment în care s-a anunțat insolvența și erau mai distrași. Deja începuseră să vorbească cu avocați și aveau multe semne de întrebare. Doar un antrenament a fost cu semnul întrebării.

Jucătorii te-au apreciat foarte mult și au spus că ești cel mai bun prepator fizic din România…

– Nici vorbă, de ce să facem comparații?! Sunt în continuare mulți antrenori care nu își dau seama cât de important e un preparator fizic! Eu am fost doar stimulul de care Dinamo avea nevoie în acest moment. Ei, jucătorii, sunt cei care au salvat Dinamo. Caracterele au scos echipa din acea situație! Întradevăr, preparatorul fizic este mult mai important la o echipă decât ne imaginăm. Când am venit mi-a pus în mână echipa din punct de vedere al pregătirii fizice. A fost un moment greu când am venit, pentru că a trebuit să sacrific meciurile cu CFR Cluj și Clinceni ca să pot să îmi fac un macro-ciclu de pregătire, pentru ca jucătorii să atingă nivelul maxim în playout!

„Au fost momente foarte grele și cu Cosmin Contra și Jerry Gane”

Cum ai colaborat cu Cosmin Contra și Jerry Gane?

– Foarte bine. Și cu Javi Reyes am colaborat foarte bine. Era un profesionist. Au fost momente foarte, foarte grele! Toți ne puneam semne de întrebare și Cosmin era foarte nedumerit. Spunea că nu îi vine să creadă că a fost atras într-o asemenea chestie și își dădea seama că se întâmplă exact pe dos față de ceea ce i s-a propus.

Mai ales în mandatul lui Jerry Gane, pe care îl respect foarte mult pentru tot ceea ce a făcut la Dinamo în acele condiții. Băieții sufereau din punct de vedere fizic, dar am riscat și eram înnebunit să o scoatem la capăt. Blocul se tot înălța, însă fundația era din ce în ce mai fragilă la Dinamo.

Cum ați colaborat cu preparatorul lui Dusan Uhrin, Klavan?

– Mhmm…. să spunem că s-a colaborat. E foarte important să fie tot timpul doi preparatori fizici și să fie o deschidere din partea antrenorului principal. CFR Cluj are trei preparatori fizici, iar Universitatea Craiova are patru!

„Dusan Uhrin a fost foarte, foarte stresat de când am început pregătirea!

Dar cu Mister Uhrin?

– Foarte bine, doar că în ultimul timp a fost foarte, foarte stresat de când am început pregătirea. Colaborarea a existat, dar când a venit el se juca din trei în trei zile și deja nu prea mai aveam ce să facem. Azi eram la București, mâine la Constanța și poimâine la Iași, apoi la Constanța.

Se mai întoarce la echipă?

– a fost deranjat de incertitudinea de la echipă, nu de atitudinea jucătorilor și de aceea a plecat acasă, în Cehia. El i-a susținut pe jucători și e normal ca antrenor să știi pe cine te mai bazezi și dacă vor veni și alți jucători. Eu cred că va pleca dacă nu se ridică interdicția la transferuri pentru că știe că nu poate face nimic! Sunt jucători valoroși în momentul ăsta care vor să plece și care au pierdut bani. Plus că riscă lunile viitoare să joace tot neplătiți. Paul Anton, Deian Sorescu, care , Fabbrini sau Nemec.

Plecarea lui Uhrin ar crea și mai multă instabilitate și schimbarea din nou a staff-ului. Are nevoie de un lot competitiv pentru a-și face treaba. CFR Cluj are un lot de 35 de jucători! Dinamo în acest moment are jucători tineri mulți, care însă nu rezistă la presiunea de acolo, chiar dacă au valoare. Au nevoie de timp și de oameni care să lucreze cu ei, iar Dinamo nu poate să joace cu patru-cinci jucători tineri titulari.

De ce pleacă toată lumea de la Dinamo?

– Nu cred că e o surpriză. Mario eu zic că ar fi trebuit să continue la Dinamo, cu am colaborat de asemenea foarte bine, nu mai spun de domnul doctor, Liviu Bătineanu. Sunt pierderi importante pentru club și nu știu cine îi poate înlocui.

„Mario Nicolae vrea să continue la Dinamo! Alții nu îl vor”

E o pierdere Mario Nicolae?

– Am lucrat cu Mario trei luni de zile și eu nu cred că e cineva în România care poate să aducă un sistem de monitorizare de 60.000 de euro drept sponsorizare și mă refer aici la Catapult. Eu am rămas surprins de ceea ce a reușit. Nu știu dacă e dinamovist, dar știu că încearcă să sfințească locul. Eu mă mir că Mario nu a rămas la Dinamo. Am vorbit chiar azi cu el și i-am spus: ‘Băi, Mario, tu trebuie să rămâi acolo!’. Degeaba vrea el să rămână dacă nu îl vor alții! Eu zic că Mario trebuie să continue la Dinamo. Își face treaba profesionist. Au fost lucruri care nu au depins de el și eu zic că el ar vrea să continue la echipă.

Cum arată baza de la Săftica după renovare?

– Arată incredibil! Chiar azi mi-a trimis Mario poze și îl întrebam dacă e sala veche sau… chiar nu mai recunoașteam sala de mese! Au fost probleme mari, erau niște condiții care la Liga 1 nu pot exista. A fost ambiția și nebunia lui Mario să refacă totul și e în fiecare zi pe șantier.

„Tremur acum când vorbesc cu tine și mă gândesc la stările prin care am trecut”

Cum vezi venirea lui Iuliu Mureșan?

– e un conducător cu performanțe în România, dar nu știu dacă o să aibă la Dinamo ceea ce a avut la CFR Cluj. Probabil o să lupte pentru asta, dar eu știu cu câte probleme ne-am confruntat la Dinamo în toată această perioadă. Nimeni nu își imaginează! La CFR a avut bani și în insolvență. Eu tremur acum când vorbesc cu tine, pentru că mă gândesc la stările prin care am trecut!

Am înțeles că va veni la Dinamo cu Mihai Matei, pe care îl cunosc foarte bine de la Astra Giurgiu. A lucrat acolo 10-12 ani. Nu cred că nu ar fi colaborat cu Mario. Mario e mult mai apropiat de jucători și e mai deschis, în timp ce nea’ Mihai e mai mult pe chestii de Ligă, Federație, regulamente, administrație în principal. Eu cred că puteau colabora.

Poate ajuta Constantin Nica pe Dinamo?

– Nica e jucător cu o determinare incredibilă, care se pliază perfect pe Dinamo. înseamnă răbdare în momentul ăsta și trebuie să îi arunci încredere, să știe că are o persoană care îi oferă încredere. El poate să joace în momentul ăsta la Dinamo 50-60 de minute, dar poate să o facă la un nivel foarte intens, pentru că el dă totul pe teren. La Nica nu există jumătăți de măsură. Se epuizează și lui îi lipsesc meciurile oficiale acum. E un jucător care poate ajuta Dinamo. Și tot timpul am insistat pentru el. Cu Raul Albentosa a fost exact aceeași situație.

Dinamo a rămas și fără doctor….

– E o altă problemă gravă și care m-a făcut și pe mine să renunț. Am vorbit cu domnul Bătineanu săptămâna trecută, am fost la el și mi-a zis că nu vrea să mai rămână. În niciun caz nu mai vine. El ajută în continuare Dinamo și sunt jucători care îl sună și îi cer părerea și pe care îi consultă. Indirect, el e încă la Dinamo. Nu știu de ce nu a rămas Constantin Tiberiu-Horcea… Hai să îl întrebăm pe Christian Eriksen ce înseamnă un medic la momentul potrivit.

Hai să vedem la ce temperaturi se antrenează jucătorii în acest moment și ce consum energetic au și la ce riscuri se expun, chiar dacă sunt neplătiți! Hai să îi întreb pe cei care îi acuză pe jucători cât de mult s-ar expune ei dacă ar fi în locul jucătorilor și neplătiți. Sunt multe lucruri pe care suporterii, oamenii nu le știu și nu își pun problema. Să nu ai medic și să nu fii neplătit de patru luni? Ori ești inconștient, ori ești nebun, ori ești profesionist. Eu de asta îi admir.

„Spaniolii veneau la Săftica să își facă pașii pe aplicație!”

Ești un bun vorbitor de spaniolă. Ce impresie ți-a lăsat Cortacero?

– Mi-e frică ca spaniolii să nu fie români! Nu mă gândeam vreodată că niște spanioli ar putea să facă așa ceva în România! Nu credeam că voi trăi așa ceva! Eu îi asociam cu profesionalismul, dar au fost o dezamăgire foarte mare. Am discutat inclusiv cu în toamnă, când eram neplătit de cinci luni și am spus că vreau să plec la Astra! M-a sunat el să îmi spună să nu plec că se rezolvă, aceleași povești pe care le auzeam și de la .

Nu făceau nimic. Veneau pe la Săftica doar ca să își facă pașii, pe aplicație, pe telefon sau probabil aveau ceva ceasuri (n.r. râde). Nu au ajutat cu nimic. Ziceau că refac sala de forță, hotelul unde stăteau jucătorii. Doar vorbeau frumos, cu un accent așa de Andaluzia. Au făcut de la zero în jos și dacă nu era DDB-ul Dinamo ar fi murit 100%!

Vor pleca mulți jucători de la Dinamo?

– Nu cred că vor pleca 10-12 jucători. Conducerea nu cred că va permite asta, dar 4-5 jucători titulari cred că vor pleca: Anton, Sorescu, Fabbrini, Adam Nemec sau Puljic. Important e dacă se vor pune în loc jucători de aceeași valoare și de același caracter.