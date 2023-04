Leo Messi, gest impresionant pentru un fan care l-a așteptat 10 ore în fața casei: ”Îmi tremura braţul ca niciodată”

Magia superstarului la campioana din Ligue 1 pare să apună, iar fanii de pe Parc des Princes au fost primii care au înțeles acest lucru și la ultimele meciuri din campionat.

Superbul gest făcut de Leo Messi pentru un fan

Mai mult cu gândul la plecarea de la PSG în ultima perioadă, Leo Messi a arătat că nu și-a pierdut nicio secundă omenia și a făcut un gest extraordinar pentru un fan care l-a așteptat 10 ore în fața casei pe care o are în Franța.

Conform publicației , Juan Polcan, jucător al echipei de futsal IBS Le Crete din Italia, și-a luat două zile libere și a plecat în Franța pentru a-și îndeplini visul de a-l întâlni pe campionul mondial.

După ce a strâns mai multe informaţii, fanul a reuşit să găsească adresa jucătorului de la PSG. S-a ”plantat” în fața impresionantei vile și a aşteptat aproape 10 ore înainte de a ajunge să-și cunoască idolul.

”Am vorbit cu multă lume a-i afla adresa, dar din respect nu am de gând să vă spun. Am căutat pe internet, dar nu există literalmente nicio urmă. Am reușit să o obțin de la un frizer care a fost să-l viziteze și care locuiește la Paris. Nu mi-a spus exact, dar mi-a dat indicii. Când am ajuns în zonă, la ora 8 dimineața, mi-a luat aproximativ 45 de minute să o găsesc”, a declarat Polcan.

Cum a ajuns să-l întâlnească pe Messi

Se pare că ziua a fost una plină de peripeții pentru jucătorul de futsal. Soția lui Messi, Antonela Roccuzzo, i-a promis în jurul prânzului, când a plecat cu mașina de acasă, că va avea ocazia să-și întâlnească idolul. Doar că la întoarcere nu l-a mai băgat în seamă, iar un agent de pază i-a spus să plece pentru că altfel va chema poliția.

Doar că acesta a trecut peste amenințări și a continuat să spere că va reuși să-și vadă idolul în carne și oase. Iar visul a devenit realitate când peste câteva ore Antonela a deschis ușa și i-a făcut semn să vină în casă.

”Primul lucru pe care îl văd este Messi stând în faţa mea în pantaloni scurţi şi papuci. A fost un moment incredibil. I-am spus cât de mult îl iubesc, am făcut pozele, a semnat tricoul clubului de futsal unde joc, m-a îmbrăţişat şi mi-a semnat un autograf pe braţ.

Atunci mi-am dat seama cât de nervos eram, îmi tremura braţul ca niciodată şi Lionel m-a liniştit pentru ca autograful să decurgă cât mai bine. Obiectivul meu nu este să devin viral sau ceva de genul acesta. Vreau ca oamenii să descopere cine este Messi, simplitatea, smerenia lui”, a scris fanul, pe contul de Instagram.

Unde va juca Messi din vară?

Contractul lui Messi cu PSG expiră la vară, iar Al Hilal a încercat să profite de situația tulbure de la clubul francez și i-a făcut o ofertă colosală cu un salariu de 400 de milioane de euro. În ciuda faptului că ar fi devenit cel mai bine plătit fotbalist din toate timpurile, se pare că saudiților.

În aceste condiții, alternativa cea mai vehiculată este . Președintele Joan Laporta și restul conducerii catalane caută soluții pentru a-l readuce pe argentinian pe Camp Nou.

Deși tatăl jucătorului a afirmat răspicat că , conducătorii catalanilor vorbesc tot mai mult în spațiu public despre o posibilă revenire a lui Messi.

Mai există informații și că jucătorul este dorit insistent de Inter Miami în MLS, iar ultimul club care s-a înscris pe lista doritorilor este River Plate. Președintele clubului argentinian a dezvăluit că , dar a recunoscut că acest lucru este extrem de dificil pentru că nu-i poate oferi condițiile financiare din Europa.