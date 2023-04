Jucătorii de la FCSB, gest emoționant pentru copiii cu probleme medicale. Ce spital au vizitat. Video + foto

Acțiunea vicecampioanei României a venit la mai puțin de 48 de ore după , în etapa a 3-a a play-off-ului din SuperLiga.

Copiii de la un spital din Capitală, vizitați de jucătorii de la FCSB

Trei dintre cei mai importanți jucători de la FCSB, Risto Radunovic, Andrei Cordea și Octavian Popescu, au fost în vizită la copiii cu probleme medicale care sunt internați la Spitalul Marie Sklodowska Curie din București.

Cei trei fotbaliști s-a fotografiat cu micuții care suferă de diferite afecțiuni și le-au împărțit pungi cu cadouri înaintea Paștelui. Copiii au primit fulare, pixuri și alte obiecte cu însemnele clubului, dar și încălțăminte.

”La invitația prietenilor și partenerilor de la Cetatea Voluntarilor Arad, Risto Radunovic, Andrei Cordea și Octavian Popescu le-au făcut marți o surpriză de Sărbători copiilor din secția de hemodializă a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Marie Sklodowska Curie.

Cei trei le-au oferit cadouri micuților fani, în cadrul unei acțiuni realizate în colaborare și cu Liceul Româno-Finlandez, precum și retailerii Cora Romania și Decathlon România. Clubul nostru le mulțumește tuturor celor implicați în această acțiune pentru modul extraordinar în care tratează cauzele umanitare în general!”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a clubului din SuperLiga.

Becali, așteptat de jucători în vestiar

Cu șapte etape înainte de finalul sezonului, FCSB se află pe locul 3 în clasamentul din SuperLiga, la cinci puncte de liderul Farul Constanța și la unul singur de CFR Cluj, campioana en-titre.

În ciuda acestui handicap, fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a dezvăluit la ”Profețiile lui Mitică” că și a explicat și cum se poate întâmpla acest lucru.

Pentru FCSB urmează marele derby cu Farul Constanța, din etapa a 4-a a play-off-ului din SuperLiga, programat luni, 17 aprilie, de la ora 20:30, iar Gigi înainte de jocul pe care îl consideră decisiv în lupta la titlu.

Fundașul stânga Risto Radunovic a precizat că . ”Și noi am discutat că prima repriză nu a fost bună. În partea a doua am jucat ceva mai bine și am reușit să marcăm. Orice încurajare care va veni din partea patronului ne va prinde bine”, a declarat muntenegreanul.

