Istvan Kovacs a primit un nou meci important. Va arbitra în play-off-ul Euro 2024

Cotat ca fiind cel mai bun arbitru din fotbalul românesc la momentul actual, Kovacs și-ar dori ca la încheierea carierei să rămână în fotbal. El a mărturisit că și chiar s-a înscris la un curs în acest sens.

Istvan Kovacs, delegat în play-off-ul Euro 2024

Însă până la acel moment mai este cale lungă, așa că Istvan Kovacs are treabă în lumea arbitrajului. UEFA l-a desemnat să conducă întâlnirea Țara Galilor – Finlanda, una din semifinalele play-off-ului Euro 2024.

Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene și de al patrulea oficial Tobias Stieler, din Germania. În camera VAR se vor afla Marco Fritz, din Germania, și Cătălin Popa.

Meciul Țara Galilor – Finlanda se va disputa joi, 21 martie, de la 21:45, la Cardiff. Învingătoarea din acest meci va juca finala play-off-ului, în 26 martie, împotriva selecționatei care va triumfa din duelul Polonia – Estonia.

Kovacs, criticat din toate părțile

Istvan Kovacs este bine văzut la UEFA și mai marii arbitrajului continental au decis să-l trimită săptămâna trecută la partida Villarreal – Olympique Marseille, din manșa secundă a optimilor de finală ale Europa League.

Însă, delegarea arbitrului român a fost criticată de ambele tabere. Primii care au reacționat au fost conducătorii clubului francez, care au trimis o în urma desemnării lui Kovacs.

De asemenea, antrenorul lui Villarreal, Marcelino Garcia Toral, s-a arătat , pe care îl consideră vinovat de eliminarea lui Marseille, fosta sa echipă, din preliminariile actualului sezon de Champions League.

Însă, ”centralul” din Carei are probleme și în fotbalul intern. Patronul clubului Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, a făcut o petiție la CCA în care .

”Am trimis un act prin care am cerut ca, dacă nu este necesar, să nu mai fie delegat la meciurile noastre. Am primit un răspuns că se vor analiza fazele, dar am rămas cu răspunsul. Ar fi timpul să se întâmple ceva, dar eu cred ca vom rămâne cu actul respectiv. Din păcate, nu avem ce să facem”, a declarat Dioszegi.