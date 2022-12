Nunțile anului 2022. George Simion și Ilinca, însoțiți de ”tot poporul” la Măciuca; Armin Nicoară și Claudia, mare petrecere la Timișoara

Anul acesta și-au pus pirostriile mai multe celebrități de la noi, nunțile lor ocupând spații întregi de emisie la televizor și dând motive de bârfă și în mediul online.

George Simion, nuntă ca o serbare câmpenească, la Măciuca

De departe, cea mai fastuoasă nuntă, dacă e să ne luăm strict după numărul de participanți și porțiile de mâncare, a fost cea a politicianului George Simion cu Ilinca.

Liderul AUR a ales să facă o nuntă la care să petreacă ”tot poporul”, în localitatea Măciuca din județul Vâlcea, pe 27 august 2022. Simion și Ilinca și-au unit destinele în fața a sute de persoane strânse la bisericuța din dealul satului și au petrecut apoi cu cei peste 10.000 de invitați, aduși cu autocarele de partid din toată țara.

FANATIK a transmis cele mai tari imagini de la evenimentul anului, stând de vorbă cu invitații și în mod special cu cei doi miri. George și Ilinca au dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, câteva din secretele relației lor, expusă în vară în văzul tuturor.

„Ne-am cunoscut când ea era voluntar în campania mea de la europarlamentare, în 2019, când am fost candidat independent. Nu ne-am observat reciproc pe atunci”, a povestit Simion pentru FANATIK.

„Ilinca este iubita perfectă, dragostea așteptată. M-a cucerit deșteptăciunea, istețimea. Eu am fost cu multe fete, dar vă spun, frumusețea este trecătoare. La 40 de ani, ce faci? Că se duce frumusețea. Eu vreau să fac copii cu cineva care este o mamă bună, inteligentă, cu o parteneră. Nu pot să fiu cu o fată care nu gândește”, ne-a mai dezvăluit politicianul.

Armin și Claudia au încins atmosfera pe străzile din Timișoara

Peste o lună, voia bună s-a mutat la Timișoara, capitala muzicii de petrecere a toamnei lui 2022! Armin Nicoară și Claudia Puican au făcut cununia religioasă la Catedrala Ortodoxă din orașul de pe Bega, însă după ce nașa lor de cununie, Roxana Vașniuc, s-a căsătorit în aceeași zi.

FANATIK a oferit pe 27 septembrie imagini în timp real de la nuntă, stând de vorbă cu Armin, părinții saxofonistului, dar și cu frumoasa interpretă care i-a furat inima artistului.

Prima dată s-a măritat Roxana Vașniuc, nunta acesteia fiind eclipsată, însă, de cea a finilor ei. „Sunt puțin emoționată, e un pas important în viață alături de bărbatul pe care îl iubesc la nebunie”, a mărturisit Roxana pentru FANATIK.

„Am așteptat să trăiesc aceste momente și mă bucur că visul meu s-a îndeplinit. Am îmbrăcat celebra rochie de mireasă pe care toate fetele și-o imaginează. Am o rochie impozantă, am vrut să fiu o prințesă”, a completat vedeta înainte să intre în biserică, în dimineața zilei de 27 septembrie.

Claudia Puican: „Îi voi face mulți copii”

A urmat apoi marele party al finilor ei, Armin și Claudia, care au făcut câteva confesiuni de suflet pentru FANATIK.

„Îi voi face mulți copii, mulți băieți să aibă la casa lui. Să ducă mai departe numele Nicoară. Ne bucurăm că suntem aici cu atâția prieteni”, ne-a mărturisit Claudia Puican.

Nunta celor doi vine după o petrecere pe care au dat-o în luna iunie, în Antalya, la care nașa lor de cununie, Roxana Vașniuc, nu a putut să ajungă atunci.

Carmen de la Sălciua, nuntă ferită de curioși

Pe 11 octombrie, în mare secret, cu bărbatul cu care și-a deschis o afacere, o pensiune în județul Alba, Marian Corcheș. La evenimentul pe care artista nu a vrut să îl împărtășească lumii întregi, postând doar câteva imagini pe Instastory după ce a făcut marele pas au participat doar câțiva prieteni și nașii de cununie. Cei doi au dezvăluit pentru FANATIK că își doresc să aibă și copii împreună, însă toate vor veni la timpul potrivit.

Darul la nunta Codruței Filip, până în 2.500 de lei

Cinci zile mai târziu, pe 16 octombrie, a urmat nunta cântăreților de muzică de petrecere care împart atât scena cât și dormitorul, Valentin Sanfira și Codruța Filip!

FANATIK a aflat, în exclusivitate, la evenimentul trăit cu bucurie de cei doi. Una dintre invitate ne-a spus că în plicuri erau în jur de 2.000-2.500 de lei: „Cam 2000-2500 de lei pentru două persoane. Ce am mai auzit de la o altă familie. De nași nu știu, că nu a discutat nimeni asta, așa, pe față.

Plicurile erau pe mese, puse toate la grămadă lângă un buchet de flori. Te serveai. Dacă voiai dădeai, nu au făcut nunta pentru bani. Nu cred că au făcut chestia asta ca să oblige pe cineva să plătească”.