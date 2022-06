Laurențiu Reghecampf e mai tare în afaceri decât la fotbal! Câte sute de mii de euro a făcut după divorțul de Anamaria Prodan. Exclusiv

În ciuda frecușurilor și scandalurilor generate de divorțul de Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf pare să treacă printr-o perioadă cât se poate de fastă din punct de vedere financiar. Plecat, la dorința patronului de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf și-a găsit imediat o nouă echipă, Neftchi Baku din Azerbaijan, acolo unde este plătit regește. Dar, pe lângă sumele încasate ca antrenor, Reghe face bani serioși și din afacerea pe care o deține de ani buni deja.

Laurențiu Reghecampf a dat lovitura în afacerile din afara sportului

Cu ceva timp în urmă, Laurențiu Reghecampf povestea că una dintre afacerile pe care le are a început mai mult dintr-o joacă. Doar că, de-a lungul anilor, joaca de-a fermierul s-a transformat într-o treabă destul de serioasă, iar Reghe a început să se ocupe de dezvoltarea business-ului.

”Am făcut ferma, am început să fac pentru mine. Mă îngrășasem foarte mult, ajunsesem pe la 94 – 95 de kilograme. Am făcut niște analize în Abu Dhabi, antrenam atunci acolo, și mi s-a spus că mănânc foarte multă carne și multe lucruri care nu-mi fac bine.

Am început să fac ferma asta cu gândul că vreau să mănânc ceva sănătos, ceva de la mine. Am început cu câteva găini, vaci, porci, oi, așa, de fun și am ajuns acum să am în jur de o mie de animale, poate mai mult. E o fermă foarte mare, e și un abator” a spus .

Iar acum, după cinci ani de activitate în domeniul creșterii animalelor, Laurențiu Reghecampf are toate motivele să fie fericit. Nu de altceva, dar este primul an în care antrenorul a dat lovitura cu firma pe care o deține.

Reghe, profit din animale cât salariul de antrenor de la Craiova

Conform datelor financiare depuse la ANAF de firma Reghe Ranch și consultate de FANATIK se poate vedea că actualul antrenor al echipei Neftchi Baku se pricepe și la afacerile din afara sportului. Mai ales când vine vorba de o pasiune pe care și-a ținut-o.., ascunsă.

Compania, înființată în noiembrie 2017 a reușit, pentru prima oară de la înființare, să obțină profit. Este adevărat, cifra de afaceri nu este deloc impresionantă, conform datelor consultate, dar profitabilitatea companiei este de necontestat.

Astfel, conform bilanțului depus, cifra de afaceri pentru anul fiscal 2021 este de doar 1.528 de lei. În schimb, profitul a fost uriaș, semn că animalele ”păstorite” de Laurențiu Reghecampf au început să producă la modul serios după cei cinci ani de la înființarea fermei.

Mai exact, Laurențiu Reghecampf a anunțat un profit de 671.631, adică în jur de 135.000 de euro. Adică o sumă comparabilă cu ce a câștigat la Craiova, ca antrenor, acolo unde încasa, lunar 15.000 de euro și unde a petrecut un an, suma încasată de el fiind undeva în jurul a 150.000 de euro, bani la care, evident, se adaugă primele și bonusurile.

Laurențiu Reghecampf, afacere de zile mari cu azerii de la Neftchi Baku

Laurențiu Reghecampf, la câteva zile după ce s-a despărțit de Universitatea Craiova la dorința lui Mihai Rotaru, patronul echipei, a semnat cu azerii de la Neftchi Baku. Conform informațiilor FANATIK, , el încasând, lunar, în jur de 40.00 de euro, aproape de trei ori mai mult decât la Craiova.

Între timp, între femeia de care vrea să divorțeze, s-au stabilit și câteva chestiuni administrative cu privire la pensia alimentară pe care ar avea să o plătească pentru copilul pe care îl au împreună.

Conform informațiilor noastre, Laurențiu Reghecampf ar avea de plătit o pensie alimentară care se ridică la maximum 33% din veniturile sale curente, adică va achita, lunar, în jur de 13.000 de euro după ce instanțele de judecată vor lua la cunoștință salariul pe care îl are.

În altă ordine de idei, conform datelor obținute de FANATIK, împart încă o serie de firme. Cu toate acestea, până la ora publicării acestui material, firmele pe care le au împreună nu au depus niciun bilanț financiar pentru anul 2021.

Laurenșiu Reghecampf, divorț cu scandal de Anamaria Prodan

Așa cum FANATIK v-a informat în exclusivitate, . Despărțirea lor a avit loc, efectiv, anul trecut, după ce s-a aflat că actuala parteneră de viață a antrenorului este însărcinată, actele de divorț fiind însă depuse în acest an.

De-a lungul lunilor petrecute despărțiți, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au făcut, adeseori, schimb de replici acide. Cu toate acestea, în compania Corinei Caciuc, femeia care, spune el, i-a adus fericirea.