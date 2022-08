Margherita de la Clejani nu e singura. Mai multe vedete din România, atacate în stradă: „Am trăit un coșmar”

Celebritatea are costurile ei, iar unele dintre vedetele din România au simțit acest lucru pe propria piele. Miercuri, 17 august, Margherita, fiica lui Ioniță și a Vioricăi de la Clejani, a fost înjunghiată chiar în timp ce se plimba pe stradă. Cazul său nu este unul singular, căci de-a lungul timpului, mai multe nume celebre au trecut prin situații similare, care le-au pus viața în pericol.

Vedeta atacate în public. Celebritatea nu le-a salvat de oamenii răi intenționați

Margherita de la Clejani a fost la un pas de tragedie în seara zilei de 17 august când, În timp ce se plimba pe stradă un bărbat aflat pe o trotinetă a înjunghiat-o în zona pieptului, cu o lamă de bisturiu.

Fiica lui Ioniță și a Vioricăi de la Clejani se află în afara pericolului, rănile provocate de agresorul său fiind unele minore. De altfel, aceasta a refuzat să rămână internată la Spitalul Universitar din Capitală, acolo unde i s-au acordat primele îngrijiri medicale.

Marga nu este singura celebritate din România care a căzut pradă furiei unor oameni rău intenționați. De-a lungul timpului, nume celebre din showbiz au trecut prin clipe cumplite, fiind atacate chiar în spațiul public.

Cristina Joia, de la Visuri la Cheia, bătută cu bestialitate în București

În luna noiembrie a anului 2020, Cristina Joia a fost protagonista unei întâmplări care i-a schimbat cu mult cursul vieții în perioada ce a urmat. În timp ce se afla la cumpărături, într-un supermarket din Capitală, vedeta i-a atras unei femei atenția asupra faptului că a parcat neregulamentar și a blocat intrarea în magazin.

Deranjată, aceasta a devenit agresivă verbal, În urma incidentului, arhitecta a avut nevoie de spitalizare și a trecut prin mai multe operații estetice.

„Dacă mi-ar fi dat un simplu pumn, nu ar fi fost atât de grav. Sunt practic tăiată şi oasele din interior secţionate. Doar pentru că i-am spus că nu parchează cum trebuie.

Acum îmi e teamă, mă gândesc că o să merg pe stradă şi o să afle că…. am început să fim conduşi de clanuri de interlopi şi să îţi fie frică pentru să iei poziţie în ceva ce crezi. Nu mi se pare normal să nu mai mergi doi metri şi să parchezi regulamentar”, a susținut, în trecut, Cristina Joia.

pedeapsă pe care nu a fost nevoie să o ispășească, însă, deoarece are în grijă trei copii și o mamă bolnavă. Totodată, ea a fost obligată să-i plătească Cristinei Joia daune morale de 10.000 de euro și cheltuielile medicale în valoare de aproximativ 8000 de lei.

Fiica lui Adrian Enache, atacată cu un cuțit de portarul blocului în care locuia

În anul 2014, Diana, fiica lui Adrian Enache, a trăit spaima vieții sale. Tânăra, pe atunci în vârstă de 17 ani, a fost atacat de portarul blocului în care locuia. Bărbatul de origine libaneză, care a vremea respectivă avea 46 de ani, i-a provocat mai multe răni cu un cuțit, pe mâini și în zona gâtului.

Diana îi ceruse ajutorul deoarece rămăsese fără lumină în casă. Agresorul a fost condamnat la 5 ani de închisoare, iar în 2020 a fost eliberat.

Adrian Enache nu a putut trece peste acel moment și a dezvăluit chiar că a fost la un pas să-i facă de unul singur dreptate fiicei sale.

„M-am speriat tare când a fost Diana în pericol, cu libanezul. Atunci a fost îngrozitor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am fost aproape de omul ăla că sigur durerea îmi lua mințile și făceam o nefăcută.

La tribunal aveam o privire de ucigaș și libanezul se uită la mine și spunea ‘șefu’, iartă-mă, eram în Ramadan, nu știam ce fac!’. Era să-l strâng de gât acolo, la tribunal. Nu vreau să știu ce se întâmpla dacă eram acolo în seara aia, când mă enervez am o forță nebănuită, o ia adrenalina razna”,

Andreea Tonciu și soțul său, Daniel Niculescu, amenințați cu un cuțit. Fiica vedetei a fost martoră la eveniment

În 2020, Mai mult, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a mărturisit că bărbatul i-a amenințat cu un cuțit.

„În 2020 mergi cu mașina în trafic și te ia lumea la bătaie și ne atacă cu cuțite. În ce lume trăim, fraților? Unde suntem noi aici, în junglă?

Oameni de ăștia nebuni mi-au atacat soțul, eu eram cu copilul în mașină. Nu este posibil așa ceva!”, spus Andreea Tonciu la momentul respectiv, pe o rețea socială.

Bianca Adam a fost lovită cu o bară de metal, în plină stradă

de un bărbat supărat că i-ar fi spart o bucată de marmură atunci când a parcat.

cunoscută sub numele de Tequila a povestit totul într-un videoclip pe care l-a publicat pe internet. În urma incidentului, iubitul vloggeritei a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„A sărit la bătaie, m-a împins, mi-a smuls telefonul din mână, Brandi l-a prins de umeri. Eu nu mai aveam telefon, moment în care am scos spray-ul, el îl ataca pe Brandi.

Am fugit foarte tare, iar el a aruncat cu telefonul în Brandi și i-a spart capul”, a dezvăluit Bianca Adam.

Amalia Bellantoni, lovită brutal în mijlocul străzii

chiar în mijlocul străzii. Aceștia au bătut-o atât e tare încât fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a fost dusă cu ambulanța la spital. Ea a avut nevoie de perfuzii, iar mâna i-a fost băgată în ghips.

„Nu am crezut vreodată, credeți-mă, că părul se poate smulge pe viu. Nici eu, până ieri, nu am considerat că cineva poate să smulgă altcuiva părul din cap. Eu am văzut doar în filmele de groază. Aceste lucruri îngrozitoare le-am trăit eu, pe pielea mea.

Niște persoane, soț și soție, împreună cu alți vecini au dat cu mine de pământ. Nu știu cum se numesc, dar vin în vizită lângă noi. Că sunt prea vedetă. A început să mă tragă de păr și a sărit și soțul ei pe mine.”, a declarat Amalia Bellantoni pentru România TV.

Un bărbat mascat a atacat-o pe Roxana Vașniuc în scara blocului

Roxana Vașniuc a fost atacată cu un cuțit, în scara blocului în care locuia. Totul s-a întâmplat în 2020, iar vedeta a dezvăluit că a trăit un adevărat coșmar.

„Când mă întorceam de la emisiune și am ajuns în fața blocului, am trăit un adevărat coșmar din care nu reușesc să-mi revin. Era un domn în fața blocului și, inițial nu mi s-a părut ceva periculos.

În timp ce urcam scările, am fost prins de picior. M-am întors și am văzut un bărbat cu cagula pe față. Apoi, i-am simțit lama cuțitului rece”,

Vedeta a fost salvată de un vecin, care a deschis ușa apartamentului. Totuși, a doua zi, agresorul a revenit și i-a lăsat în fața locuinței scheletul unui animal mort.

Oana Zăvoranu și soțul său, amenințată cu un cuțit, în trafic

La începutul anului în curs, în timp ce se întorcea cu soțul său, Alex, din vacanță, Oana Zăvoranu a fost amenințată cu un cuțit, în trafic. Vedeta a depus două plângeri penale împotriva agresorului.

„Un individ ne-a blocat drumul. Credeam că vrea să vrea să facă stânga pe o stradă laterală, dar era supărat că voiam să intrăm într-o depășire. Am revenit înapoi pe banda noastră.

La vreo trei- patru metri după ce am încercat prima manevră, am încercat din nou să intrăm în depășire, din nou, s-a pus de-a curmezișul, blocând și linia cealaltă de acces. A ieșit din mașină și cu un cuțit a început să ne amenințe pe mine și pe soțul meu, care era la volan”,