Gino Iorgulescu, suspect de infarct! Cât de gravă e starea de sănătate a președintelui LPF

Dumitru Dragomir a dezvăluit la o ediție precedentă a emisiunii ”Profețiile lui Mitică” că , totul fiind condus de șeful FRF, Răzvan Burleanu.

Gino Iorgulescu se pare că a suferit un infarct

Gino Iorgulescu a fost măcinat de probleme în ultimii ani, după ce fiul său a produs un accident teribil soldat cu moartea unui om și care , iar de curând se pare că președintele LPF a suferit un infarct.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist în vârstă de 67 de ani s-a simțit rău zilele trecute și a avut nevoie de intervenția medicilor pentru a fi stabilizat, însă s-ar putea să treacă printr-o nouă intervenție chirugicală la inimă.

Gino Iorgulescu a mărturisit că nu știe exact ce s-a întâmplat, deoarece medicii nu i-au oferit prea multe informații din dorința de a-l proteja, dar nu exclude varianta să fi suferit un infarct ușor.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

”Acum mă simt binișor, ok. Am deja un stent și se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament. Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și celorlalte probleme de sănătate pe care le am.

Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină sub control permanent”, a declarat Iorgulescu, pentru .

ADVERTISEMENT

Președintele LPF are probleme și la coloană

Nu sunt singurele probleme de sănătate pe care le are Gino Iorgulescu, care a anul trecut a stat internat în spital mai mult de o lună din cauza unei infecții pe care o are la coloana vertebrală.

”Trebuie să-mi fac analizele că am o infecție la coloană, din cauza căreia am stat anul trecut în spital o lună și jumătate”, a mai spus actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

ADVERTISEMENT

FANATIK , firma eAD şi LPF bătând palma pentru o sumă de 33 de milioane de euro pe an, o creştere cu 4,5 milioane faţă de prezentul contract.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă suma a crescut, Dumitru Dragomir a susţinut că multe cluburi din SuperLiga sunt nemulţumite de noul contract, considerând că Gino Iorgulescu putea obţine mai mulţi bani din acest contract. În direct la “Profeţiile lui Mitică”, fostul şef al Ligii susţine că .