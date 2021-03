Ionuț Lupescu îl propune pe Cornel Dinu la Dinamo: „DDB trebuie să schimbe strategia”

Ionuț Lupescu este colaborator al Federației de Fotbal din Arabia Saudită, dar și membru al programului DDB. El a făcut un set de recomandări celor din board-ul organizației.

Fost idol al fanilor din Ștefan cel Mare și crescut în „Groapă”, Ionuț Lupescu este de părere că alb-roșiii ar trebui să renunțe la jucătorii străini și să se bazeze pe oamenii formați în spiritul clubului.

El s-a exprimat și cu privire la procesul inițiat de Pablo Cortacero contra celor din DDB, dar și despre situația lui Magaye Gueye, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că a fost depistat pozitiv cu cocaină.

Ionuț Lupescu îl propune pe Cornel Dinu la Dinamo: „Să se facă un sfat al bătrânilor”

Membru al programului DDB și rămas atașat de clubul din Ștefan cel Mare, la care a crescut și alături de care a realizat cele mai importante performanțe ale carierei, Ionuț Lupescu știe ce trebuie să facă fanii-acționari pentru ca echipa alb-roșie să aibă un viitor.

„Când eram la FRF, am făcut o mare greșeală. L-am întâlnit pe profesorul Angelo Niculescu, pe când avea vreo 85-87 de ani, dar era verde! Analiza extraordinar fotbalul românesc și mi-a părut rău că nu l-am luat consilier. Dacă nu ai bătrâni, să ți-i cumperi. De bine, de rău, la Dinamo au fost, totuși, jucători exemplari, atât ca fotbaliști, antrenori și conducători. Aș sfătui pe cei din board-ul DDB să ia legătura și să se apropie cât se poate de mult, în special în partea tehnică și sportivă cu profesioniștii din istoria lui Dinamo.

Și eu am avut divergențe cu Cornel Dinu, dar este singurul care analizează perfect absolut totul. Că îi mai place lui să înflorească puțin… ăsta este stilul lui și este de admirat. Dar când ai un om care are o experiență și o competență în astfel de situații, ar trebui să fie mai implicat. Trebuie lăsate toate dușmăniile la o parte. Știu că domnul Dinu are o anumită vârstă și poate nici el nu vrea să fie atât de implicat, dar eu mă gândesc la el, la Ionel Augustin, la Costel Orac.

Să se facă un sfat al bătrânilor, poate, oameni care să se ocupe de partea tehnică, să pună un antrenor pe care îl aleg ei și să se ocupe de scouting, de aducerea și creșterea jucătorilor. Fiecare cu un sfat. Este mult mai important decât să aduci un director sportiv. Nu ai nevoie să aduci pe altcineva când ai oameni care au o astfel de experiență, dinamoviști. Am dat câteva exemple, dar mă gândesc și la Țețe Moraru, care își poate da cu părerea despre portari și sigur cunoaște toți juniorii de calitate din România.

Nea Mircea Lucescu este la Dinamo Kiev, dar și el ajută cum poate. Eu sunt aici, sunt sub contract, nu pot ajuta mai mult deocamdată. Dar sunt oameni care sunt în România și ar trebui implicați”, a spus Lupescu într-un interviu acordat jurnalistului Ovidiu Ionescu.

Lupescu este de părere că inclusiv Jerry Gane ar putea fi ajutat de un astfel de „sfat al bătrânilor”: „Sunt o grămadă de oameni care sigur ar dori să participe la club, pentru binele lui Dinamo. Mari fotbaliști, mari antrenori, care sigur ar putea să ajute. Îl cunosc pe Jerry Gane. Nu îl cunosc prea bine ca antrenor, știu că a fost o bună perioadă secund. A rămas principal datorită conjuncturii, e bine că a rămas cineva acolo. Trebuie ajutat, cu siguranță. Antrenorul răspunde de rezultate, știe toată lumea acest lucru. Sunt prea departe de fenomenul Dinamo acum ca să mă pot exprima despre Jerry Gane. Cred că trebuie analizat. Sunt oameni competenți, iar acest sfat al bătrânilor poate analiza toate aceste lucruri”.

3 titluri de campion și 3 Cupe ale României a câștigat Lupescu la Dinamo;

Ce așteptări are de la procesul cu Pablo Cortacero: „Autoritățile să protejeze Dinamo!”

În data de 18 martie se așteaptă o decizie a tribunalului ăn procesul inițiat de Pablo Cortacero contra actualului Consiliu de Administrație al lui Dinamo. Spaniolul contestă toate deciziile luate la club în ultimele luni, de când a pierdut controlul, iar Ionuț Lupescu speră ca instanța să nu îi va da dreptate.

„Știu că este un proces cu spaniolii, săptămâna viitoare. Sperăm ca autoritățile statului să realizeze că avem de a face cu infractori. Am mai văzut exemplele astea chiar și în Elveția, iar autoritățile au luat măsuri. Nu e neapărat vorba că e Dinamo, putea să fie Steaua, Rapid, Craiova, Timișoara. Aceste branduri trebuie apărate. Nu e vorba doar despre fotbal, sunt cluburi sportive și au dat mari sportivi pentru România. E foarte important să vedem cum putem, din punct de vedere juridic să putem să decidem.

Am mai spus și când a venit Pablo Cortacero și acum câteva luni. Nu vreau să mă repet. Au fost oameni și oameni care au venit, au girat. Unii au vorbit înainte despre organigrama și structura tehnică, după care au dispărut. Numai de oameni de bine a avut parte clubul acesta. Dinamo a avut parte numai de cămătari și e păcat”, a mai spus „Kaiserul”.

August 2020 este luna în care Dinamo a căzut pe mâna lui Pablo Cortacero;

Ce alte sugestii mai are pentru DDB: „Asta ar trebui să fie strategia”

Pe lângă includerea fostelor glorii în organigrama clubului, pe zona tehnică, Ionuț Lupescu crede că fanii din DDB ar trebui să renunțe la ideea de a aduce jucători străini și să se axeze exclusiv pe tineri crescuți în România, care să înțeleagă ce reprezintă Dinamo.

„Dinamo ar trebui să se axeze pe copii și juniori din România. Sigur că îți trebuie și câțiva jucători cu experiență, români, cum ar fi Paul Anton. Cu siguranță, sunt jucători pe lângă care tinerii ar putea crește. Dar cred că aceasta ar fi și din punct de vedere financiar o soluție. De asemenea, cred că ar trebui să fie implicați oameni care au o experiență în acest domeniu sportiv.

E pentru prima oară când suporterii fac ceva ce nu s-a petrecut vreodată în România. Și aici mă includ și eu, pentru că sunt parte din program. Toți încercăm să salvăm clubul, important e să găsim soluții pentru licență. Personal, aș vrea ca pe viitor să se schimbe strategia și gândirea în privința fotbalului la Dinamo. Nu pot fi împotriva străinilor, am stat toată viața prin străinătate.

Marea majoritate a timpului am lucrat în străinătate. Numai că acum, la Dinamo, este o situație specială. Eu cred că aducând foarte mulți străini pe salarii mari, cel puțin pe hârtie, că nu știm dacă s-au mai și plătit după, a fost o strategie foarte proastă

Sunt suporteri din toată lumea care ajută și vor fi în continuare și mai mulți. Important e ca cei din structura DDB să se gândească mai bine pe cine pun în funcții, cum fac lucrurile și să aibă altă strategie. Nu știu dacă e viziunea corectă. Dinamo a mai trecut prin așa ceva în anii 90. Cred că trebuie apelat la oamenii care au mai fost în astfel de situație și au reușit să facă Dinamo să revină la ce au fost”, a subliniat Lupescu.

7 străini sunt legitimați la Dinamo în prezent;

Îl desființează pe Magaye Gueye: „Trebuia să vă dați seama de atunci”

„Kaiserul” a vorbit și despre scandalul apărut la Dinamo pe parcursul acestei săptămâni. Magaye Gueye a fost depistat pozitiv cu cocaină cu ocazia controlului efectuat de ANAD la meciul din Cupa României, cu FCSB. Lupescu susține că lipsa de seriozitate a fotbalistului a fost evidentă încă de la scandalul videoclipului din jacuzzi.

„Numai cineva care era sub influența unor substanțe putea să pună astfel de videoclipuri. Trebuia să vă dați seama de atunci. Este treaba lui, clubul a avut de suferit, el o să aibă probabil de suferit. Marea problemă este cum a fost adus aici și cred că cei care l-au transferat ar fi trebuit să fie mult mai atenți la calitățile lui umane. Cred că Dinamo se va despărți de el.

E normal, știți cum i s-a întâmplat și lui Mutu la Chelsea. Sigur că e deranjant că se fac eforturi financiare imense, iar din partea jucătorilor nu vezi responsabilitate. E normal, ei sunt jucători străini și e foarte greu să înțeleagă ce se întâmplă la Dinamo jucătorii care nu sunt crescuți la club și care nu sunt din țară.

Dinamo trebuie să învețe din asemenea lucruri și pe viitor să ne concentrăm pe jucători români. Sunt sigur că există potențial. Trebuie să îi cauți, dar problema lui Dinamo este că nu a avut o echipă de tehnicieni care să vadă ce se întâmplă în propria pepinieră și prin țară”, a mai punctat Lupescu.

3 goluri a dat Magaye Gueye pentru Dinamo, în acest sezon;

Când se întoarce la Dinamo: „Am vorbit cu suporterii”

Nu în ultimul rând, fostul oficial al Federației Române de Fotbal și angajat al UEFA a vorbit despre o posibilitate revenire acasă, în Ștefan cel Mare. Lupescu spune că, momentan, nu se pune problema unei reveniri la Dinamo, dar nu exclude o astfel de variantă pentru viitor.

„O să mă întorc și să ajut Dinamo, dar asta doar dacă vor dori și oamenii. Am vorbit și cu suporterii, sau cei care conduc programul DDB. Au venit la mine să îmi propună să conduc programul. Le-am spus că nu pot eu, dar oameni precum Cristi Hîldan sau Marius Niculae sunt în țară și ar putea să ajute foarte mult. S-au decis, până la urmă cu Cristi Hîldan, dar mă tot tatonează.

La fiecare 6-7 luni mă tot sună cineva, dar deocamdată am contract și sunt aici. Important este să găsească o soluție în ceea ce privește nelămuririle legate de cine este patornul echipei, cine finanțează cu adevărat echipa. Mi-aș dori să fie un program prin care Dinamo să fie 100% al suporterilor. Atunci, dacă e pe un model spaniol sau din alte țări europene, cu experiență mai mare, mă voi gândi. Deocamdată, lucrurile sunt destul de complicate și la Dinamo”, a încheiat fostul mijlocaș.