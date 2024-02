Preşedintele lui CFR Cluj sună adunarea înaintea derby-ului cu Rapid: “Să vină cât mai mulţi alături de noi”

Cristi Balaj a venit cu o . Președintele clujenilor, mesaj pentru galerie și fani.

Cristi Balaj, declarații înainte de CFR Cluj – Rapid: „Suntem nerăbdători. Avem poftă de joc”

Cristi Balaj este optimist înainte de meciul extrem de important cu Rapid: „Suntem nerăbdători și asta e important. Avem acea poftă de joc și încredere în noi. Sperăm să nu mai facem în defensivă greșelile pe care le-am făcut în meciurile precedente și să avem o victorie”.

Pentru Mutu, acest meci are cu siguranță și o încărcătură emoțională: „Ar trebui să cunoască o mare parte din jucătorii din perioada în care a antrenat acolo și e un avantaj, iar astea sunt detalii care fac diferența. Le cunoaște plusurile și minusurile și suntem avantajați.

Important e că i-a antrenat, îi cunoaște foarte bine și să vedem dacă se materializează pe teren acest avantaj prin jocul prestat și tactica aleasă de antrenor. Ar fi excelent”, a mai spus fostul arbitru

Cristi Balaj cheamă suporterii cfr-iști la stadion la meciul cu Rapi: „Alături de ei am făcut multe meciuri frumoase”

Pentru Cristi Balaj nu e o surpriză că Mutu cunoaște mai bine jucătorii din Giulești decât cei din Gruia: „Din moment ce a stat lângă cei de la Rapid mult mai mult decât cei de la CFR Cluj, e normal că îi cunoaște mai bine”.

, așa cum și ardelenii au avut parte de același tratament la București: „Avem o relație bună cu cei de la Rapid. Și noi am fost primiți frumos în Giulești și sperăm să întoarcem ospitalitatea cel puțin la același nivel”.

Cristi Balaj are și un îndemn pentru suporteri: „Interesul pentru acest meci e mai mare decât la cele precedente și e din notorietate. Și nouă ni se întâmplă ca atunci când evoluăm în deplasare echipele adverse să aibă mult mai mulți spectatori în tribune când echipa lor favorită au ca adversar CFR Cluj.

Ni se întâmplă și nouă cu echipele de tradiție să vină suporterii într-un număr mai la stadion. Clar avem nevoie de fani. Avem nevoie de suporteri într-un număr cât mai mare la stadion pentru că alături de ei am făcut meciuri frumoase”.

Cladiu Petrila, interviu pentru Fanatik înainte de CFR Cluj – Rapid: „Sunt apt deja”

Claudiu Petrila este accidentat și va rata meciului împotriva echipei la care a crescut. : „Într-un final am revenit pe teren după 3 luni de așteptare, au fost 3 luni care au trecut foarte greu. Am stat mai mult în sala de forță, dar acum am reușit să revin cu bine și sper să nu mă mai accidentez.

Sunt apt deja, va fi un meci foarte greu la Cluj, știu foarte bine că au o echipă foarte bună, dar vom merge acolo să luăm cele 3 puncte. Cu Bîrligea, ne înțelegem chiar foarte bine. Suntem prieteni foarte apropiați, dar cred că doar cu el mai vorbesc”.

Cristi Balaj le cere suporterilor să umple stadionul la meciul cu Rapid