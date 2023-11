Gest extraordinar făcut de Răzvan Burleanu pentru Gica Dobrin la meciul cu Elveția

”Tricolorii” s-au impus cu 1-0 în fața celei mai puternice formații din grupă, au încheiat campania de calificare la Euro 2024 pe primul loc și fără înfrângere. Cu acest succes, trupa lui Edi Iordănescu și-a asigurat locul în pentru turneul final.

Gica Dobrin, invitată de Răzvan Burleanu la partida cu Elveția

Prezent în studio la cea mai nouă ediție a , Mihai Stoichiță a destăinuit faptul că Gica Dobrin, soția fostului mare fotbalist Nicolae Dobrin, a fost invitată de președintele FRF, Răzvan Burleanu, la meciul naționalei României cu Elveția de pe Arena Națională.

”Înainte de meci, Gica Dobrin, soția marelui Dobrin, a fost invitată de președinte, a primit un tricou cu numărul 8 și cu semnăturile jucătorilor de la echipa națională. A rămas și la meci. Nu-i prima oară că a mai fost odată cu Adrian Ilie acum câțiva ani de zile”, a declarat Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Gica Dobrin a ținut să mulțumească pentru gestul neașteptat pe care l-a făcut Răzvan Burleanu. ”Am rămas impresionată de invitația pe care mi-a făcut-o personal domnul Răzvan Burleanu pentru a participa la meciul de aseară. A fost o onoare să fiu parte la acest meci atât de important pentru Națională.

Domnii Burleanu, Bodescu, Stanciu și Stoichiță m-au făcut să mă simt ca fiind parte din aceeași familie. Nu am cuvinte să le mulțumesc! Sunt foarte fericită pentru victoria obținută. Am trăit meciul la fel de intens ca pe cel cu Israel. M-am rugat în timpul lor pentru a câștiga, la fel cum o făceam atunci când Gicu juca sau antrena.

Dar să știți că am simțit că vom câștiga aseară. Am știut că Gicu e alături de noi. Chiar după ce am primit tricoul de la Răzvan Burleanu, am intrat în loja care ne era destinată și pe televizorul de acolo am văzut cum tocmai marcase pentru naționala de tineret jucătorul cu numărul 8 (n.r. – Nicu Grameni).

În acel moment le-am zis tuturor că acesta este un semn de la Gicu și cu siguranță vom câștiga meciul de pe Arena Națională. Felicit pe această cale Echipa Națională, dar și Federația Română de Fotbal pentru această calificare și pentru că au dat un motiv de bucurie românilor”, a spus soția lui Dobrin, pe pagina de Facebook a clubului FC Argeș.

Hagi, explicații după îmbrățișarea cu Burleanu

La finalul partidei România – Elveția 1-0, care a încheiat preliminariile Euro 2024, Gică Hagi l-a îmbrățișat pe Burleanu, în ciuda faptul că între cei doi au existat mai multe animozități de-alungul timpului.

La FANATIK SUPERLIGA, ”Regele” a explicat că , în condițiile în care s-a obținut o performanță excepțională. Iar în astfel de momente trebuie felicitați toți cei care au contribuit.

Gică Hagi a dezvăluit că marele merit ala acestei calificări la Euro 2024 le aparține jucătorilor și staff-ului tehnic. El pentru faptul că a știut să se folosească de generația care a ajuns în semifinalele Europeanului U21 din 2019.

Drăguș, asemănat de Hagi cu Dobrin

Tot la FANTIK SUPERLIGA, ”Regele” le-a dat speranțe fanilor și încredere jucătorilor naționalei României că și să se depășească astfel performanța generației sale de la Mondialul din 1994.

Denis Drăguș este surpriza plăcută din lotul României în ultimele meciuri din preliminarii, iar Hagi a spus despre atacantul crescut la academia sa că pentru tehnica arătată pe teren.

