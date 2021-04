Porumboiu îl judecă pe Șovre, dă în CCA și dezvăluie un fapt inedit de la debutul lui Rosetti ca arbitru internațional. Exclusiv

Adrian Porumboiu consideră că trebuie făcută o delimitare clară între gestul lui Octavian Șovre de a-i cere autograf lui Erling Haaland și motivarea acelui gest. Și dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, un fapt inedit de la debutul lui Roberto Rosetti, şeful Comisiei de Arbitri din cadrul UEFA, ca arbitru internațional.

FANATIK l-a „prins” aseară târziu pe Adrian Porumboiu pe… podul peste Siret (nu spunem care, punct strategic!), fostul arbitru internațional motivându-și deplasarea la acea oră avansată cu umor: „Așa cum spunea Mitică Dragomir, eu muncesc 24 de ore din 24, uneori și noaptea!”. Evident râzând…

Am demarat dialogul despre „cazul Șovre”, de fapt „cazul Șovre II” dacă ne amintim implicarea acestuia și în „cazul Colțescu”, și Adrian Porumboiu și-a asumat riscul „de a mă înjura toată lumea, dar gestul lui Șovre este inadmisibil!”. Atât de hotărât încât reporterul nici n-a apucat să pună bine întrebările că răspunsul îi lua vorba din gură…

Domnule Porumboiu, gestul lui Octavian Șovre …

– CTP-ul m-a plagiat! (râde) Pentru că eu am spus înaintea domniei sale că e total greșit… pentru că hai să ne imaginăm… arbitrul este un judecător… și dacă ești un judecător și ai în față un om celebru și după ce îl judeci fugi după el să-i iei un autograf… (râde)

Comparația asta cu judecătorul…

– Lăsând la o parte comparația asta, gestul poate să fie luat în considerare ca unul într-adevăr de apreciat ținând cont de motivul pentru care l-a făcut…

Cu toate că, fiind arbitru, UEFA plătindu-i foarte, foarte bine… nu-ți poți închipui că un arbitru, în trei, patru meciuri poate câștiga mai bine decât un medic celebru…. și atunci e normal ca tu, ca arbitru, din banii pe care îi iei, să dai o mică parte unor copii, sau oameni, care au probleme. Dar nu faci niciodată public acest ajutor, când ajuți pe cineva nu trebuie să faci public.

Păi Șovre a stat cu Haaland să…

– Modul în care Șovre stă cu steagul sub braț și întinde mâna să semneze Haaland e un gest mai mult decât umil, să nu spun un cuvânt mai tare!

Aici este toată esența, ești arbitru, e o demnitate sub care nu ai voie să cobori. Pentru că UEFA ce spune? Mă, vă dăm baremuri de baremuri, mergeți numai la business class, stați numai la hoteluri de cinci stele, că plătește UEFA, deci vrem un comportament de cinci stele, fără cusur ca și prezență, ca și personalitate.

Și tu, Șovre, stai acolo și-l aștepți pe jucător cu steagul sub braț, este penibil gestul ăla, orice s-ar spune…

Și indiferent câți or sări la mine, pot să mă înjure toți, în toată viața lor n-au făcut și n-or să facă acte de caritate ca mine, dar eu nu le spun, am oroare să fac publicitate cu asta, dacă ai făcut așa ceva, fii, domne, discret!

Ghici cine a fost observator UEFA pentru arbitri la debutul european la lui Roberto Rosetti?

Deci considerați justificate reacțiile și măsurile luate…

– La capitolul ăsta e o situație care nu-și avea locul, iar reacțiile conducerilor din arbitraj, deciziile pe care le-au luat eu le consider normale.

Ca o notă inedită, cel care l-a criticat primul pe Șovre, Roberto Rosetti, acum şeful Comisiei de Arbitri din cadrul UEFA, a debutat ca arbitru internațional, ca al patrulea oficial, la un meci Barcelona cu Bayer Leverkusen, cu Pierluigi Collina la centru și observator UEFA de arbitri Adrian Porumboiu (râde)…

Revenind la Șovre, nu contează pentru ce ai făcut gestul ăla, e de lăudat motivul, dar n-ai voie să-l faci… gestul… ca arbitru și în condițiile alea, să stai cu steagul sub mâna stângă și cu mâna dreaptă să întinzi cartonașele să-ți dea jucătorul autograf…

Pot să vină acum toți să dea tricouri, acum sar toți, așa suntem noi, suntem plini de empatie, vrem să fim domni și să arătăm bine, să dăm bine, dar sunt niște reguli elementare care trebuie știute și respectate.

Adrian Porumboiu nu iartă CCA: „Una este mizerabila Comisie de Arbitri de la noi și alta este gestul lui Șovre”

CCA l-a scos pe Șovre de la U Craiova – CFR Cluj și i-a interzis…

– Venind la ce i se întâmplă acum lui Șovre în țară, una este mizerabila Comisie Centrală de Arbitri de la noi și alta este gestul lui Șovre, care n-avea voie să fie făcut. Punct! Repet, n-au decât să mă înjure toți…

Eu spun că dacă ai ajuns într-un loc unde toată lumea e la papion, e la smoking, trebuie să te comporți ca atare, nu bagi mâna în bolul cu gheață să-ți pui în pahar, nu faci treaba asta, punct!

Dacă ai ajuns acolo, la nivelul ăla atât de rarefiat, de arbitru FIFA pe care toată lumea îl vede, tu pe hol ce faci? Stai și… hai să nu spun cerșești… te rogi de ăla să-ți dea un autograf că tu ai o cauză umanitară, bravo pentru asta, gestul este de apreciat, dar nu în condițiile astea.

Soluția lui Porumboiu: „Din banii pe care îi ia, și ia bani suficienți, Șovre poate să dea o mie, două mii de euro, trei mii, și nu făcea bâlciul ăsta”

Dar în ce condiții? Ce spuneți dumneavoastră că ar fi trebuit să facă Șovre…

– Dacă nu suntem raționali și spunem „Hai, domne, ce să facem, cum să nu empatizăm?”, hai să ne uităm și la ăla care stă la colțul străzii și întinde mâna, are dreptate și ăla că poate n-are acasă ce să pună pe masă copilului, înseamnă că trebuie să fim de acord cu treaba asta?

Dacă este Șovre atât de empatic cu oamenii aflați în suferință, și e foarte bine asta, e de apreciat, din banii pe care îi ia, și ia bani suficienți, poate să dea o mie, două mii de euro, trei mii, și nu făcea bâlciul ăsta. Și rămânea domnul arbitru Octavian Șovre.

Așa, imaginea aia cu Haaland este devastatoare, stă exact ca la colțul străzii cu mâna întinsă… Și comparația cu judecătorul rămâne reală, eu am dat-o primul, repet, CTP-ul m-a plagiat! (râde)

Glumesc cu plagiatul, dar problema care se pune este una singură: sunt niște proceduri, sunt niște reguli foarte clare, UEFA interzice orice fel de cadou, de atenție, s-a dus vremea cu ceasurile de aur, acum primești un fanion, o insignă de la un club… scoate-le pe alea la licitație… nu să stai ca la capul podului! Chiar nu înțelegem că lumea asta a evoluat?

Și de ce să te complici când ai bani, măi băiatule, iei atâția bani, ești de atâția ani pe lista FIFA, ai destui bani… și vrei să empatizez cu tine? Nu empatizez! Ai făcut un gest care nu are niciun fel de legătură cu autoritatea unui arbitru, care trebuie să fie intransigent, demn și cu personalitate, calități indispensabile unui arbitru. Nu le ai, fă-te pictor!

