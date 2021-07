Gigi Becali anunță despărțirea de doi jucători aduși în vară la FCSB: ”Ondrasek și Vucur pleacă”

Vicecampioana României a suferit o umilință la Erevan, fiind de formația din Kazahstan.

Patronul „roș-albaștrilor” consideră că este din istoria fotbalului românesc, mai gravă decât eliminarea CFR-ului în fața lui Dudelange.

Doi jucători vor fi dați afară de Gigi Becali de la FCSB

Eliminarea surprinzătoare l-a înfuriat pe finanțatorul Gigi Becali, acesta anunțând că doi jucători aduși înainte de începerea sezonului, Zdenek Ondrasek și Stipe Vucur, vor părăsi deja echipa.

”Cred că jucătorii pe care i-am adus acum, o să plece, ce să fac. Eu așa voiam, dar dacă nu mai am jucători care să facă performanță, nu mai am. Ce să fac, am cei mai buni jucători. Nu pun alt antrenor, nu are vină antrenorul, că jucătorii nu vor să alerge.

Am vorbit și cu Meme, Ondrasek și Vucur pleacă. Unde erau ceilalți, dar cum să nu dea cu capul în minge? Trece pe sub minge, zici că era vrăjitorie. Niciunul nu punea piciorul cu adevărat, cu bărbăție, niciunul nu a fost. Au luat la mișto fotbalul, așa a fost”, a declarat Becali la Pro X.

Coman, singurul lăudat de patron

De furia patronului nu a scăpat nici Olimpiu Moruțan, cel care a ratat singura lovitură de pedeapsă, chiar dacă despre mijlocașul FCSB-ului s-a tot scris în ultima perioadă că este foarte aproape de un .

Un alt jucător criticat vehement de Gigi Becali a fost portarul Andrei Vlad, cel care a comis o la primul gol al formației Șahtior Karagandy. În minutul 11, Bukorac a șutat din marginea careului de 16 metri, iar Vlad a scăpat mingea în față deși balonul era ușor de reținut. Ghinionul portarului a fost că cel care a urmărit foarte atent faza a fost Gabyshev, acesta ”înțepând” mingea în plasă din 7 metri.

Singurul jucător pe care patronul ”roș-albaștrilor” l-a lăudat după această eliminare a fost Florinel Coman, care a marcat . Atacantul nu mai înscrisese de la un joc cu UTA Arad, scor 3-0, disputat la 5 decembrie 2020, în sezonul regulat din Liga 1.

Ondrasek, pus în umbră de transferurile lui Mamut și Burlacu

Atacantul Zdenek Ondrasek a intrat în grua lui Gigi Becali chiar de la primul joc în tricoul lui FCSB. Chiar dacă cehul a jucat doar o repriză cu FC Botoșani, în prima etapă din Liga 1, latifundiarul din Pipera, anunța atunci că s-a lămurit și cu acest jucător.

A doua zi, patronul vicecampioanei României s-a răzgândit și a spus că , acesta urmând să-și poată dovedi calitățile în următoarele partide.

Însă, după ce i-a transferat pe Ivan Mamut și Andrei Burlacu de la Universitatea Craiova, Gigi Becali a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că FCSB .